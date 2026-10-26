తలనొప్పిగా మారిన సీట్ల సర్దుబాటు - దక్కేదెవరికో, తప్పేదెవరో
AP Municipal Polls 2026: జడ్పీ ఛైర్మన్, ఎంపీపీ పదవుల పంచాయతీని ఎన్నికల తర్వాత తేల్చాలని నిర్ణయించడంతో ఇప్పుడు పల్లెపోరులో ఎవరికి దక్కేది ఎవరికి తప్పేది అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 11:27 AM IST
Dispute Within The Alliance Over Adjustment of ZPTC and MPTC Seats: జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల సర్దుబాటుపై కూటమిలో పీటముడి వీడటం లేదు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగుస్తున్నా సీట్ల లెక్క తేలక ఆశావహుల్లో టెన్షన్ పెరుగుతోంది. అగ్రనేతల మంతనాలు కొలిక్కి రాకపోవటంతో స్థానాల పంపకాన్ని స్థానిక నాయకత్వాలకే వదిలేయాలని కూటమి నిర్ణయించింది. జడ్పీ ఛైర్మన్, ఎంపీపీ పదవుల పంచాయతీని ఎన్నికల తర్వాత తేల్చాలని నిర్ణయించడంతో ఇప్పుడు పల్లెపోరులో ఎవరికి దక్కేది ఎవరికి తప్పేది అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేళ కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారం తలనొప్పిగా మారింది. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో పోటీకి టీడీపీ, జనసేన నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ఆశావహులు ముందుకు రావడంతో అనేక చోట్ల పోటాపోటీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. సీఎం చంద్రబాబు దిల్లీ నుంచి తిరిగొచ్చిన తర్వాత కూడా టీడీపీ నేతలతో అంతర్గత చర్చలు జరిపారు. జనసేన, బీజేపీ నాయకులతోనూ మంతనాలు సాగాయి. నాలుగు రోజులుగా పలుమార్లు చర్చలు జరిగినా ఏ పార్టీకి ఎన్ని జడ్పీ ఛైర్మన్, ఎంపీపీ పదవులు ఇవ్వాలన్న అంశంపై ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు.
గడువులోగా ఎంతమందిని ఒప్పించగలరో: జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల పంపకంపై స్థానికంగా చర్చలు కొనసాగుతున్నా ఆశావహులను సమన్వయం చేయడం నాయకత్వాలకు కత్తిమీద సాములా మారింది. జడ్పీ ఛైర్మన్, ఎంపీపీ పదవులు ఏ పార్టీకి దక్కుతాయో ముందే తేలితే స్థానిక రాజకీయ, సామాజిక సమీకరణాలను బట్టి అభ్యర్థులను ఖరారు చేసుకునే అవకాశం ఉండేదని నేతలు చెబుతున్నారు. ఆ స్పష్టత లేక ఎవరికి అవకాశం ఇవ్వాలి ఎవరిని బుజ్జగించాలనే అంశంపై తర్జనభర్జనలు పడుతున్నారు.
చివరి నిమిషంలో స్థానిక నాయకులు ఒక అవగాహనకు వచ్చినా ఇప్పటికే నామినేషన్లు వేసిన ఆశావహులను పోటీ నుంచి తప్పించడం అంత సులువు కాదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. టికెట్ దక్కని వారు రెబల్స్గా బరిలో నిలిస్తే కూటమి అభ్యర్థుల విజయావకాశాలపై ప్రభావం పడుతుందన్న ఆందోళన ఉంది. దీంతో కొన్ని చోట్ల సర్దుబాటు చర్చలు ముందుకు సాగడం లేదు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువులోగా ఎంతమందిని ఒప్పించగలరన్నది ఇప్పుడు కీలకంగా మారింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 659 జడ్పీటీసీ, 9 వేల 829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ స్థానాల్లో జనసేన 30 శాతం సీట్లు కోరుతుండగా బీజేపీ కనీసం 5 శాతం స్థానాలు ఆశిస్తోంది. గెలుపు అవకాశాలే ప్రాతిపదికగా సీట్ల పంపకం జరగాలన్నది తెలుగుదేశం పార్టీ వాదన. ఈ భిన్నమైన ప్రతిపాదనలతో అనేక చోట్ల స్థానాల సర్దుబాటుపై చిక్కుముడి కొనసాగుతోంది. ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత జడ్పీ ఛైర్మన్, ఎంపీపీ పదవుల పంపకంపై నిర్ణయం తీసుకోవాలన్న కూటమి వ్యూహం స్థానికంగా నెలకొన్న అసంతృప్తిని ఏ మేరకు చల్లారుస్తుందో చూడాలి.
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