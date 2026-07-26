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కాంగ్రెస్‌లో మరోసారి బయటపడిన అంతర్గత విభేదాలు - గాంధీభవన్ నుంచి ప్రజాభవన్‌కు చేరిన సామేలు వ్యవహారం

చర్చనీయాంశంగా మారిన తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే మందుల సామేలు తాజా వ్యాఖ్యలు - రెండు వర్గాల మధ్య తలెత్తిన వివాదాన్ని పరిష్కరించేందుకు కమిటీ - జగ్గారెడ్డి సిద్ధం చేసిన నివేదిక తాత్కాలికంగా నిలుపుదల

THUNGATHURTHI CONGRESS POLITICS
THUNGATHURTHI CONGRESS POLITICS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 9:03 AM IST

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Thungathurthi Congress Politics : రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌లో అంతర్గత విభేదాలు మరోసారి బహిర్గతం అయ్యాయి. తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే మందుల సామేలు చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు గాంధీభవన్ నుంచి ప్రజాభవన్‌కు చేరాయి. శనివారం ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కతో సమావేశమైన ఎస్సీ ఎమ్మేల్యేలు, ఎంపీలు దళిత ప్రజా ప్రతినిధులకు నిధులు, పదవులు, పరిపాలనలో మరింత ప్రాధాన్యం కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరడం మరో కీలక పరిణామంగా మారింది. ఇప్పటికే పీసీసీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ జగ్గారెడ్డి నివేదిక ఇచ్చే సమయంలో ఈ సరికొత్త వివాదం తెరపైకి రావడంతో నివేదిక ఇవ్వడం తాత్కాలికంగా ఆగింది.

తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే ఘాటైన వ్యాఖ్యలు : తుంగతుర్తిలో రెండు వర్గాల మధ్య తలెత్తిన వివాదాన్ని పరిష్కరించేందుకు ఇప్పటికే రాష్ట్ర నాయకత్వం పీసీసీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ జగ్గారెడ్డిని పరిశీలకుడిగా నియమించింది. ఆయన ఆ నియోజకవర్గానికి చెందిన నాయకులను దాదాపు అందరిని పిలిపించి అభిప్రాయాలను కూడా తీసుకున్నారు. ఇదే సమయంలో అక్కడ గతంలో ఎంపీలుగా ప్రాతినిథ్యం వహించిన కోమటిరెడ్డి సోదరుల అభిప్రాయం కూడా తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గాంధీభవన్‌ వేదికగా కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే మందుల సామేలు తాజాగా ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో ఆ వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్‌ రెడ్డి కంటే తానే ముందు కాంగ్రెస్‌లోకి వచ్చానని, మునుగోడులో తనకూ బలమైన క్యాడర్ ఉందని మందుల సామేలు స్పష్టం చేశారు. రాజగోపాల్ రెడ్డిని గెలిపించేందుకు తన అనుచరులు కూడా పని చేశారని, ఇప్పుడు అదే క్యాడర్ తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉందని ఆరోపించారు.

కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో కొత్త చర్చకు దారి : కాంగ్రెస్‌లో టికెట్ ఇచ్చేది అధిష్ఠానమే తప్ప వ్యక్తులు కాదని సామేలు స్పష్టం చేశారు. తనకు టికెట్ ఇచ్చేది ఏఐసీసీయేనని, రాజగోపాల్ రెడ్డి కాదని తేల్చి చెప్పారు. తన నియోజకవర్గానికి వచ్చినా తనతో మాట్లాడకపోవడం రాజకీయ మర్యాద కాదని, రోడ్ల పరిశీలనకు వచ్చి ఒక్క మాట కూడా చెప్పకపోవడంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు తన విజయానికి రెడ్డి సామాజిక వర్గం ఓటు వేసిందని, రాజగోపాల్ రెడ్డికి మాదిగలు ఓటు వేశారని పేర్కొన్న సామేలు కేవలం రెడ్లు, దళితులతోనే రాజకీయాలు సాగవన్న మాటలు కూడా ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇవి కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో సామాజిక సమీకరణాలపై కొత్త చర్చకు దారి తీశాయి. మరోవైపు శనివారం ప్రజాభవన్‌లో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కతో ఎస్సీ ఎమ్మేల్యేలు, ఎంపీలు ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రంలో దళిత ప్రజా ప్రతినిధులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఇక్కడ చర్చించారు.

ఎస్సీ, ఎమ్మెల్యేలకు ప్రత్యేక నిధులు : సమావేశం తర్వాత స్పందించిన దళిత ప్రజాప్రతినిధులు సమస్య ఒక్క మందుల సామేలు నియోజకవర్గానికే పరిమితం కాలేదని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలోని దాదాపు అన్ని ఎస్సీ నియోజకవర్గాల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉందని మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ అన్నారు. తరతరాలుగా దళితులు వివక్షకు గురవుతున్నారని, ఇకపై మౌనంగా ఉండే పరిస్థితి లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. డిప్యూటీ సీఎంకు అన్ని అంశాలను వివరించామని, ఎస్సీ ఎమ్మెల్యేలకు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించాలని కోరినట్లు కవ్వంపల్లి తెలిపారు. అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను ఉప ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లామని ఎంపీ మల్లు రవి వెల్లడించారు. త్వరలోనే పరిష్కార చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హామీ ఇచ్చినట్లు వివరించారు.

లిడ్‌ క్యాప్, అసెంబ్లీ కమిటీ ఛైర్మన్ వంటి కీలక పదవుల్లో దళితులకు అవకాశం కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశామని, ఎస్సీ సబ్‌ ప్లాన్ నిధుల సమర్థ వినియోగం, అదనంగా వెయ్యి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, ఇళ్ల స్థలాలు లేని దళిత కుటుంబాలకు ప్రాధాన్యత కల్పించాలని కోరినట్లు మల్లు రవి చెప్పారు. అయితే తుంగతుర్తి నియోజకవర్గ వివాదం టీ కప్‌లో తుపాన్ లాంటిదేనని ఎంపీ మల్లు రవి వ్యాఖ్యానించారు. ఆ అంశంపై బహిరంగంగా మాట్లాడొద్దని సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.

"ఇదంతా టీ కప్​లో తుఫాన్​లాంటిది. మేము దేనికి నోటీసులు ఇవ్వాలి, దేనికి ఇవ్వకూడదనే చర్చ ఉంది. సమస్యపై పరిష్కార మార్గం ఆలోచిస్తాం. దేనికి ఎప్పుడు ఏం చేయాలో దానికి అప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాం" - మల్లు రవి, ఎంపీ

ఆసక్తికర పరిమాణాలు : ఒకవైపు మందుల సామేలు వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్‌లోని అంతర్గత అసంతృప్తిని బయటపెడుతుండగా, మరోవైపు ఎస్సీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ప్రభుత్వంలో తమకు మరింత ప్రాధాన్యం కావాలని డిమాండ్ చేయడం రాజకీయంగా ఆసక్తికర పరిణామంగా మారింది. తుంగతుర్తి నియోజక వర్గంపై పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు తెలుసుకుని నివేదిక సిద్ధం చేసిన జగ్గారెడ్డి తాత్కాలికంగా నిలుపుదల చేశారు.

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CONGRESS POLITICS IN THUNGATHURTHI
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తుంగతుర్తిలో కాంగ్రెస్​ వివాదం
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