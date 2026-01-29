ETV Bharat / politics

బరిలో ఎవరిని నిలుపుదాం - ఎలా గెలిపించుకుందాం? : గెలుపు గుర్రాల వేటలో కాంగ్రెస్

మూడు సర్వేల ద్వారా ఫలితాలు బేరీజు వేశాక అభ్యర్థుల ఎంపిక - రెబెల్స్‌ సమస్య ఉత్పన్నం కాకుండా సమన్వయ కమిటీల ఏర్పాటు - అంతా కలిసి చర్చించిన తర్వాతే నామినేషన్లకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 8:55 AM IST

Congress On Municipal Poll In Telangana : పురపోరులో బలమైన అభ్యర్థులను బరిలో నిలపడంపై రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నజర్‌పెట్టింది. మూడు సర్వేల ఫలితాల ఆధారంగా జాబితాను సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రభుత్వ సర్వేలతోపాటు పీసీసీ సర్వేలు, పార్లమెంటు ఇంచార్జి మంత్రుల సర్వేల ఆధారంగా ప్రజాదరణ కలిగిన, గెలుపు గుర్రాలను పోటీలో నిలిపే కసరత్తు వేగవంతం చేసింది.

80 శాతానికి పైగా సర్వే : మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న అధికార కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తోంది. ప్రత్యర్థి పార్టీలైన బీజేపీ, బీఆర్​ఎస్​ల అభ్యర్థుల కంటే దీటైన వారిని ఎంపికపై కసరత్తు వేగవంతం చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ఓ సర్వే బృందం, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌కుమార్‌ గౌడ్‌ సర్వే బృందంతోపాటు పార్లమెంటు నియోజక వర్గాల పరిధిలో ఆయా మంత్రులు సర్వే బృందాలు అభ్యర్థుల వివరాలు సేకరిస్తున్నాయి. అయితే ఎంపిక ప్రక్రియలో పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం జోక్యం తక్కువగా ఉంటుందని ఇప్పటికే నేతలు స్పష్టత నిచ్చారు. 80 శాతానికి పైగా సర్వే ఫలితాలు రాగా మిగిలినవి ఇవాళ వస్తాయని పీసీసీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ మూడు సర్వేల ద్వారా ఫలితాలను బేరీజు వేశాక మెరిట్‌ విధానంతో అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుందని స్పష్టం చేశాయి. ప్రజాదరణ, పార్టీ విధేయతకు ప్రాధాన్యత ఉంటుందని నేతలు తెలిపారు.

నామినేషన్లకు రేపే చివరి రోజు - ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోతే అందరితోనూ నామినేషన్లు (etv)

నామినేషన్లకు రేపే చివరి రోజు : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎదురైన రెబెల్స్‌ సమస్య ఈ సారి ఉత్పన్నం కాకుండా సమన్వయ కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని మంత్రులకు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌కుమార్‌గౌడ్‌ దిశానిర్దేశం చేశారు. నామినేషన్లు వేసేందుకు రేపు చివరి రోజు కావడంతో అభ్యర్థులు ఎంపిక పూర్తికాని పార్లమెంటు నియోజక వర్గాల్లో అంతా చర్చించాక. నామినేషన్లు వేసేందుకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఏకాభిప్రాయం కుదరనట్లయితే బరిలో నిలవాలని భావించినప్పుడు గడువులోపు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందితో నామినేషన్లు వేయిస్తారు. వచ్చే నెల మూడో తేదీ నాటికి పరిశీలన తరువాత బీఫాంలు ఇస్తారు.

ఇవాళ పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్‌ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్‌లు గాంధీభవన్‌లో పార్టీ నాయకుకు, కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉంటారని పీసీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అభ్యర్థుల ఎంపికలో ఇబ్బందులు తలెత్తినట్లయితే తక్షణమే స్పందించేందుకు వీలు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఇవాళ సాయంత్రానికి అభ్యర్ధుల ఎంపిక విషయమై ఒక కొలిక్కి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

గాంధీభవన్‌లో ప్రత్యేక వార్ రూమ్ : పుర ఎన్నికలకు పార్టీ శ్రేణులను సన్నద్ధం చేసేందుకు గాంధీభవన్‌లో ప్రత్యేక వార్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి ఛైర్మన్‌గా శాసన మండలి ఛైర్మన్‌ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి తనయుడు అమిత్ రెడ్డిని పీసీసీ నాయకత్వం నియమించింది. ఇవాళ్టి నుంచి పుర ఎన్నికలు ప్రక్రియ ముగిసే వరకు పార్టీ అభ్యర్థులు గెలుపునకు పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం నుంచి అవసరమైన దిశా నిర్దేశం వార్‌ రూమ్ నుంచే జరుగుతుంది.

ఏకాభిప్రాయంతో అభ్యర్థుల ఎంపిక : ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, శ్రీధర్​బాటు తదితర నేతలతో అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో నిర్వహించే మున్సిపల్ పోరులో మున్సిపాలటీలతో పాటు, కార్పొరేషన్లన్నీ గెలిచేందుకు అన్నిరకాల చర్యలు తీసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారని తెలిసింది. అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియలో ఎలాంటి లోపాలు జరగకుండా చూసుకోవాలి సూచించినట్లు సమాచారం. లోక్​సభ నియోజకవర్గాలకు ఇన్​ఛార్జులుగా నియమితులైన మంత్రులతోపాటు ఇతర ముఖ్య నేతలంతా క్షేత్ర స్థాయిలోనే ఉంటూ పార్టీ తరఫున ప్రచారం నిర్వహించాలని సీఎం చెప్పినట్లు తెలిసింది.

రాష్ట్రంలోని ఇన్​ఛార్జి మంత్రి స్థానిక నేతలతో చర్చించి ఓ అభిప్రాయానికి వచ్చి అభ్యర్థుల ఎంపిక చేయాలని సూచించినట్లు తెలిసింది. అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చాక ఫిబ్రవరి నెల 3 నుంచి వరుసగా రోజుకో బహిరంగ సభలో సీఎం ప్రసంగించనున్నారని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. 3న మొదటి రోజు మిర్యాలగూడలో, 4న జగిత్యాల, 5న చేవెళ్ల, 6న భూపాలపల్లి, 7న మెదక్​, 8న నిజామాబాద్​లలో నిర్వహించే కాంగ్రెస్​ ఎన్నికల సభల్లో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిపాయి. ముఖ్యమంత్రి అమెరికా పర్యటన ముగిశాక ఈ పర్యటన వివరాలను పార్టీ అధికారరికంగా విడుదల చేయనుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

