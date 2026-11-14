సర్పంచి పదవికి రూ.2.30 కోట్లు - ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటే రెండెకరాల పొలం
AP Panchayat Election 2026: పల్లెల్లో పంచాయతీల సర్పంచి పదవులను ఏకగ్రీవం చేసుకోవడానికి చాలామంది అభ్యర్థులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. పోటీ లేకుండా తమను ఎన్నుకుంటే సొంత నిధులతో గ్రామాభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని హామీలిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 3:29 PM IST
రాష్ట్రంలో తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు నగారా మోగింది. ఈ క్రమంలో పల్లెల్లో పంచాయతీల సర్పంచి పదవులను ఏకగ్రీవం చేసుకోవడానికి చాలామంది అభ్యర్థులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. పోటీ లేకుండా తమను ఎన్నుకుంటే సొంత నిధులతో గ్రామాభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని హామీలిస్తున్నారు. అందుకోసం వేలంలో రూ.కోట్లు పెట్టడానికి సైతం వెనకాడట్లేదు. ఇలా రాష్ట్రంలో వివిధ చోట్ల సర్పంచి పదవులు దక్కించుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మరికొందరూ ఇప్పటికే వేలం పాటలో దక్కించుకున్నారు.
బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం మండలంలోని చల్లారెడ్డిపాలెం పంచాయతీ సర్పంచి పదవి వేలం పాటలో రూ.2.30 కోట్లు పలికింది. ఈ పంచాయతీ కింద కఠారివారిపాలెం, పొట్టిసుబ్బయ్యపాలెం, చల్లారెడ్డిపాలెం, కొత్తపాలెం గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగినా ఏకగ్రీవమే. ఒక్కోసారి ఒక్కో గ్రామానికి సర్పంచి పదవిని ఇచ్చేలా ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం సర్పంచి పదవిని కఠారివారిపాలేనికి కేటాయించగా, తీవ్ర పోటీ ఏర్పడటంతో రెండ్రోజుల కిందట వేలంపాట నిర్వహించారు. రూ.2.30 కోట్లకు గ్రామస్థుడు ఒకరు దక్కించుకున్నారు. అలాగే చీరాల మండలం పిట్టువారిపాలెం సర్పంచి పదవిని రూ.25 లక్షలకు మరొకరు దక్కించుకున్నారు.
సర్పంచి పదవి రూ.1.20 కోట్లు: కాకినాడ జిల్లా గొల్లప్రోలు మండలం దుర్గాడ పంచాయతీ సర్పంచి పదవికి వేలం నిర్వహించగా, గ్రామానికి చెందిన ఒకరు రూ.1.20 కోట్లకు దక్కించుకున్నారు. స్థానిక శివాలయంలో బుధవారం రాత్రి కొందరు గ్రామ పెద్దలు సర్పంచి పదవికి బహిరంగ వేలం చేపట్టారు. వచ్చిన సొమ్మును ఆలయాల అభివృద్ధికి వినియోగించాలని నిర్ణయించారు. ఇక్కడి సర్పంచి స్థానాన్ని జనరల్ మహిళకు కేటాయించారు. బహిరంగ వేలంలో ముగ్గురు పాల్గొన్నారు. వేలంలో నిర్ణయించిన అభ్యర్థి కాకుండా ఇతరులు ఎవరైనా పోటీ చేసినా, హెచ్చు పాటదారును గెలిపించాలని నిర్ణయించడం గమనార్హం. ఇదే విధంగా వార్డు సభ్యుల స్థానాలనూ ఏకగ్రీవం చేయాలని, ఒకవేళ ఎన్నికలు జరిగితే కమిటీ మెజారిటీ సభ్యులను గెలిపించాలని తీర్మానించారు. గతంలో కూడా ఈ గ్రామంలో సర్పంచి పదవిని 2 సార్లు వేలం వేశారు.
- పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట మండలం జొన్నలగడ్డ గ్రామ సర్పంచి పదవికి కొరిటాల గోపాలరావు, యర్రా శ్రీనివాసరావు, చెరుకూరి ఏడుకొండలు పోటీ పడ్డారు. పోటాపోటీగా జరిగిన వేలంలో యర్రా శ్రీనివాసరావు రూ.81 లక్షలకు దక్కించుకున్నారు.
- విజయవాడ రూరల్ మండలంలోని గూడవల్లి సర్పంచి అభ్యర్థి ఎంపిక కోసం వేలం పాట నిర్వహించగా, టీడీపీ అభ్యర్థి నెరుసు నిఖిల్ యాదవ్ రూ.1.2 కోట్లకు దక్కించుకున్నారు. వేలంపాట ద్వారా సమకూరిన మొత్తాన్ని గ్రామాభివృద్ధికి వినియోగించాలని గ్రామ పెద్దలు నిర్ణయించారు.
మరోవైపు పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో ఆసక్తికర ప్రకటన వెలువడింది. గ్రామస్థులంతా కలిసి తన భార్య రామలక్ష్మిని సర్పంచిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటే పంచాయతీకి రెండెకరాల పొలం రాసిస్తానని భీమవరం మండలం గొల్లవానితిప్ప గ్రామ ప్రముఖుడు కొప్పర్తి శ్రీరామ్మూర్తి ప్రకటించారు. తన భార్యతో కలిసి ఆయన శుక్రవారం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి ఈ వివరాలు వెల్లడించారు. గ్రామంలో తాగునీటి చెరువు సమస్య ఉందని, ఆ కొరత తీర్చేందుకు రెండెకరాల పొలం ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఇప్పటికే గ్రామ పెద్దలు, ప్రజలతో సమావేశం నిర్వహించి ఈ నిర్ణయాన్ని తెలియజేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
కాలువపై వంతెన నిర్మిస్తా: అదే జిల్లాలో పాలకోడేరు మండలం కొండేపూడి పంచాయతీ సర్పంచిగా తనను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటే పంట కాలువపై కాలిబాట వంతెన నిర్మిస్తానని స్థానిక నాయకుడు పాలా సురేశ్ ప్రకటించారు. ఇక్కడ శ్మశానానికి, ఊరికి మధ్యలో జీఅండ్వీ పంట కాలువ ఉంది. దీనిని దాటేందుకు స్థానికులు ఫైబర్ పడవలను వినియోగిస్తున్నారు. కాలువలో ప్రవాహ ఉద్ధృతి పెరిగినప్పుడు ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. దీంతో ఇక్కడ వంతెన నిర్మించాలని గత కొన్నేళ్లుగా స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సర్పంచి అభ్యర్థిగా బరిలో దిగుతున్న సురేశ్ కాలిబాట వంతెన నిర్మిస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
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