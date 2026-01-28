తెలంగాణలో మోగిన పురపాలక ఎన్నికల నగరా! - గెలుపు గుర్రాల వేటలో కాంగ్రెస్ పార్టీ
ఇవాళ్టి నుంచి 30వ తేదీ వరకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ - ఇప్పటికే 3 నుంచి ఆరు చొప్పున పేర్లు ఇచ్చిన డీసీసీ అధ్యక్షులు - రెబల్స్ బెడద తప్పించాలని స్క్రీనింగ్ కమిటీలకు నిర్ధేశం
Published : January 28, 2026 at 8:09 AM IST
Congress Preparation About Nomination For Municipal Elections : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నగారా మోగడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యూహాలకు పదునుపెడుతోంది. ఇవాళ్టి నుంచి నామినేషన్లు ప్రారంభం కానుండడంతో అభ్యర్థుల ఎంపికపై నజరేసింది. ఇప్పటికే డీసీసీ అధ్యక్షులు ఇచ్చిన పేర్లు, సర్వేల ద్వారా వచ్చిన పేర్లతో బేరీజు వేసుకుని గెలుపు గుర్రాలను ఎంపిక చేయనుంది. పార్టీ గుర్తుతో జరిగే ఎన్నికలు కావడంతో రెబల్స్ బెడద లేకుండా ఏకాభిప్రాయంతో అభ్యర్థుల ఎంపిక జరిగేలా చూడాలని లోక్సభ నియోజవకవర్గ స్క్రీనింగ్ కమిటీలకు నిర్దేశించింది.
ఒక్క స్థానానికి ఆరేడు పేర్లు : సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో మూడొంతుల సీట్లు సాధించిన అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ సత్తా చాటాలని చూస్తోంది. అభ్యర్ధుల ఎంపికపై హస్తం పార్టీ దృష్టి సారించింది. ఇప్పటికే మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థల వారీగా అభ్యర్ధుల జాబితాను పీసీసీ తెప్పించుకుంది. ఒక్కో స్థానానికి 3 నుంచి ఆరేడు పేర్లను డీసీసీ అధ్యక్షులు సూచించినట్లు సమాచారం.
స్క్రీనింగ్ కమిటీల నేతృత్వంలో ఎంపిక : పలు ఏజెన్సీలతో క్షేత్రస్థాయిలో సర్వేలు చేయించి ఒక్కో స్థానానికి ముగ్గురు చొప్పున ప్రజాదరణ కలిగిన నాయకుల పేర్లను తెప్పించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. లోక్సభ నియోజకవర్గాల వారీగా ఏర్పాటైన స్క్రీనింగ్ కమిటీల నేతృత్వంలోనే ఎంపిక ప్రక్రియ జరగాలని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నిర్ణయించింది. డీసీసీ అధ్యక్షులు, సర్వేల ద్వారా వచ్చిన పేర్లను పరిశీలించి స్క్రీనింగ్ కమిటీలు తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నాయి.
ఎంపిక కావడానికి ఈ మూడు తప్పనిసరి : అభ్యర్థులు ఎంపికలో ప్రధానంగా 3 అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకోనున్నట్లు పీసీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రజాదరణ, పార్టీకి విధేయత, ప్రత్యర్థి పార్టీ అభ్యర్థులను దీటుగా ఎదుర్కొనే సత్తా కలిగిన నేతలనే బరిలో దింపనున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే షార్ట్లిస్ట్ ఉండడంతో వీలైనంత త్వరగా అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర నాయకత్వం భావిస్తోంది.
వీలైనంత త్వరగా ఎంపిక చేయాలని : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటనలో ఉండటం, ఆ లోపునే అభ్యర్ధుల ఎంపిక పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్లు అభ్యర్థుల ఎంపికపై దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. వీలైనంత వరకు ఇంఛార్జ్ మంత్రులు, స్క్రీనింగ్ కమిటీల వద్దనే అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తి అవుతుందని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఒకట్రెండు చోట్ల తేలకపోతే పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, ఇతర సీనియర్ నాయకులు చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఎలాంటి రెబల్స్ గొడవ లేకుండా ఉండాలని : ఇవాళ, రేపటి కల్లా అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తి చేయాలని కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర నాయకత్వం భావిస్తోంది. ప్రధానంగా రెబల్స్ బెడద లేకుండా చూడాలని అన్ని మున్సిపల్, నగరపాలక సంస్థల ఇంఛార్జ్లకు ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కావడం, సమయం తక్కువగా ఉండటంతో ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేయాల్సి ఉంది. ప్రభుత్వ పథకాలను గడపగడపకు తీసుకెళ్లాలని భావిస్తున్న సర్కార్ ఇప్పటికే అవసరమైన కరపత్రాలను సిద్ధం చేసింది.
పొటీలోకి రెబల్స్ ఉండకూడదని పీసీస భావన : ఇవాళ, రేపట్లో మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థలకు ఇంఛార్జ్లను నియమించనున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అధికార పార్టీకి చెందిన రెబల్స్ బరిలో ఉండకూడదని పీసీసీ భావిస్తోంది. పార్టీ గుర్తులతో జరిగే ఎన్నికలు కావడంతో ఒక్కరు మాత్రమే బరిలో ఉండేలా చూసేలా కసరత్తు చేస్తోంది. మరోవైపు మున్సిపల్ శాఖ ప్రకటించిన రిజర్వేషన్లకు అనుగుణంగా అభ్యర్థుల ఎంపికపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం స్పష్టం చేసింది.
