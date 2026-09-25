మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు మరోసారి ఈడీ నోటీసులు - ఈ నెల 28న విచారణ
వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ మరోసారి నోటీసులు ఇచ్చింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో సోమవారం విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 6:21 PM IST
ED Again Notice to Former Minister Ambati Rambabu : వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ మరోసారి నోటీసులు ఇచ్చింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో సోమవారం విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది. నేడు (శుక్రవారం) విచారణకు అంబటి రాంబాబు హాజరుకావాల్సి ఉండగా మరో తేదీ సూచించాలని ఆయన కోరారు. దీంతో ఈనెల 28న రావాలని ఈడీ సూచించింది. ఇది వరకే రెండుసార్లు అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ నోటీసులు ఇచ్చినా విచారణకు ఆయన హాజరుకాలేదు.
తొలుత ఈనెల 11న విచారణకు రావాలంటూ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. అవి తనకు అందలేదని, మళ్లీ లిఖితపూర్వక నోటీసులిస్తే విచారణకు హాజరవుతానని ఈడీ అధికారులకు అంబటి గతంలో చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం విచారణకు రావాలని నోటీసులివ్వగా అనారోగ్య కారణాలతో తాను హాజరుకాలేనని సమాధానమిచ్చారు.
భారీగా నిధులు కొల్లగొట్టినట్లు ఈడీ అనుమానం: ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి నోటీసులు ఇచ్చిన ఈడీ అధికారులు ఈనెల 28న విచారణకు రావాలని పేర్కొన్నారు. అంబటి తన ప్రధాన అనుచరులైన మర్రి సుబ్బారెడ్డి, రాయపాటి పురుషోత్తంలకు మద్యం రవాణా సబ్ కాంట్రాక్టు ఇప్పించి భారీగా నిధులు కొల్లగొట్టినట్లు ఈడీ అనుమానిస్తోంది.
సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు మర్రి సుబ్బారెడ్డి, సత్తెనపల్లి మండల వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు రాయపాటి పురుషోత్తంకు సిగ్మా, ప్రసాద్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ సంస్థల నుంచి మద్యం రవాణా సబ్కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించింది అంబటి రాంబాబేనని ఈడీ దర్యాప్తులో తేలిందని పేర్కొంది. దీనికోసం ఏపీఎస్బీసీఎల్ (APSBCL) అప్పటి ఎండీ వాసుదేవరెడ్డితో ఆయనే మాట్లాడి సిఫార్సు చేసినట్లు వెల్లడైంది.
మనీలాండరింగ్ వెనక అంబటి రాంబాబు పాత్ర: రాష్ట్ర స్థాయిలో మద్యం రవాణా కాంట్రాక్ట్ను 2020 నవంబరు నుంచి 2023 డిసెంబరు వరకూ సిగ్మా, 2023 డిసెంబరు నుంచి 2024 డిసెంబరు వరకూ ప్రసాద్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ సంస్థలు నిర్వహించాయి. గుంటూరు-1, 3 డిపోల సబ్కాంట్రాక్ట్ సుబ్బారెడ్డి, పురుషోత్తం చేపట్టారు. నాలుగేళ్ల పాటు ఇలా రవాణా చేసినందుకు వీరిద్దరి ఖాతాల్లో 19.58 కోట్లు జమైనట్లు ఈడీ తేల్చింది. ఈ మొత్తం ఇతర ఖాతాల్లోకి మళ్లినట్లు, నగదు రూపంలో భారీగా విత్డ్రాలు జరిగినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఈ మనీలాండరింగ్ వెనక అంబటి రాంబాబు పాత్ర ఉందని భావిస్తోంది. సుబ్బారెడ్డి, పురుషోత్తంలను ముందుపెట్టి తెరవెనక ఈ వ్యవహారాన్ని అంబటి నడిపించారని అనుమానిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆయన్ను విచారణకు పిలిచింది.
మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు అరెస్ట్: ఇదే కేసులో మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు అరెస్టయ్యారు. ఆయన ప్రస్తుతం చంచల్గూడ జైలులో ఉన్నారు. కోస్తాంధ్రలో రవాణా వాహనాల కోసం సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే సంస్థతో సిగ్మా సంస్థ ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని సిట్ తెలిపింది. ఈ సంస్థను నాటి మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత కారుమూరి నాగేశ్వరరావు రంగంలోకి దించారని తన కుమారుడు కారుమూరి సునీల్, కోడలు కీర్తి ఆ సంస్థతో మరో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు సృష్టించారని గుర్తించింది. పేరుకే సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్ తప్ప నిర్వహణ మొత్తం కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు సునీలే చూసుకున్నారని సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. ఈడీ విచారణలోనూ ఇదే వెల్లడైంది.
మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామం - అంబటికి ఈడీ నోటీసులు
వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ నోటీసులు - 11న విచారణకు రావాలని ఆదేశాలు