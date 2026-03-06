ETV Bharat / politics

ఇష్టానుసారంగా దూషించి కులం వెనుక దాక్కుంటున్నారు: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్

వైఎస్సార్సీపీ కుల రాజకీయాలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన పవన్ - 11 మంది సభ్యులున్నా 11,000 మంది ఉన్నట్లు మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవా, అసభ్య పదజాలంతో మాట్లాడే వారిని కట్టడి చేయాలని వెల్లడి

Deputy CM Pawan Kalyan Comments On YSRCP
Deputy CM Pawan Kalyan Comments On YSRCP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
Deputy CM Pawan Kalyan Comments On YSRCP: వైఎస్సార్సీపీలో కొందరు ఇష్టం వచ్చినట్లు తిట్టి కులం వెనుక దాక్కుంటున్నారని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆరోపించారు. ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుపై అసెంబ్లీలో చర్చ సందర్భంగా పవన్ మాట్లాడారు. ఇష్టం వచ్చినట్లు తిట్టి కులం వెనుక దాక్కుంటే రాష్ట్రం నష్టపోతుందని, మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబుని ఉద్దేశించి పవన్​ వ్యాఖ్యానించారు.

వైఎస్సార్సీపీ కి 11 మంది సభ్యులున్నప్పటికీ 11,000 మంది ఉన్నట్లు మాట్లాడుతున్నారని, అసత్యాలను సైతం నిజాలుగా చెబుతున్నారని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ఎద్దేవా చేశారు. ఇతరుల స్వేచ్ఛను, హక్కులను హరించటం తమ హక్కని వైఎస్సార్సీపీ భావిస్తోందని, ఇలాంటి అసభ్య పదజాలంతో మాట్లాడే వారిని కట్టడి చేయాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎవరు ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలన్నా సరే అన్ని కులాల వాళ్లు ఓట్లు వేస్తారని, కులం దాటి ఆలోచించకపోతే రాష్ట్రం విచ్చిన్నమవుతుందని పవన్ వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాకుండా ఈ విషయాన్ని ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలని, లేకపోతే భారీ బడ్జెట్లు పెట్టినా ఉపయోగం లేదని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ అన్నారు.

ఇష్టానుసారంగా దూషించి కులం వెనుక దాక్కుంటున్నారు : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ (ETV Bharat)

15 సంవత్సరాలపాటు కూటమి ప్రభుత్వం: వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరు దోపిడి చేసే దొంగ పోలీసులను దొంగ దొంగ అని అరిచినట్లుందని వ్యాఖ్యానించారు. కల్తీ వాళ్లే చేస్తారు, నిందలు మనపై మోపుతారని నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారాన్ని గుర్తు చేశారు. వీటిని ఎదుర్కోవాలంటే మనం కలిసి ఉండాలని పవన్ గుర్తు చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ప్రజల సంక్షేమం కోసం రాబోయే 15 సంవత్సరాలు కూటమి కలిసి పని చేస్తుందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు సైతం కూటమి బలంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.

గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన ఆర్ధిక విధ్వంసం కారణంగా రాష్ట్రం 30 ఏళ్ల వెనక్కి వెళ్లిందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​ విమర్శించారు. ద్రవ్యవినిమయ బిల్లుపై అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రూ.9 లక్షల కోట్ల మేర అప్పుల భారాన్ని మాపై మోపి వెళ్లిందని ఆరోపించారు. అందుకుగాను మేము రూ. 25 కోట్ల అప్పులను చెల్లించామని వివరించారు.

స్పీకర్​కు పవన్ సమగ్ర నివేదిక: రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడిని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పీకర్ చాంబర్‌లో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. తన శాఖ పరిధిలోని నర్సీపట్నం నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న వివిధ అభివృద్ధి పనుల పురోగతి కి సంబంధించిన సమగ్ర నివేదికను స్పీకర్​కు ఆయన అందజేశారు.

పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ నీటి సరఫరా శాఖల ఆధ్వర్యంలో నర్సీపట్నంలో మొత్తం రూ.312 కోట్ల నిధులతో 5,628 పనులు మంజూరు కాగా, ఇప్పటికే రికార్డు స్థాయిలో 4,530 పనులు పూర్తయినట్లు పవన్ కల్యాణ్ ఈ నివేదికలో స్పష్టం చేశారు. ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాలైన పల్లె పండుగ, పల్లె పండుగ 2.0, జల జీవన్ మిషన్ ద్వారా నియోజకవర్గంలో రహదారులు, ఇంటింటికీ త్రాగునీరు, ఇంకుడు గుంతలు, మినీ గోకులాలు వంటి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన శరవేగంగా జరుగుతోందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ అయ్యన్నకు వివరించారు.

కేవలం జల జీవన్ మిషన్, 15వ ఆర్థిక సంఘం ద్వారానే రూ. 173.53 కోట్లు మంజూరయ్యాయని పవన్ తెలిపారు. స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ప్రత్యేక చొరవతో నియోజకవర్గంలో పనులు విజయవంతంగా సాగుతున్నాయని, మిగిలిన పనులను కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

"వైఎస్సార్సీపీలో కొందరు ఇష్టం వచ్చినట్లు తిట్టి కులం వెనుక దాక్కుంటున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ కి 11 మంది సభ్యులున్నప్పటికీ 11,000 మంది ఉన్నట్లు మాట్లాడుతున్నారు. వీటిని ఎదుర్కోవాలంటే మనం కలిసి ఉండాలి. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ప్రజల సంక్షేమం కోసం రాబోయే 15 సంవత్సరాలు కూటమి కలిసి పని చేస్తుంది". -పవన్ కల్యాణ్,డిప్యూటీ సీఎం

