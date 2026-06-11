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ఈ ఏడాది నుంచే విదేశీ విద్యా పథకం - అన్ని వర్గాల వారికి లబ్ధి చేకూరేలా రూపకల్పన

బీపీఎల్‌ పరిధిలో ఉండే అన్ని వర్గాల విద్యార్థులకు వర్తించేలా రూపకల్పన - ఉపప్రణాళిక నిధులతో ఎస్సీ కాలనీల్లో సిమెంటు రహదారులు - మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయస్వామి వెల్లడి

Minister Dola Balaveeranjaneyaswamy
Minister Dola Balaveeranjaneyaswamy (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 2:55 PM IST

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Overseas Education Scheme for AP Students : రాష్ట్రంలో విదేశీ విద్యా పథకాన్ని ఈ ఏడాది నుంచే అమల్లోకి తీసుకు రానున్నట్లు సాంఘిక సంక్షేమశాఖ, స్వర్ణగ్రామ, స్వర్ణవార్డు సచివాయాల సంక్షేమశాఖ, దివ్యాంగులు, వృద్ధులు, హిజ్రాల సంక్షేమశాఖ మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయస్వామి ప్రకటించారు. ఒక్క ఎస్సీ విద్యార్థులకే కాకుండా బీపీఎల్ (BPL) పరిధిలో ఉండే అన్ని వర్గాల వారికి కూడా ప్రయోజనం చేకూర్చేలా ఈ పథకాన్ని రూపొందిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో మాదిరిగా కాకుండా ఎక్కువ మందికి మేలు జరిగేలా ఈ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు చెప్పారు. సచివాలయంలో బుధవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఆయా శాఖల్లో 2 ఏళ్ల ప్రగతిని వివరించారు. దాంతో పాటు రానున్న రోజుల్లో చేపట్టనున్న పనులను మంత్రి వెల్లడించారు.

ఉప ప్రణాళిక నిధులతో ఎస్సీ కాలనీల్లో సిమెంటు రహదారుల్ని నిర్మిస్తామని మంత్రి బాల వీరాంజనేయస్వామి తెలిపారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కేంద్రం ఇచ్చిన నిధుల వినియోగానికి యూసీలు ఇవ్వకుండా పథకాలను నిలిపివేసిందని, అయితే తాము వాటిని పునరుద్ధరించామని ఆయన పేర్కొన్నారు. దివ్యాంగులకు రాయితీ పథకాలను తిరిగి అమల్లోకి తీసుకురానున్నట్లు, అలాగే కొత్తగా 20 వృద్ధాశ్రమాలను నిర్మించనున్నట్లు వెల్లడించారు.

ఎస్సీ విద్యార్థుల భద్రత కొరకు 989 వసతిగృహాల్లో రూ.19.80 కోట్ల వ్యయంతో ఏఐ (AI) ఆధారిత సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి చెప్పారు. పీఎం అజయ్‌ పథకం కింద 102 కోట్ల రూపాయలతో 29 కొత్త వసతిగృహాలకు భవనాలు నిర్మించనున్నట్లు, ఇప్పటికే 774 వసతిగృహాల్లో 104 కోట్ల రూపాయలతో మరమ్మతులు చేయించడంతో పాటు 3.56 కోట్ల రూపాయలతో ఆర్వో ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు. సెర్ప్‌-ఉన్నతి పథకాన్ని పీఎం అజయ్‌తో అనుసంధానించి, 50 వేల రూపాయల రాయితీతో 6,132 మందికి రుణాలు ఇచ్చామని తెలిపారు.

రెండు వేల మంది ఎస్సీ అభ్యర్థులకు 4.78 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి డీఎస్సీ కోచింగ్‌ ఉచితంగా అందించామని, దీనివల్ల 188 మంది ఎస్జీటీలుగా, 143 మంది స్కూల్‌ అసిస్టెంట్లుగా ఉద్యోగాలు సాధించారని ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దివ్యాంగ శక్తి పథకం కింద ఆర్టీసీ బస్సుల్లో దివ్యాంగులు 35 లక్షల ప్రయాణాలు చేయగా, దానికి సంబంధించి 13.34 కోట్ల రూపాయల రాయితీని చెల్లించామని చెప్పారు. అలాగే 1,750 మందికి ఉచితంగా 18.47 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో రెట్రోఫిటెడ్‌ మోటార్‌ వాహనాలను అందిస్తున్నామని మంత్రి వెల్లడించారు.

నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ అమలు చేస్తాం: గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సచివాలయాల సిబ్బందిని రికార్డు అసిస్టెంట్ హోదాలో నియమించి పదోన్నతులు, ఇతర సౌకర్యాలు లేకుండా చేశారని, అయితే తాము దాన్ని సరిచేస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. వారి పదోన్నతుల కల్పనకు ఒక మంత్రివర్గ ఉప సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశామని మంత్రి బాల వీరాంజనేయస్వామి పేర్కొన్నారు.

ఇప్పటికే పంచాయతీరాజ్, రెవెన్యూ శాఖ, వ్యవసాయ, పశుసంవర్ధకశాఖ, వైద్య శాఖలకు చెందిన 7,246 మందికి పదోన్నతులు కల్పించామని వివరించారు. ప్రతిశాఖ సచివాలయ ఉద్యోగికి ప్రమోషన్‌ ఛానల్‌ కల్పించేందుకు తాము కట్టుబడి ఉన్నామని, అలాగే వారికి నోషనల్‌ ఇంక్రిమెంట్‌ కూడా అమలు చేస్తామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

సాంఘిక సంక్షేమశాఖలో:

  • వసతి గృహాల్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు పొరుగు సేవల విధానంలో సిబ్బందిని నియమించాం.
  • రూ.45.76 కోట్లతో 592 గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాం.
  • 200 మంది విద్యార్థులకు జర్మన్ భాషలో ఉచితంగా తర్ఫీదు ఇప్పించాం.
  • రూ.6.39 కోట్ల వ్యయంతో 793 కమ్యూనిటీ టాయిలెట్ల నిర్మాణ పనులు చేపట్టనున్నాం.
  • గురుకులాల్లో ఆరోగ్య భద్రతను కల్పించేందుకు రూ.5 కోట్ల వ్యయంతో సాంత్వన పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాం.
  • ప్రమాదకర వ్యాధుల బారినపడి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న 60 మంది విద్యార్థులకు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోనే చికిత్స అందించి వారి ప్రాణాలను కాపాడాం.
  • ఎస్సీల్లోని అన్ని ఉపకులాలకు సమాన అవకాశాలు కల్పించేందుకు వాటి వర్గీకరణ అమలు చేశాం.

సచివాలయాల సంక్షేమశాఖలో:

  • సచివాలయ ఉద్యోగులకు స్పౌజ్ బదిలీలు చేపట్టాం. అంతర్​జిల్లా బదిలీల విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నాం.
  • ఒకే ఉద్యోగిపై ఎక్కువ పని భారం పడకుండా చూసేందుకు తదుపరి చర్యలు తీసుకోనున్నాం.
  • సహేతుక కారణం ఉన్నా సెలవును ఉన్నతాధికారి నిరాకరిస్తే ఆటోమెటిక్​గా దాన్ని పొందే సౌకర్యాన్ని కల్పించాం.
  • సిబ్బంది గ్రీవెన్స్​ను తీసుకునేందుకు ప్రత్యేక సదుపాయం ఏర్పాటు చేశాం.
  • కొంతమంది సిబ్బంది పొందుతున్న రూ.15 వేలుగా ఉన్న కన్సాలిడేట్‌ పేను పునఃసమీక్షస్తాం. తద్వారా పే స్కేలు అమలు చేసేలా చర్యలు తీసుకున్నాం.
  • యూనిఫైడ్‌ సర్వేతోనే సచివాలయాల సిబ్బందితో సర్వేలు ఆపివేయించాం. విపత్తుల సందర్భంలో మాత్రం అందరూ పనిచేయాల్సిందే.

దివ్యాంగులు, వృద్ధులు, హిజ్రాల సంక్షేమశాఖలో:

  • టిడ్కో గృహాల్లో గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లోనే వీరికి ఇళ్ల కేటాయింపు.
  • వినికిడి లోపం ఉన్న వారికి ఈ ఏడాది నుంచే అందుబాటులోకి ప్రత్యేక డిగ్రీ కళాశాల
  • హిజ్రాలకు తిరుపతిలో వసతిగృహ నిర్మాణం. వారికి ప్రత్యేకంగా సింగిల్‌ రేషన్‌కార్డులు. స్వయం ఉపాధి రాయితీ రుణ పథకాల అమలు.
  • కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో అనంతపురం, కర్నూలు, అన్నమయ్య, కృష్ణా, ప్రకాశం, పార్వతీపురం మన్యం, పల్నాడు జిల్లాల్లో కొత్తగా వ్యసన విముక్తి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తాం.

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TAGGED:

OVERSEAS EDUCATION SCHEME
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