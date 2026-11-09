దెబ్బతీసిన క్రాస్ ఓటింగ్ - కూటమి, వైఎస్సార్సీపీ రెండింటికీ తప్పని బెడద
Cross Voting Effect in ZPTC and MPTC Elections : రాష్ట్రంలో జరిగిన జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో క్రాస్ ఓటింగ్ ప్రభావం చూపింది. ఎంపీటీసీల్ని గెలిపించుకున్నా జడ్పీటీసీల్లో పార్టీలు ఓటమి పాలయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 3:24 PM IST
జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో క్రాస్ ఓటింగ్ ప్రభావం చూపింది. రాష్ట్రంలోని కొన్ని మండలాల్లో అధిక ఎంపీటీసీ స్థానాల్ని దక్కించుకున్న కూటమి అక్కడ జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని కోల్పోయాయి. కొన్నిచోట్ల జడ్పీటీసీ స్థానం దక్కించుకుని ఎంపీటీసీల్లో వెనకబడ్డాయి. మరికొన్ని మండలాల్లో వైఎస్సార్సీపీ అధిక ఎంపీటీసీలు గెలిచినా జడ్పీటీసీ దక్కలేదు. క్రాస్ ఓటింగ్ కారణంగా నేతల తలరాతలు మారాయి.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో వీరులపాడు, జగ్గయ్యపేట జడ్పీటీసీలు వైఎస్సార్సీపీకి దక్కాయి. అవే మండలాల్లో కూటమికి అత్యధిక ఎంపీటీసీ స్థానాలు దక్కాయి. టీడీపీ, జనసేన నేతల మధ్య సమన్వయలోపం, అభ్యర్థుల ఎంపికలో లోపాలతో టీడీపీకి కంచుకోటలైన చోటే కూటమి జడ్పీటీసీ అభ్యర్థులకు ఓటమి ఎదురైంది. జగ్గయ్యపేట జడ్పీటీసీలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ఎం.శ్రీనివాసరావు 1,108 ఓట్ల మెజారిటీతో కూటమి (జనసేన) అభ్యర్థి ప్రహ్లాదరావుపై గెలిచారు. కానీ ఈ మండలంలో ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు జరిగిన 19 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ 11, జనసేన 1 చోట గెలవగా వైఎస్సార్సీపీకి 8 మాత్రమే దక్కాయి. ఈ మండలంలో వైఎస్సార్సీపీకి జడ్పీటీసీ ఎన్నికలో 49.25 శాతం ఓట్లు లభించగా ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో 46.83 శాతం మాత్రమే వచ్చాయి. జడ్పీటీసీ ఎన్నికలో 46.51 శాతం ఓట్లతో ఓటమి పాలయిన కూటమి ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో 50.62 శాతం దక్కించుకుంది.
వీరులపాడు జడ్పీటీసీగా వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి వెంకట కృష్ణారెడ్డి 491 ఓట్లు మెజారిటీతో జనసేన అభ్యర్థి రాజశేఖర్పై గెలిచారు. కానీ ఈ మండలంలో ఎన్నికలు జరిగిన 14 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ 11 చోట్ల గెలిస్తే వైఎస్సార్సీపీకి 3 మాత్రమే దక్కాయి. ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో 52.76 శాతం ఓట్లు సాధించిన కూటమికి జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో 48.40 శాతం ఓట్లే రావడంతో ఓటమి తప్పలేదు.
ఓట్లెక్కువ సీట్లు తక్కువ : కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం జడ్పీటీసీగా వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి అనగాని రవి 63 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచారు. కూటమి పొత్తులో పోటీ చేసిన బీజేపీ అభ్యర్థి సీహెచ్.కమారస్వామి ఓటమి పాలయ్యారు. ఈ మండలంలోని 24 ఎంపీటీసీల్లో కూటమి 18 చోట్ల గెలిచినా జడ్పీటీసీ పోరులో వెనుకబడటం క్రాస్ ఓటింగ్కు నిదర్శనం. ఏలూరు జిల్లా బుట్టాయగూడెం మండలంలోని 15 ఎంపీటీసీల్లో కూటమికి 9 వచ్చాయి. వైఎస్సార్సీపీకి 5, సీపీఎంకి 1 మాత్రమే దక్కాయి. కానీ అక్కడ జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని 602 మెజార్టీతో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి బాలకృష్ణ గెలవడం గమనార్హం. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండలో వైఎస్సార్సీపీ 12 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో విజయం సాధించగా కూటమికి 11 మాత్రమే వచ్చాయి. కానీ అక్కడ జడ్పీటీసీగా కూటమి అభ్యర్థి 602 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు.
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