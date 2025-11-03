ETV Bharat / politics

ప్రతి 100 మంది ఓటర్లకో నేత - జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికపై కాంగ్రెస్​ కీలక నిర్ణయాలు

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక గెలుపుపై కాంగ్రెస్‌ గురి - ప్రతి వంద మంది ఓటర్ల బాధ్యత ఒక్కో నేతకు అప్పగింత - 7 పోలింగ్‌ కేంద్రాలకో రాష్ట్ర నాయకుడిని ఉంచాలని నిర్ణయం

Congress targets Jubilee Hills by-election victory
Congress targets Jubilee Hills by-election victory (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 7:37 AM IST

Updated : November 3, 2025 at 8:54 AM IST

Congress Party Meeting on Jubilee Hills By-Election : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో ప్రతి వంద మంది ఓటర్ల బాధ్యతను ఒక్కో నేతకు అప్పగించాలని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నిర్ణయించింది. 7 లేదా 8 పోలింగ్‌ కేంద్రాలకొక రాష్ట్ర నాయకుడిని పర్యవేక్షకుడిగా నియమించాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సూచించారు. ఏఐసీసీ రాష్ట్ర ఇంఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులకు సీఎం నివాసంలో విందుతో పాటు అంతర్గత సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.

ఉపఎన్నిక సమావేశంపై సుదీర్ఘ చర్చలు : ఎంపీ మల్లు రవి సైతం సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ఉపఎన్నికపై ఈ సమావేశంలో సుదీర్ఘంగా చర్చించినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇప్పటివరకు పార్టీ ప్రచారం ఎలా ఉంది. విజన్ల వారీగా నేతల పనితీరు తదితర అంశాలపై సీఎం ఆరాతీశారు. రాష్ట్ర నేతలు ఏయే డివిజన్లలో ప్రచారం చేస్తున్నారు, రోజూ ఎన్ని ఇళ్లకు వెళుతున్నారనే అంశాలపై చర్చించినట్లు సమాచారం. ఎక్కడా ఏమరుపాటు వద్దని సీఎం రేవంత్‌ స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది.

ప్రతి 100 మంది ఓటర్లకో నేత - జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికపై కాంగ్రెస్​ కీలక నిర్ణయాలు (ETV)

మంత్రులకు సీఎం సూచనలు : ప్రతి రాష్ట్ర నాయకుడు 20 నుంచి 30 మంది అనుచరులతో కలసి ఇంటింటికి వెళ్లి ఓటు అడగాలని నిర్ణయించినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. రాష్ట్ర సర్కార్‌ అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఇంటింటికి వెళ్లి వివరించాలని మంత్రులకు సీఎం సూచించినట్లు సమాచారం. గతేడాది కాలంలో ఒక్క జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలోనే దాదాపు రూ.150 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టినట్లు గణాంకాలతో ముఖ్యమంత్రి వివరించినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ నియోజకవర్గంలో బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే గోపీనాథ్‌ ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి వివక్ష చూపకుండా ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను, సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్న సమాచారాన్ని అట్టడుగు స్థాయి ఓటర్లకు చెప్పాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులకు డివిజన్ల బాధ్యతలతో పాటు, పోలింగ్‌ కేంద్రాల వారీగా పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు అప్పగించాలని నిర్ణయించినట్లు నేతలు తెలిపారు.

ముఖ్యమంత్రి ప్రచారం : మంగళవారం నుంచి ముఖ్యమంత్రి మరోమారు ప్రచారం చేయనున్నారని పార్టీ వర్గాలు వివరించాయి. ఈ నెల 9న ప్రచార గడువు ముగిసే వరకూ మంత్రులంతా నగరంలోనే ఉండాలని ప్రతిరోజూ జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో తిరిగి ప్రచారం చేయాలని మీనాక్షి సూచించినట్లు సమాచారం. రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నందున ఉప ఎన్నిక గెలుపు అత్యంత ముఖ్యమని ఏఐసీసీ భావిస్తోందని మీనాక్షి తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జులుగా ఉన్న మంత్రుల పనితీరుపై ఆరాతీసి మరిన్ని సూచనలు ఇచ్చినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ప్రచారాన్ని పర్యవేక్షించి పీసీసీకి వివరాలు : ప్రతిపక్షాలకు దీటుగా కాంగ్రెస్‌ ప్రచారం సాగించేలా ప్రతి నాయకుడు బాధ్యతగా పనిచేసేలా మంత్రులు పర్యవేక్షించాలని నిర్ణయించారు. మంత్రి సీతక్క వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల సమావేశానికి గైర్హాజరు కాగా మిగిలిన వారందరూ హాజరై తమ సలహాలు, సూచనలిచ్చినట్లు సమాచారం. పోలింగ్‌ కేంద్రాల వారీగా పనిచేయాల్సిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ల ఛైర్మన్లు, ఇతర ముఖ్యనేతలంతా రోజువారీ ప్రచారాన్ని పర్యవేక్షించి పీసీసీకి వివరాలు పంపాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఎక్కడైనా ప్రచారంలో వెనుకబడితే పీసీసీ సమన్వయం చేయాలని సమావేశంలో నిర్ణయించినట్లు పార్టీ వర్గాలు వివరించాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక కోసం జీహెచ్​ఎంసీ మేయర్‌ గద్వాల విజయలక్ష్మీతో పాటు మరో 11 మంది ఆధ్వర్యంలో కమిటీని మీనాక్షి నటరాజన్‌ ప్రకటించారు.

Last Updated : November 3, 2025 at 8:54 AM IST

