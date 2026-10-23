ఏపీ ఎన్నికలకు అదిరిన ఒడిశా - అడ్డుకునేందుకు ప్రజాప్రతినిధుల ప్రయత్నాలు
Three Separate Panchayats :పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా యంత్రాంగం కొఠియా గ్రామాలను మూడు ప్రత్యేక పంచాయతీలుగా విభజించి, అక్కడ ఎన్నికలను నిర్వహించేందుకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. నవంబర్ 3న పోలింగ్, 5న ఓట్ల లెక్కింపు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 12:22 PM IST
Kotia Villages As Three Separate panchayats : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా యంత్రాంగం కొఠియా గ్రామాలను మూడు ప్రత్యేక పంచాయతీలుగా విభజించి, అక్కడ స్థానిక ఎన్నికలను నిర్వహించేందుకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. నవంబర్ 3న పోలింగ్ జరగనుండగా, నవంబర్ 5న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. అక్టోబర్ 23 నుంచి నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. దీనికి సన్నద్ధమవుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, వివాదాస్పద ప్రాంతాల్లో తన కార్యకలాపాలను ముమ్మరం చేసింది. మరోవైపు, ఒడిశాకు చెందిన అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఈ చర్యలను వ్యతిరేకించేందుకు, ఎన్నికలను అడ్డుకునేందుకు వ్యూహరచన చేస్తున్నారు.
ఒడిశా - ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాస్పదంగా ఉన్న కొఠియా గ్రామాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం స్థానిక ఎన్నికలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకోవడంతో వివాదం మళ్లీ రాజుకుంది. ఒడిశాలోని కోరాపుట్ జిల్లా పొట్టంగి బ్లాక్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలాల పరిధిలో ఉన్న 21 గ్రామాలపై రెండు రాష్ట్రాలు తమవేనని వాదిస్తూ, సుదీర్ఘకాలంగా వివాదం కొనసాగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకున్న ఈ ఏకపక్ష నిర్ణయం నేపథ్యంలో, ఒడిశా రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ మంత్రి సురేశ్ పూజారి ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.
ఈ సమావేశంలో ఒడిశా అడ్వకేట్ జనరల్, రెవెన్యూ డివిజనల్ కమిషనర్ (దక్షిణ విభాగం) కోరాపుట్ కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు. తమ ప్రాదేశిక సమగ్రతను కాపాడుకునేందుకు ఒడిశా ప్రభుత్వం మరోసారి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించేందుకు సిద్ధమైంది. సుప్రీంకోర్టు గతంలో జారీ చేసిన 'యథాతథ స్థితి' (స్టేటస్ కో) ఉత్తర్వులను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉల్లంఘించిందని ఆరోపిస్తూ, ఆ రాష్ట్రంపై న్యాయపోరాటం చేస్తామని మంత్రి సురేశ్ పూజారి ప్రకటించారు. కోటియాలో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను నిశితంగా పర్యవేక్షించేందుకు ఒడిశా పోలీసు, రెవెన్యూ శాఖల నుంచి ప్రత్యేక అధికారులను నియమించారు. కోరాపుట్ సబ్-కలెక్టర్ ఫాబీ రషీద్ గత కొన్ని రోజులుగా వివాదాస్పద గ్రామాలను సందర్శించి, పరిస్థితులను స్వయంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
వేడెక్కిన రాజకీయ వాతావరణం : కొఠియా అంశం ఒడిశాలో పెద్ద రాజకీయ వివాదానికి దారితీసింది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రతిపక్ష నాయకుడు నవీన్ పట్నాయక్, ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీకి లేఖ రాస్తూ, ఈ విషయంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఎందుకు మౌనంగా ఉందని ప్రశ్నించారు. దీనిపై స్పందిస్తూ, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి సురేశ్ పూజారి మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత పరిస్థితికి గతంలోని బీజేడీ ప్రభుత్వం ఏళ్ల తరబడి చూపిన నిర్లక్ష్యం, తీసుకున్న చర్యల లోపమే కారణమని పేర్కొన్నారు. పీసీసీ (PCC) అధ్యక్షుడు భక్త చరణ్ దాస్, కోరాపుట్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ సప్తగిరి ఉలాక ఈ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించడమే కాకుండా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే జోక్యం చేసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర మాజీ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు తమ విభేదాలను పక్కన పెట్టి కలిసి పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
కొఠియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పదేపదే చొరబడటాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఒడిశా 1968 అక్టోబర్లో మొదటిసారిగా సుప్రీంకోర్టులో కేసు దాఖలు చేసింది. కేసు పెండింగ్లో ఉంది. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు ఎఎం. ఖాన్విల్కర్, సీటీ. రవికుమార్ ఇరుపక్షాల న్యాయవాదుల వాదనలు విన్న తరువాత కేసు విచారణను వాయిదా వేశారు. 2026 ఆగస్టు 31న జస్టిస్ శిలు నాగు ఇరుపక్షాల న్యాయవాదుల వాదనలను విన్నారు. ప్రతివాది తరఫు న్యాయవాదికి లిఖితపూర్వక వాదనలు దాఖలు చేయడానికి రెండు వారాల గడువు ఇచ్చారు. వివాదాస్పద గ్రామాల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఏపీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడంపై ఒడిశా సుప్రీంకోర్టులో కేసు దాఖలు చేస్తుందని కొరాపుట్ సబ్ కలెక్టర్, నోడల్ అధికారి ఫాబీ రషీద్ తెలిపారు. మరోపక్క జిల్లాలో అన్ని పార్టీలు ఏకమై ఎన్నికలను అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు.
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