Municipal Results : ఫలించిన ముఖ్యమంత్రి వ్యూహం - పట్టణ రాజకీయాల్లో పట్టు సాధించిన కాంగ్రెస్

అత్యధిక ప్రాంతాల్లో జయభేరి మోగించిన అధికార పార్టీ - పట్టణాల్లోనూ అదే పట్టు - మంత్రులందరికీ పక్కాగా బాధ్యతలు అప్పగించి సత్ఫలితాలు - ప్రతిపక్షాలకు అందనంత స్థాయిలో అద్భుతమైన పనితీరు

Telangana Municipal Election 2026 : తెలంగాణ పురపోరులో ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఉత్కంఠ మధ్య సాగిన మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో అత్యధిక ప్రాంతాల్లో విజయదుందుభి మోగించి కాంగ్రెస్‌ పట్టు సాధించింది. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ వెలువడటానికి ముందు నుంచీ పార్టీ అత్యధిక వార్డులు, డివిజన్లలో నెగ్గడానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి రంచించిన వ్యూహం ఫలించింది. మంత్రులందరికీ పక్కాగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. దీంతో సత్ఫలితాలు సాధించారు. ప్రతిపక్షాలకు అందనంత స్థాయిలో అద్భుతమైన పనితీరు కనబరచడంతో అమాత్యులు మంచి మార్కులు కొట్టేశారు.

సంక్షేమ పథకాల అమలుతో : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ హవా కొనసాగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభివృద్ది, సంక్షేమ పథకాల అమలుతో అన్ని వర్గాల్లో పార్టీపై అభిమానం పెరిగినట్లు ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు చాటుతున్నాయని కాంగ్రెస్‌ నాయకులు పేర్కొంటున్నారు. పట్టణ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీలు, స్థానిక సమస్యలపై దృష్టి పెట్టి చేసిన ప్రచారం అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా మారాయని చెబుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా జిల్లాల్లో ప్రచార సభలు నిర్వహించి పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నింపారు. దీంతో పార్టీ నాయకుల్లో మరింత ఉత్సాహం నెలకొంది. ఎక్కడా ప్రతిపక్షాలకు అవకాశం చిక్కకుండా, ప్రతీ అంశంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుని పురపోరులో అత్యధిక స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నారు.

ప్రభుత్వంపై నమ్మకం ఏర్పడి : ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, సబ్సిడీపై సిలిండర్లు, రాయితీపై కరెంట్‌ వంటి పథకాలతో మహిళల్లో ప్రభుత్వంపై నమ్మకం ఏర్పడిందని పార్టీ వర్గాల అంచనా. అన్నింటా నెగ్గడమే ధ్యేయంగా తొలుత లోక్‌సభ నియోజకవర్గానికో ఇన్​ఛార్జిగా నియమించి, పీసీసీ స్క్రీనింగ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. బలమైన అభ్యర్థులనే ఎంపిక చేసి పోటీలో నిలపడంతో పార్టీకి మరింతగా కలిసొచ్చింది. క్షేత్రస్థాయిలో అక్కడక్కడ పాత, కొత్తతరం నేతల మధ్య విభేదాలు వచ్చాయి. దీంతో వాటిని పసిగట్టి రాష్ట్ర నాయకత్వం ముందే ఆ సమస్యలను చక్కదిద్దింది.

లోపాలను కనిపెట్టి, సవరించి : పార్టీ పరిస్థితులపై నివేదికల ఆధారంగా లోపాలను కనిపెట్టింది. వాటన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా సవరించే విషయంలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌ ఇన్​ఛార్జి మంత్రులను అప్రమత్తం చేశారు. అంతర్గత సమావేశాల్లో ప్రతిచోట కాంగ్రెస్‌ బలాబలాలను అంకెలతో సహా సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి మంత్రులకు వివరించారు. పార్టీ వెనకబడిన చోట్ల గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని బాధ్యులైన నేతలను, ఇన్​ఛార్జి మంత్రులను హెచ్చరించారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రెబల్స్‌ వల్ల కాంగ్రెస్‌కు ఎదురైన ప్రతికూలతల దృష్ట్యా ముందే ఈ సమస్యపై దృష్టిసారించారు. ఈ పురపోరులో అలాంటి ఘటనలు ఎదురుకాకుండా ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.

రెబెల్స్‌ను బరిలో దింపడం వల్లే ఓటమి : జగిత్యాల వంటి చోట్ల తప్ప అత్యధిక ప్రాంతాల్లో తిరుగుబాటుదారులు బరిలో నిలవకుండా నిలువరించారు. ఈ విషయంలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, పీసీసీ తీసుకున్న జాగ్రత్తలు మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చాయి. ఏఐసీసీ హెచ్చరికలు అధికార పార్టీకి గెలుపులో కీలకపాత్ర పోషించాయి. సీనియర్‌ నేత జీవన్‌రెడ్డి స్వయంగా రెబెల్స్‌ను బరిలో దింపడం వల్ల జగిత్యాలలో కాంగ్రెస్‌ బీఫాంతో పోటీ చేసిన 9 మంది అభ్యర్థులు ఓడిపోయారు. దీనిని పార్టీ సీరియస్‌గా పరిశీలిస్తోందని కాంగ్రెస్‌ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

పట్టణ రాజకీయాల్లోనూ బలంగా : మొత్తం మీద మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు పట్టణ రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్‌ పట్టును బలంగా చాటాయి. స్పష్టమైన మెజారిటీ రాని చోట్ల స్వతంత్ర అభ్యర్థుల సహకారం, ఎమ్మెల్యేలను, ఎంపీలను, ఎమ్మెల్సీలను ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులుగా చేర్చడం ద్వారా మెజారిటీని సాధించే దిశగా కాంగ్రెస్ నాయకత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. తద్వారా అధిక సంఖ్యలో ఛైర్‌పర్సన్‌, మేయర్‌ పదవులను దక్కించుకోవాలని అధికార పార్టీ పావులు కదుపుతోంది.

