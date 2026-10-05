కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా అభివృద్ధి: పవన్ కల్యాణ్
రాష్ట్రంలో తాగునీటి సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలన్న సంకల్పంతో 30 వేల 156 కోట్ల నిధులతో ఓ ప్రణాళిక రూపొందించామని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ వెల్లడించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 3:43 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Speech in Proddatur: వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో ‘జల జీవన్ మిషన్ 2.0- అమరజీవి జలధార’ పథకానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్తో కలిసి సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా పైలాన్ను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం పవన్కల్యాణ్ మాట్లాడారు.
రాష్ట్రంలో తాగునీటి సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలన్న సంకల్పంతో 30 వేల 156 కోట్ల నిధులతో ఓ ప్రణాళిక రూపొందించామని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ వెల్లడించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ ఐదేళ్లలో ఏ నీటి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయలేదని విమర్శించారు. అక్కడక్కడ పైప్లైన్లు వేయడం, చిన్న చిన్న పనులు చేసి వదిలిసేందని తెలిపారు. కూటమి సర్కార్ రెండేళ్లలో 4 వేల 500 కోట్ల పనులు పూర్తి చేసిందని వెల్లడించారు.
మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా అభివృద్ధి: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే జల్ జీవన్ మిషన్ (జేజేఎం) పథకాన్ని మళ్లీ పొడిగించుకున్నామని డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ తెలిపారు. ఆగిపోయిన కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర పెద్దలను సంప్రదించి మళ్లీ పనులు చేసుకుంటున్నామని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రూ. 2700 కోట్లే ఖర్చు చేసి ఏ ప్రాజెక్టూ పూర్తి చేయలేదని ఆయన విమర్శించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పారు. నీటి కొరత లేని ఉమ్మడి గోదావరిలోనూ రూ. 6 వేల కోట్లతో జేజేఎం పనులు చేపడతున్నామని వివరించారు. తాగునీటి పథకాల్లో ఫిల్టర్ బెడ్ నిర్వహణ చాలా కీలకమన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నీటి నిర్వహణ సక్రమంగా జరగక చాలా ఫిల్టర్ బెడ్లు దెబ్బతిన్నాయని పవన్ చెప్పారు.
తాగునీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలన్న లక్ష్యంతో 30 వేల 156 కోట్ల నిధులతో, 50,315 పనుల ద్వారా, 24,601 ఆవాసాల్లో, 61.60 లక్షల కుళాయి కలెక్షన్ల సామర్థ్యాన్ని పెంచుతూ, వాటిని స్థిరీకరించడంకతో పాటు మరో 27.36 లక్షల కొత్త కుళాయి కనెక్షన్లు అందించి, 3.27 కోట్లమంది ప్రజలకు సురక్షితమైన తాగునీటిని అందించాలన్న బృహత్తర కార్యాచరణ రూపొందించి దీన్ని అమలు చేస్తున్నాం. -పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి
హద్దుదాటినప్పుడే గట్టిగా మాట్లాడుతా: పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు సభ నినాదాలతో మార్మోగింది. ఈ నేపథ్యంలో వారిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ పవన్ కల్యాణ్ యుద్ధం వచ్చినప్పుడు, హద్దు దాటినప్పుడే గట్టిగా మాట్లాడతానని వ్యాఖ్యానించారు. గొడవలు, కక్షలు కాకుండా అభివృద్ధే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నామని చెప్పారు.
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