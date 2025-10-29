ETV Bharat / politics

జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ భారీ వ్యూహం - ఒక్కో డివిజన్‌కు ఇద్దరు మంత్రులకు వ్యక్తిగతంగా బాధ్యతలు - ప్రచార కార్యక్రమాలన్నింటిని పక్కాగా అమలు చేయాలని సూచన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 7:31 AM IST

Updated : October 29, 2025 at 8:17 AM IST

Congress Strategy to Win Jubilee Hills by-election : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేసేందుకు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, సీనియర్‌ నాయకులు, కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్లను కాంగ్రెస్‌ రంగంలోకి దించింది. నియోజకవర్గ ఉపఎన్నికల పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కకు అప్పగించడంతోపాటు ప్రతి డివిజన్‌కు ఇద్దరు మంత్రులను ఇంఛార్జీలుగా నియమించింది. ప్రతి పది పోలింగ్‌ బూత్​లకు ఒకరి లెక్కన ఇంఛార్జీ బాధ్యతలు అప్పగించిన రాష్ట్ర నాయకత్వం ఉపఎన్నికలో అత్యధిక మెజారిటీతో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి విజయమే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తోంది.

జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికకు కాంగ్రెస్ బిగ్​ స్ట్రాటజీ! (ETV)

విజయమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ పక్కా వ్యూహం : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న కాంగ్రెస్‌ విజయం కోసం పక్కా వ్యూహాన్ని అమలుచేస్తోంది. సీఎం, ఉపముఖ్యమంత్రి మినహా మిగతా మంత్రులందరికీ ప్రచార బాధ్యతలను అప్పగించింది. ఒక్కో డివిజన్‌లో ఇద్దరు మంత్రులు వ్యక్తిగతంగా బాధ్యతలు తీసుకొని ప్రచారం ప్రచారం చేయడమే కాకుండా కార్యక్రమాలన్నింటిని పక్కాగా అమలు చేయాలని పార్టీ సూచించింది. వచ్చేనెల 9న ప్రచారం గడువు ముగిసే వరకు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ముఖ్యనేతలు ఎవరూ హైదరాబాద్‌ విడిచి వెళ్లరాదని స్పష్టం చేసింది.

అందరూ జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో ప్రచారంలో పాల్గొనాలని, పెద్ద సంఖ్యలో అనుచరులతో తిరుగుతూ హడావుడి చేయకుండా 10 నుంచి 20 మందితో ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓట్లు అభ్యర్థించాలని సూచించింది. ఒక్కో డివిజన్‌కు కేటాయించిన ఇద్దరు మంత్రులు అక్కడున్న ప్రాంతాలను సమానంగా పంచుకొని ప్రచారాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో తిరగాలని స్పష్టంచేసింది. వారికి సాయంగా ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ల ఛైర్మన్లు, పార్టీ అనుబంధ సంఘాలు పనిచేయాలని అధిష్ఠానం సూచించింది.

ఓటర్లతో మమేకమయ్యే విధంగా : ఎవరు ఏ రోజు ఎన్ని ఇళ్లకు వెళ్లి ఎంతమంది ఓటర్లను కలవాలని ముందుగానే నిర్ణయించుకోవాలని సూచించింది. ఏదైనా ఒక డివిజన్‌లో లోపాలు సమీక్షిస్తే సవరించుకొని శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నింపేలా చర్యలు చేపట్టాలని పేర్కొంది. గత రెండు నెలలుగా నియోజకవర్గ బాధ్యతలను హైదరాబాద్‌ ఇంఛార్జీ, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వివేక్‌ స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇంటింటి ప్రచార కార్యక్రమాల నిర్వహణలో ఓటర్లకు దగ్గరయ్యేందుకు మంత్రులందరినీ పార్టీ రంగంలోకి దించింది. ఉపఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రచారం చేయనున్నారు. సీఎం ప్రతిరోజు ప్రచార కార్యక్రమాలపై ఆరాతీస్తూ నేతలని అప్రమత్తం చేస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.

డివిజన్ల వారీగా మంత్రులకు బాధ్యతలు : నియోజకవర్గంలోని డివిజన్ల వారీగా మంత్రులకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. బోరబండ డివిజన్‌కి మంత్రి సీతక్క, సోమాజిగూడకు మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, అడ్లూరిలక్ష్మణ్‌, షేక్‌పేటలో కొండాసురేఖ, వివేక్‌ వెంకటస్వామికి అప్పగించారు. ఎర్రగడ్డ డివిజన్‌ బాధ్యులుగా మంత్రులు దామోదరరాజనర్సింహ, జూపల్లి కృష్ణారావును నియమించారు. యూసఫ్‌ గూడ డివిజన్‌ బాధ్యతలను మంత్రులు ఉత్తమ్‌కుమార్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్‌కు అప్పగించారు. వెంగళరావునగర్‌ బాధ్యతలను మంత్రులు తుమ్మలు నాగేశ్వరరావు, వాకిటిశ్రీహరికి అప్పగించారు.

రహమత్‌నగర్ డివిజన్ ఇంఛార్జీలుగా మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డికి బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆయా మంత్రులంతా పోలింగ్ బూత్‌ల వారీగా పర్యవేక్షణ చేయనున్నారు. వివిధ వర్గాల ఓటర్లను, వారి కుటుంబాల ఓటర్లను నేరుగా కలుస్తూ ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలను గడప, గడపకు వివరిస్తూ ఎన్నికల ప్రచారం చేయనున్నారు. నియోజకవర్గ ఉపఎన్నికల పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కకు అప్పగించారు.

