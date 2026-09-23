తెలంగాణలో 2 గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు - తుది దశకు కాంగ్రెస్ కసరత్తు
తెలంగాణలో ఖమ్మం-వరంగల్-నల్గొండ, మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు కాంగ్రెస్ కసరత్తు చేస్తుంది. ఒక్కో నియోజకవర్గానికి మూడు పేర్లతో ప్రతిపాదనలు పంపాలని పీసీసీకి అధిష్ఠానం సూచించింది. ఆ దిశగా చర్యలు చేపట్టారు.
Published : September 23, 2026 at 12:20 PM IST
Congress Party On Graduate MLC Candidates Selection Process : తెలంగాణలో మార్చిలో జరగబోయే పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పార్టీ మద్దతు ఇచ్చే అభ్యర్థులపై కాంగ్రెస్ కసరత్తు తుది దశకు చేరింది. ఒక్కో నియోజకవర్గానికి మూడు పేర్లతో ప్రతిపాదనలు పంపాలని రాష్ట్ర నాయకత్వానికి ఏఐసీసీ సూచించింది. ఖమ్మం-వరంగల్-నల్గొండ ఎమ్మెల్సీ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహలకు అభ్యర్థుల వడపోత బాధ్యతను అప్పగించింది.
ఎన్నికల్లో పోటీకి ఆసక్తి చూపుతున్న ఆశావహుల నుంచి ఇన్ఛార్జి మంత్రులు దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. మూడేసి పేర్లను ఎంపిక చేసి నేడో, రేపో తెలంగాణ పీసీసీకి ఇస్తారని తెలుస్తోంది. వాటిపై సీఎం రేవంత్రెడ్డితో కూడా చర్చించిన తరవాత, పీసీసీ నుంచి ఆ పేర్లు నేరుగా ఏఐసీసీకి వెళ్లనున్నాయి. అక్కడ అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసి ప్రకటిస్తారని కాంగ్రెస్ వర్గాలు తెలిపాయి. బరిలో నిలిచే ప్రత్యర్థి పార్టీల అభ్యర్థుల బలాబలాలను కూడా చూసుకుని కాంగ్రెస్ తరఫున ఎవరిని నిలబెట్టాలనేది నిర్ణయిస్తామని పీసీసీ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ నియోజకవర్గానికి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు బరిలోకి దిగుతారని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ఆయనకు దీటుగా కాంగ్రెస్లో ఉండే అభ్యర్థిని పెట్టాలని అధినాయకత్వం పరిశీలిస్తోంది. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ నుంచి పార్టీ నేతలు సామ రాంమోహన్రెడ్డి, గౌరీ సతీష్, హర్షవర్ధన్, వేణుగోపాల్ రెడ్డి, భీం భరత్ తదితరులు తమకు అవకాశమివ్వాలని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్కు విన్నవించారు.
పలువురు నేతల పోటీ
ఖమ్మం-వరంగల్-నల్గొండ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గానికి పీసీసీ అధికార ప్రతినిధి లోకేశ్ యాదవ్, పున్నా కైలాష్ నేత, చనగాని దయాకర్, గుత్తా అమిత్రెడ్డి, ఒక మంత్రి సోదరుడు పార్టీ అభ్యర్థిత్వానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. రెండూ ఓసీ సామాజిక వర్గానికే ఇవ్వాలా లేక ఒకటి ఓసీ, మరొకటి బీసీలకు ఇవ్వాలా అనే చర్చ పార్టీలో విస్తృతంగా సాగుతోంది. వ్యక్తిగతంగా క్షేత్రస్థాయిలో తిరిగి పట్టభద్రులను ఓటర్లుగా చేర్చించడానికి బాగా కష్టపడాల్సి ఉంటుందని, ఈ స్థాయి ఉన్నవారిని గుర్తించి అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేస్తామని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న ఆర్థిక, అంగబలం
రెండు చోట్లా గెలుపే ప్రధానమైనందున ఫలానా సామాజిక వర్గానికే ఇవ్వాలనే ప్రాతిపదిక ఏమీ లేదని పార్టీ నేతలు కొంతమంది తెలిపారు. రెండు నియోజకవర్గాల్లో టికెట్ ఆశిస్తున్నవారిలో క్షేత్రస్థాయిలో ఎవరికి ఎంత బలం ఉందనేది కూడా పీసీసీ సర్వే చేయిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ప్రధానంగా గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లతో వారికి ఉన్న సంబంధాలు, క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న ఆర్థిక, అంగబలం వంటి వాటిని కూడా ముఖ్యంగా పరిశీలిస్తోంది. ఒక్కో ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గం దాదాపు 35 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు, ఐదేసి పార్లమెంట్ స్థానాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీల సహకారం, మద్దతు కూడా ఉన్నవారినే ఎంపిక చేస్తామని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ఎన్నికలకు ఈ నెల 28 నుంచి ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందని ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికే ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈలోగా అభ్యర్థుల పేర్లను ప్రకటిస్తామని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఎన్నికల సంఘం సీఈవో
రాష్ట్రంలో రెండు పట్టభద్రుల నియోజకవర్గాల ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవడానికి నవంబరు 6 తుది గడువు పెట్టడం పూర్తిగా అశాస్త్రీయంగా ఉందని భారత రాష్ట్ర సమితి పేర్కొంది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్లోని బీఆర్కే భవన్లో ఎన్నికల సంఘం సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డిని మంగళవారం ఆ పార్టీ ప్రతినిధి బృందం కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించింది. అనంతరం ఆ వివరాలను ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. తెలంగాణలో కొనసాగుతున్న ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణ నవంబరు 20న ఉందని అన్నారు. తుది ఓటర్ల జాబితా రాకముందే పోలింగ్ స్టేషన్, పార్ట్ నంబరు, ఎపిక్ వివరాలు ఎలా తెలుస్తాయని ప్రశ్నించారు. ఈ వివరాలు లేకుండా పట్టభద్రుల ఓట్లకు సంబంధించిన ఫారం-18ను ఎలా సమర్పించాలని ఎమ్మెల్సీ శ్రవణ్ ప్రశ్నించారు.
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