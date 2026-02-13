Municipal Results : ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్దే పూర్తి మెజార్టీ - ఒక్క స్థానానికే బీఆర్ఎస్ పరిమితం
Municipal Results : కాంగ్రెస్కు కంచుకోటగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా - నల్గొండజిల్లాలో ఆరు స్థానాలూ కైవసం చేసుకున్న అధికార పార్టీ - సూర్యాపేట, యాదాద్రి జిల్లాలోనూ అదే జోరు
Published : February 13, 2026 at 4:17 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 4:35 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : కాంగ్రెస్కు కంచుకోటగా ఉన్న ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో పురపోరులోనూ సత్తాచాటింది. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని 17 మున్సిపాలిటీల్లో 14 కైవసం చేసుకున్నాయి. చండూరు, చిట్యాల, హాలియా, మిర్యాలగూడ, నందికొండ, ఆలేరు, భువనగిరి, చౌటుప్పల్, మోత్కూరు, యాదగిరి గుట్ట, సూర్యాపేట, కోదాడ, హుజూర్ నగర్, నేరేడుచర్ల స్థానాలను హస్తం ఎగరేసుకుపోయింది. యాదాద్రి జిల్లాలోని పోచంపల్లి, నల్గొండ జిల్లాలోని దేవరకొండలో మాత్రమే హంగ్ వచ్చింది. సూర్యాపేట జిల్లా తిరుమలగిరి మాత్రం బీఆర్ఎస్ ఖాతాలోకి వెళ్లింది. తిరుమలగిరిలో మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి పట్టు నిలుపుకున్నారు. ఇక్కడ 15 వార్డుల్లో పది స్థానాలను గులాబీ పార్టీ గెలుచుకుంది. మిగతా ఐదు చోట్ల కాంగ్రెస్ గెలిచింది.
దేవరకొండ, యాదగిరిగుట్ట, భువనగిరి, పోచంపల్లిలో బీజేపీ బోణీ కొట్టింది. చిట్యాలలోని ఒకటో వార్డులో స్వతంత్రంగా బరిలో దిగిన ట్రాన్స్జెండర్ అభ్యర్థి సుధాకర్ అలియాస్ కావేరి గెలుపొందారు. దేవరకొండలో అభ్యర్థులను క్యాంపులకు తరలించే ప్రక్రియ ఆరంభమైంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో సత్తాచాటిన కాంగ్రెస్ పార్టీ పురపాలక ఎన్నికల్లోనూ అదే జోరును కొనసాగించింది.
ఏయే ప్రాంతాల్లో ఎవరెవరు : నల్గొండ జిల్లాలోని చండూరు మున్సిపాలిటీలో పది వార్డులకు గాను కాంగ్రెస్ 6 స్థానాలు గెలుచుకోగా బీఆర్ఎస్ 3 స్థానాలలో సత్తాచాటింది. అయితే ఇతరులు ఒక స్థానం గెలుపొందారు. ఇదే రీతిలో చిట్యాలలో 12 స్థానాల్లో ఎన్నికలు జరగగా వాటిలో 9 స్థానాలలో కాంగ్రెస్ విజయ దుందుభి మోగించింది. బీఆర్ఎస్ రెండు స్థానాల్లో నిలదొక్కుకుంది. ఒక వార్డులో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ట్రాన్స్జెండర్ విజయం సాధించారు. దేవర కొండలోని 20 వార్డులకు సగం సీట్లను అనగా 10 వార్డులను కాంగ్రెస్ గెలుచుకుంది. అయితే గులాబీ పార్టీ 7 స్థానాల్లో నిలదొక్కుకొంది. ఇతరులు రెండు వార్డుల్లో గెలిచి తమ సత్తా చాటారు. అయితే బీజేపీ ఒక స్థానం కైవసం చేసుకుని బోణీ కొట్టింది.
జిల్లాలో అత్యధిక వార్డులు కలిగిన మిర్యాలగూడలో 48 స్థానాలు ఉన్నాయి. దీనిలో ఏకంగా 31 స్థానాలలో కాంగ్రెస్ పట్టుసారించింది. అయితే బీఆర్ఎస్ 14 వార్డుల్లో గెలుపొందగా ఇతరులు రెండు స్థానాలతో సరిపెట్టుకున్నారు. కాగా బీజేపీ ఒక్క స్థానంలో తన సత్తాచాటింది. జిల్లాలోని నందికొండ, హాలియా మున్సిపాలిటీల్లో ఒకే తరహాలో సీట్లు రావడం విశేషం. రెండింటిలోనూ 12 వార్డులకు గానూ 11 స్థానాలను కాంగ్రెస్ హస్తగతం చేసుకోగా, బీఆర్ఎస్ కేవలం ఒకే స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది.
యాదాద్రి జిల్లాలో : ఇదే తరహాలో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోనూ కాంగ్రెస్ సత్తా చాటింది. జిల్లాలోని ఆలేరు మున్సిపాలిటీలో 12 స్థానాలకు గానూ 7 వార్డుల్లో కాంగ్రస్ నిలదొక్కుకోగా, 3 స్థానాల్లో గులాబీ గెలిచింది. బీజేపీ 2 స్థానాల్లో సత్తాచాటింది. మోత్కూరు మున్సిపాలిటీలో 12 వార్డు స్థానాల్లో 8 వార్డులను కాంగ్రెస్ గెలుచుకుంది. బీఆర్ఎస్ 3 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. ఇతరులు కేవలం ఒకే స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నారు. యాదగిరిగుట్టలో 12 వార్డు స్థానాలకు ఎనిమిదింటిని కాంగ్రెస్ వశం చేసుకుంది. అయితే చౌటుప్పల్, భువనగరి మున్సిపాలిటీలకు కౌంటింగ్ ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఈ స్థానాన్ని కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే కైవసం చేసుకుంది. యాదగిరిగుట్టలో 12 స్థానాలకు కాంగ్రెస్ 8 చోట్ల గెలుపొందింది. హంగ్ వచ్చిన పోచంపల్లిలో 13 స్థానాలకు కాంగ్రెస్ 6, బీఆర్ఎస్ 5, 1వ వార్డులో బీజేపీ అభ్యర్థి, ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థి విజయం సాధించారు.
సూర్యాపేట జిల్లాలో : జిల్లాలోనూ తిరుమలగిరి మినహా మిగతా 5 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సత్తాచాటింది. నేరేడుచర్లలో 15 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ 9, బీఆర్ఎస్ - 5, ఇతరులు ఒకటి గెలుచుకున్నారు. హూజూర్నగర్లోని మొత్తం 28 వార్డులకు గాను 19 వార్డులలో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది. 4 వార్డులలో బీఆర్ఎస్, 5 చోట్ల ఇతరులు గెలిచారు. కోదాడ మున్సిపాలిటీలో 35 వార్డులకు గానూ 3 కాంగ్రెస్కు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 32 వార్డులలో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ 23 వార్డులు సంపాదించింది. ఏకగ్రీవాలతో కలుపుకొని మొత్తం 26స్థానాలను ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇతరులు 6, బీఆర్ఎస్ మూడు చొప్పున గెలుచుకున్నాయి. జిల్లాలోని తిరుమలగిరిలో మున్సిపాలిటీని మాత్రం బీఆర్ఎస్ ఖాతాలో వేసుకుంది. మొత్తం 15 వార్డుల్లో 10 స్థానాలను బీఆర్ఎస్, 5 వార్డులను కాంగ్రెస్ చేజిక్కించుకుంది.
