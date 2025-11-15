Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / politics

వ్యూహం ఫలించింది - సమన్వయం గెలిపించింది : ఇదే ఊపుతో స్థానిక ఎన్నికలకు కాంగ్రెస్!

కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఊపిరి పోసిన జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల ఫలితాలు - బీఆర్‌ఎస్‌ సిట్టింగ్ స్థానాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికి ఫలించిన వ్యూహాలు - 3 నెలలుగా క్షేత్ర స్థాయిలో ముగ్గురు మంత్రులు, పార్టీ నేతల కృషి ఫలితం

Congress Wins Jubilee Hills by-poll
Congress Wins Jubilee Hills by-poll (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress Wins Jubilee Hills by-poll : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఊపిరి పోశాయి. బీఆర్​ఎస్​ సిట్టింగ్ స్థానాన్ని ఛేజిక్కించుకోవడానికి రాష్ట్ర నాయకత్వం చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించాయి. 3 నెలలుగా క్షేత్ర స్థాయిలో ముగ్గురు మంత్రులు, పార్టీ నాయకులు చేసిన కృషి ఫలితం జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల విజయంగా చెప్పవచ్చు. ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయపతాకాన్ని ఎగురవేయడంతో పార్టీ శ్రేణుల్లో నూతన ఉత్సాహం నెలకొంది. ఇదే ఊపుతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లే యోచనలో రాష్ట్ర నాయకత్వం ఉంది.

జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్ జెండా పాతింది. మూడుసార్లు బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుపొందిన జూబ్లీహిల్స్ స్థానాన్ని హస్తం పార్టీ వశం చేసుకుంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​కుమార్ గౌడ్ వ్యూహాలకు ప్రజానుకూల ఫలితం వచ్చింది. ఉప ఎన్నిక ఫలితాన్ని ఆ పార్టీ చారిత్రాత్మక విజయంగా పరిగణిస్తోంది. రాష్ట్రంలో ప్రజాభిమానాన్ని ప్రతిబింభిస్తోందని పీసీసీ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​ కుమార్ గౌడ్ ఎత్తులు ఫలించాయి. ఇద్దరు సమన్వయంతో వ్యూహాత్మక ప్రణాళికల ద్వారా ముందుకు వెళ్లడం వల్లే ఈ విజయం సాధ్యమైందని పార్టీ నాయకులు చెబుతున్నారు.

జూబ్లీహిల్స్​లో ఫలించిన కాంగ్రెస్​ వ్యూహాలు - భవిష్యత్​కు ఊపిరిపోసిన ఉపఎన్నిక (ETV)

కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొదట జరిగిన సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఉపఎన్నికలో అధికార పార్టీ విజయం కైవసం చేసుకుంది. అదేవిధంగా పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా మహేశ్​ కుమార్ గౌడ్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత జరిగిన మొదటి ఉప ఎన్నికలో పార్టీకి గ్రాండ్ విక్టరీ అందింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​ కుమార్ గౌడ్ సమన్వయ నాయకత్వానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఉప ఎన్నికను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పీసీసీ చీఫ్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిలు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు, పార్టీ ఆఫీస్ బేరర్స్‌తో నిరంతరం సమీక్షలు చేస్తూ, స్పష్టమైన దిశా నిర్దేశంతో విజయం దిశగా నడిపించారు.

7 డివిజన్ల పర్యవేక్షణ మంత్రులకు : ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చిన తర్వాత రంగంలోకి దిగిన సీఎం, పీసీసీ అధ్యక్షుడు రాత్రీపగలు కష్టపడ్డారు. ప్రతి బూత్, ప్రతి డివిజన్ స్థాయిలో సమీక్షలు చేశారు. పర్యవేక్షణతో పాటు పోల్ మేనేజ్​మెంట్​ను కచ్చితమైన శైలిలో మలిచారు. ఏఐసీసీ ఇంఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్ సమన్వయం, సీఎం, పీసీసీ చీఫ్, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి కలిసి తరచూ జూమ్ సమావేశాలు నిర్వహించారు.

నియోజకవర్గం పరిధిలో ఉన్న 7 డివిజన్ల పర్యవేక్షణ మంత్రులకు అప్పగించారు. ఒక్కో డివిజన్‌కు ఇద్దరు మంత్రులను ఇంఛార్జ్‌లుగా నియమించడంతో పాటు వాళ్ల పరిధిలో ప్రతి నాలుగు, ఐదు పోలింగ్ బూతులకు ఒకరి లెక్కన ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలను, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్‌లను, పార్టీ సీనియర్లను రంగంలోకి దించారు. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలో బూతుల వారీగా ఓటర్లపై నిఘా పెంచారు. ఆయా పోలింగ్ బూతుల పరిధిలో ఉన్న ఓటర్లలో ఏఏ సామాజిక వర్గాలకు చెందిన ఓటర్లు ఎంతమంది ఉన్నారు? వారిలో ఎంతమంది అందుబాటులో ఉన్నారు? లేని వారు ఎంతమంది? తదితర వివరాలను పూర్తిగా జల్లెడ పట్టారు.

చిన్న చిన్న సమస్యలు పరిష్కరించి ఆకర్షణ : అదేవిధంగా ఆ పోలింగ్ బూత్‌ల పరిధిలో బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందిన ఓటర్లు ఎంతమంది?, ఈ 3 పార్టీలకు సంబంధం లేని ఓటర్లు ఎంతమంది ఉన్నార? అనే అంశాలను అధ్యయనం చేశారు. దీంతో ఓటర్లను అధికార పార్టీ వైపు ఆకర్షించేందుకు సులువు అయింది. ప్రధానంగా ఆయా వీధుల్లో బస్తీల్లో ఉన్న చిన్న చిన్న సమస్యలను పరిష్కారం చేసుకుంటూ స్థానికులకు దగ్గరవుతూ వచ్చారు. వీధి లైట్లు, తాగునీరు తదితర అంశాలు మంత్రుల దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. బాధ్యతలు తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా నిర్దేశించిన ప్రదేశంలో ఉంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశలో ముందుకెళ్లాలని సూచించారు.

పీసీసీ చీఫ్​ పాత్ర అత్యంత కీలకం : పార్టీ వ్యూహాలు, క్షేత్రస్థాయిలో కేడర్‌కు ఇచ్చిన దిశానిర్దేశం అన్నీ కలిసి పని చేయడంతో జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించగలిగింది. పోల్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించడంలో పీసీసీ చీఫ్ పాత్ర అత్యంత కీలకంగా నిలిచింది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా సంక్షేమ–అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను మరింత వేగంగా అమలు చేయడానికి ఈ ఫలితం ప్రేరణగా నిలుస్తుందని పార్టీ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ఏదేమైనా తాజా విజయంతో జోరుమీదున్న కాంగ్రెస్​, ఇదే ఊపులో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లాలనే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

రెండేళ్ల పాలనను ప్రజలు నిశితంగా పరిశీలించి తీర్పు ఇచ్చారు: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

16ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర - జూబ్లీహిల్స్ గడ్డపై నవీన్ యాదవ్​ జయకేతనం

TAGGED:

JUBILEE HILLS BYPOLL
JUBILEE HILLS BYELECTION
CONGRESS WINS JUBILEE HILLS
CONGRESS WINS JUBILEE HILLS BYPOLL
JUBILEE HILLS BYPOLL CONGRESS WIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.