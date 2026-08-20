జనసైనికుల పోరాటస్ఫూర్తిని కొనసాగించేలా స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ: పవన్ కల్యాణ్
రాబోయే స్థానికసంస్థల ఎన్నికలపై లోతుగా చర్చించాం - కార్యకర్తల ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టేలా ముందుకు వెళ్తాం - జనసేన శాసనసభాపక్ష సమావేశం వివరాలను 'ఎక్స్'లో వెల్లడించిన పవన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 7:47 PM IST
Pawan Kalyan Meet To Janasena Cadre : త్వరలో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం సిద్దంగా ఉండాలని జనసేన శ్రేణులకు పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలోని ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో నేడు జనసేన శాసనసభాపక్ష సమావేశం జరిగింది. పవన్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశానికి మంత్రులు మనోహర్, దుర్గేశ్తో పాటు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు హాజరయ్యారు. సమావేశం వివరాలను పవన్ కల్యాణ్ 'ఎక్స్' వేదికగా వెల్లడించారు.
జనసేన లెజిస్లేటర్ పార్టీ సమావేశంలో రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల మీద అంతా కలసి లోతుగా చర్చించాం. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జనసైనికుల పోరాట స్ఫూర్తిని కొనసాగించేలా, వారి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టేలా ముందుకు తీసుకువెళ్తాం. pic.twitter.com/EBjYhIlhg2— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) August 20, 2026
ఈ సమావేశంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై లోతుగా చర్చించినట్లు పవన్ తెలిపారు. జన సైనికుల పోరాట స్ఫూర్తిని కొనసాగించేలా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తామన్నారు. జనసేన పార్టీ ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుందనే అంశంపై చర్చలు జరుగుతున్న తరుణంలో కార్యకర్తల ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టేలా ముందుకు వెళ్తామని పవన్ ప్రకటించారు. సాధారణ ఎన్నికల్లో కూటమి విజయం కోసం జనసేన పార్టీ 21 ఎమ్మెల్యే, రెండు ఎంపీ సీట్లతో సరిపెట్టుకుంది. ఇప్పుడు ఎక్కవ సీట్లలో పోటీ చేయాలని పార్టీ శ్రేణులు భావిస్తున్న తరుణంలో పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటన వారిలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
త్వరలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోలాహలం : రాష్ట్రంలో త్వరలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోలాహలం మొదలుకానుంది. 87 పుర, నగరపాలికలతో పాటు 13,341 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు రాష్ట్ర పురపాలక, పంచాయతీరాజ్ శాఖలు స్పష్టం చేశాయి. ఎన్నికల సన్నద్ధతపై రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా నిర్వహించిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో ఈ మేరకు రెండు శాఖలు వేర్వేరుగా నివేదికలు సమర్పించాయి.
రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు అధికార యంత్రాంగం సన్నద్ధమవుతోంది. డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజనపై కోర్టులో ఉన్న కేసులు పరిష్కారమైతే 87 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియను వెంటనే ప్రారంభించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ స్పష్టం చేసింది. కోర్టు తీర్పు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా వచ్చిన 20 రోజుల్లోనే వంద చోట్లా పునర్విభజన ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తామని వెల్లడించింది.
మార్చితోనే పాలకవర్గాల పదవీకాలం పూర్తి : 2021లో ఎన్నికలు జరిగిన 100 పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో 87 చోట్ల ఈ ఏడాది మార్చితోనే పాలకవర్గాల పదవీకాలం ముగిసింది. మరో 13 చోట్ల నవంబరు 22తో ముగియనుంది. సమీప గ్రామ పంచాయతీలను విలీనం చేసే చట్టం-5పై దాఖలైన పిటిషన్లతో గతంలో 23 చోట్ల ఎన్నికలు నిలిచిపోయాయి. అయితే వీటిలో మంగళగిరి-తాడేపల్లి, శ్రీకాళహస్తి, కావలి, అల్లూరుకి సంబంధించిన కేసులు ఇటీవల ఉపసంహరించుకున్నట్లు సమాచారం. మిగిలిన కేసుల పరిష్కారంపైనా వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పురపాలక శాఖ ఎస్ఈసీకి నివేదించింది.
పంచాయతీరాజ్ శాఖ గ్రీన్ సిగ్నల్ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13,341 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు పంచాయతీరాజ్ శాఖ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. కోర్టు కేసులు, ఇతర కారణాలతో దాదాపు వంద పంచాయతీల్లో మినహా, మిగిలిన చోట్ల ఎన్నికలు నిర్వహించవచ్చని ఎస్ఈసీకి స్పష్టం చేసింది. దీనికోసం ఇప్పటికే వార్డుల వారీగా ఓటర్ల తుది జాబితాలు ప్రచురించి, ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేసినట్లు నివేదికలో వివరించింది. 2021 ఎన్నికల సమయంలో విలీనం వివాదాలతో హైకోర్టులో కేసులు దాఖలు కావడంతో అప్పట్లో 354 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు ఆగిపోయాయి. వాటిలో కొన్ని కేసులు ఇప్పటికే పరిష్కారం కాగా, మరికొన్ని ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నట్లు పంచాయతీరాజ్ శాఖ తెలిపింది. ఏదిఏమైనా న్యాయపరమైన చిక్కులు తొలిగితే రాష్ట్రంలో అతి త్వరలోనే స్థానిక సమరం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
వెంటనే షెడ్యూల్ విడుదల : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. ప్రభుత్వ శాఖల సన్నద్ధతపై నివేదికలు అందడంతో, కోర్టు కేసుల అడ్డంకులు తొలగిన వెంటనే షెడ్యూల్ విడుదల చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
అక్టోబర్ ఆఖరు నాటికి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - 2025 నాటి ఓటర్ల జాబితాతోనే ఎలక్షన్స్