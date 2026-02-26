ETV Bharat / politics

ఖమ్మం శివారు వెలుగుమట్లలో ఇళ్ల కూల్చివేతలు - బాధితుల సమస్యలు తెలుసుకున్న కేటీఆర్

ఖమ్మం నగర శివారు ప్రాంతం వెలుగుమట్లలో పేద ప్రజల ఇళ్ల కూల్చివేతలు - మరింత దయనీయంగా బాధితుల పరిస్థితి - వెలుగుమట్లలో ఇళ్ల కూల్చివేతలు పరిశీలించిన మాజీమంత్రి కేటీఆర్

VELUGUMATLA DEMOLITIONS
VELUGUMATLA DEMOLITIONS (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

Published : February 26, 2026 at 10:33 PM IST

Demolitions on Bhoodan lands in Khammam : హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకే ఖమ్మం పరిధి వెలుగుమట్లలోని భూదాన్‌ భూముల్లో ఆక్రమణలను కూల్చివేశామని జిల్లా కలెక్టర్‌ అనుదీప్‌ వివరణనిచ్చారు. స్థానికులతో పాటు స్థానికేతరులూ భూదాన్ భూములను ఆక్రమించారని చెప్పుకొచ్చారు. రూ. 250 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడామని అర్హులను గుర్తించి కేటాయిస్తామన్నారు. మరోవైపు గూడు పోయిందన్నదుఖంలో ఉన్న బాధితులను బీఆర్​ఎస్ కార్యనిర్వహాక అధ్యక్షుడు పరామర్శించారు. తమ ప్రభుత్వం రాగానే అందరికీ ఇళ్లు కట్టించి అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు.

ఖమ్మం జిల్లా వెలుగుమట్లలో ఇళ్లు కోల్పోయిన బాధితుల ఆందోళనలు ఎంతమాత్రం ఆగడం లేదు. తమకు అన్ని హక్కు పత్రాలు ఉన్నా ఇళ్లను అన్యాయంగా కూల్చేశారని బాధితులు వాపోతున్నారు. తినడానికి తిండి, తాగడానికి నీళ్లు సైతం లేకుండా మూడ్రోజుల నుంచి దయనీయ స్థితిలో బతుకుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉన్న ఒక్క గూడు పోయిందన పుట్టేడు దుఃఖంలో ఉన్న ఖమ్మం భూదాన భూమి బాధితుల పరిస్థితి పునరావాస కేంద్రాల్లో మరింత దయనీయంగా మారింది. రాత్రి కనీసం భోజనం సైతం పెట్టలేదని పునరావాస కేంద్రం నుంచి వెళ్లిపోవాలని అధికారులు చెబుతున్నారని బాధను వెలిబుచ్చారు. తమకు ఎక్కడైనా స్థలం చూపిస్తే వెళ్లిపోతామని అప్పటి వరకు ఇక్కడే ఉంటామని స్పష్టం చేస్తున్నారు. దిక్కులేని పక్షుల్లా తమ పరిస్థితి తయారైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఖమ్మం శివారు వెలుగుమట్లలో ఇళ్ల కూల్చివేతలు - బాధితుల సమస్యలు తెలుసుకున్న కేటీఆర్ (ETV Bharat)

స్థానికేతరులూ భూమిని ఆక్రమించారు : వెలుగుమట్ల భూదాన్ భూములపై ఖమ్మం కలెక్టర్ దురిశెట్టి అనుదీప్‌ వివరణ ఇచ్చారు. హైకోర్టు ఆదేశానుసారమే ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడామని తెలిపారు. వారు వేసిన లంచ్‌ మోషన్‌ పిటిషన్‌ను సైతం హైకోర్టు తిరస్కరించిందన్న కలెక్టర్‌ స్థానికులతో పాటు స్థానికేతరులూ భూదాన్ భూములను ఆక్రమించారని చెప్పుకొచ్చారు. పేదల పేరుతో కొందరు భూదాన్‌ భూములు ఆక్రమించారని డబ్బులు తీసుకొని, భూ మాఫియా ఆక్రమణకు సహకరించిందన్నారు. దాదాపు రూ. 250 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడామన్నారు. ప్రజావసరాల కోసమే భూదాన్ భూమిని వినియోగిస్తామని అర్హులైన పేదలను గుర్తించి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తామని ఖమ్మం కలెక్టర్‌ చెప్పారు.

బాధితుల ఆవేదన : జిల్లాలోని ముగ్గురు మంత్రుల కన్ను పేదల భూములపై పడిందని అక్రమ సంపాదన కోసమే పేదల ఇళ్లు కూల్చివేశారని బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆరోపించారు. బీఆర్​ఎస్ పార్టీ మళ్లీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చాక ఇదే స్థలంలో ఇళ్లు కట్టిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. భూదాన్ భూముల్లో కూల్చివేసిన ఇళ్లను స్థానిక నాయకులతో కలిసి పరిశీలించారు. బాధితులను సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. పోలీసు బందోబస్తుతో తమను ఖాళీ చేయించారని బాధితుల ఆవేదన వెలిబుచ్చగా అండగా ఉంటామని న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని బాధితులకు ఆయన భరోసానిచ్చారు.

ముగ్గురు మంత్రుల ధనదాహనికి పేదలు బలి : అక్రమ కూల్చివేతలపై అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తామని, అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టు వరకూ వెళ్తామని కేటీఆర్​ అన్నారు. జిల్లాలోని ముగ్గురు మంత్రుల ధనదాహానికి పేదలు బలి అవుతున్నారని బీఆర్​ఎస్ కార్యనిర్వహాక అధ్యక్షుడు మండిపడ్డారు. పేదల ఇళ్లను కూల్చి ఆ స్థలాన్ని వారి విలాసాలకు వాడుకునేందుకు యత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. భూదాన్ భూముల్లో కూల్చివేసిన ఇళ్లను స్థానిక నాయకులతో కలిసి పరిశీలించి బాధితులను పరామర్శించి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

లక్షలు ఖర్చు పెట్టి గుడిసెలు నిర్మించుకున్న పేదలు ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోతారని సీపీఐ ఎంఎల్‌ ప్రజాపంథా రాష్ట్ర కార్యదర్శి పోటు రంగారావు అన్నారు. ప్రభుత్వం పెద్ద మనసు చేసుకుని వారికి న్యాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

"ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం అంటే ఇళ్లు కూలగొట్టడమా, పేద ప్రజలను మెడలుపట్టి రోడ్డుమీదకు ఇడ్చడమా? ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలకు పరీక్షలు జరుగుతుంటే వారిని చదువుకోకుండా చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం" -కేటీఆర్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

