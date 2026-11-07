కష్టపడి గెలిచింది - ఆనందం పంచుకోకుండానే కన్నుమూసింది
Died MPTC Candidate Victory: జనసేన ఎంపీటీసీ అభ్యర్థి గారపాటి దివ్య(28) గుండెపోటుతో నిన్న మృతి చెందారు. నేటి ఓట్ల లెక్కింపులో సమీప ప్రత్యర్థిపై 350 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 4:56 PM IST
ఏ ఎన్నికల్లోనైనా జయాపజయాలు సహజం. కానీ ప్రతీ అభ్యర్థి గెలవడానికి రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తారు. ప్రత్యర్థిపై పైచేయి సాధించడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తారు. తాము గెలిస్తే అభివృద్ది చేస్తామని, సమస్యలు తీర్చుతామని ప్రజలకు మాటిస్తారు. నామినేషన్ వేసిన నాటి నుంచే ప్రచారం ముమ్మరం చేసి ప్రజల మనసులు గెలుచుకుంటారు.
ఫలితాలు రాకముందే మృతి: పార్టీ కోసం, గెలుపు కోసం కష్టపడతారు. అన్నీ అయ్యాక ఫలితాల కోసం వేయికళ్లతో వేచి చూస్తారు. తమ గెలుపును సంబరం చేసుకోవాలనుకుంటారు. కానీ తూర్పు గోదావరి జిల్లా ధుమంతునిగూడెంలోని జనసేన ఎంపీటీసీ అభ్యర్థి తన విజయాన్ని ఆస్వాదించ లేకపోయింది. ఓటు వేసిన నాటి నుంచే అస్వస్థతకు గురై, ఫలితాలు రాకముందే కన్నుమూసింది.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం ధుమంతునిగూడెంలో జనసేన ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా గారపాటి దివ్య (28) పోటీ చేశారు. నేడు (శనివారం) జరిగిన ఓట్ల లెక్కింపులో సమీప ప్రత్యర్థిపై 350 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. కానీ ఆమె శుక్రవారమే గుండెపోటుతో మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి విస్తృతంగా ప్రచారం చేసిన దివ్య గెలుపొందిన ఆనందం పంచుకోకుండానే కన్నుమూసిందని పలువురు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
ఓటేసిన కొన్ని గంటల తర్వాత అస్వస్థత: దివ్య బంధువులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం డిగ్రీ పూర్తి చేసిన దివ్యకు శ్రీనివాస్తో ప్రేమ వివాహం జరిగింది. వీరికి ఐదేళ్లు, 3 నెలల వయసున్న ఇద్దరు కుమారులున్నారు. గురువారం పరిషత్ ఎన్నికల్లో ఓటేసిన కొన్ని గంటల తరువాత ఆమెకు గ్యాస్ట్రిక్ నొప్పి రావటంతో దేవరపల్లిలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. మెరుగైన వైద్యం నిమిత్తం రాజమహేంద్రవరం తరలించారు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉండటంతో ఇంటికి తీసుకొచ్చారు.
శుక్రవారం ఉదయం మళ్లీ నొప్పి రావటంతో రాజమహేంద్రవరం తీసుకెళ్లగా గుండెపోటుతో ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. దివ్య మృతదేహానికి గోపాలపురం ఎమ్మెల్యే వెంకటరాజు, జనసేన ఇన్ఛార్జి సువర్ణరాజు, కూటమి నాయకులు నివాళి అర్పించారు. తక్షణ సాయం కింద దివ్య కుటుంబానికి ఎమ్మెల్యే రూ. లక్ష అందజేశారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం దుమంతునిగూడెం జనసేన ఎంపీటీసీ అభ్యర్థి శ్రీమతి గారపాటి దివ్య గారు గుండెపోటుతో ఆకస్మికంగా మృతి చెందడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. ప్రజాసేవ కోసం ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన ఆమె అకాల మరణం పార్టీకి తీరని లోటు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకు జనసేన పార్టీ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తోంది. దివ్య గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, వారి కుటుంబానికి మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఓం శాంతి.— JanaSena Party (@JanaSenaParty) November 6, 2026
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