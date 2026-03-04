ETV Bharat / politics

రాజ్యసభ సీటు కోసం కాంగ్రెస్‌లో పోటీ - ఈ రేసులో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే?

తెలంగాణలో ఖాళీగా ఉన్న రెండు రాజ్యసభ సీట్లు - రు. ఈ నెల 5వ తేదీ సాయంత్రం లోపు నామినేషన్ దాఖలు - సీట్ల భర్తీ కోసం కాంగ్రెస్ కసరత్తు వేగవంతం

Published : March 4, 2026 at 5:01 AM IST

Congress Party Focuses On Two Rajya Sabha Seats : తెలంగాణలో ఖాళీగా ఉన్న రెండు రాజ్యసభ సీట్ల భర్తీ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ కసరత్తు వేగవంతం చేసింది. నామినేషన్ దాఖలు గడువు దగ్గరపడుతుండడంతో ఆశావహులు తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు. లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీతో రాజ్యసభ సీట్ల భర్తీ అంశంపై దాదాపు ఇరవై నిమిషాల పాటు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ చర్చించినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.

ఒక సీటును అభిషేక్ మను సింఘ్వికి కేటాయింపు! : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఖాళీ ఏర్పడిన రెండు ఎమ్మెల్యేల కోటా రాజ్యసభ స్థానాలను భర్తీ చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కసరత్తును ముమ్మరం చేశారు. ఈ నెల 5వ తేదీ సాయంత్రం లోపు నామినేషన్ దాఖలు చేయాల్సి ఉండడంతో వీలైనంత త్వరగా అభ్యర్థులను ఖరారు చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తోంది. బీసీ, రెడ్డి, దళిత ఆదివాసీ తదితర సామాజిక వర్గాలకు చెందిన డజన్‌కుపైగా నాయకులు రాజ్యసభ స్థానాల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఏఐసీసీ కోటా కింద ఒక సీటును అభిషేక్ మను సింఘ్వికి కేటాయించినట్లు సమాచారం.

మరొక సీటును రాష్ట్ర కోటా కింద రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. రాజ్య సభ సీటు ఆశిస్తున్న ఆశావహుల్లోముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రి చిన్నారెడ్డి, సీడబ్ల్యూసీ ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడు వంశీచందర్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు వి. హనుమంతరావు, రైతు సంక్షేమ కమిషన్ చైర్మన్ కోదండ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ మధుయాష్కి గౌడ్, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇరావత్రి అనిల్ కుమార్, పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ కన్వీనర్ శ్యామ్ మోహన్, మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సునీతారావు, దొమ్మటి సాంబయ్య, బెల్లయ్య నాయక్ తదితరులు రాష్ట్ర కోటా కింద భర్తీ చేయనున్న సీటు కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు.

రాహుల్ గాంధీతో దాదాపు ఇరవై నిమిషాల పాటు చర్చ : ఇప్పటికే మాజీ ఎమ్మెల్యే, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి దిల్లీ వెళ్లి, పార్టీ కోసం కష్టపడుతున్న వి.హనుమంతరావు లేదా జెట్టి కుసుమకుమార్‌లలో ఒకరికి అవకాశం ఇవ్వాలని ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేను కలిసి విన్నవించారు. అలాగే మాజీ మంత్రి చిన్నారెడ్డి కూడా దిల్లీ వెళ్లి మల్లికార్జున ఖర్గేను కలిసి ఏఐసీసీ కోటా సీటు తనకు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. దిల్లీలో ఉంటూ పార్టీ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న సీడబ్ల్యూసీ ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడు వంశీచందర్ రెడ్డి కూడా అయన స్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

మరోవైపు రాజ్యసభ సీటు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న కొందరు నాయకులు ముఖ్యమంత్రిని కలిసి తమకే అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతుండగా, మరికొందరు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్‌తో పాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు తదితరులను కలిసి మద్దతు కోరుతున్నారు. శ్యామ్ మోహన్ దిల్లీ వెళ్లి కేసీ వేణుగోపాల్ ఇతర సీనియర్ నాయకులను కలిశారు. పీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు వి. హనుమంతరావు తన చివరి ప్రయత్నంగా ఇవాళ దిల్లీ వెళ్లి ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కే.సి. వేణుగోపాల్ను కలిసి విన్నవించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పోటీ వాతావరణం నెలకొన్న ఇలాంటి సమయంలో రాహుల్ గాంధీ రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చిన సందర్భంగా నిన్న సాయంత్రం శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ రాహుల్ గాంధీతో దాదాపు ఇరవై నిమిషాల పాటు రాజ్యసభ సీట్ల భర్తీ అంశంపై చర్చించినట్లు సమాచారం.

ఎవరికి ఆ సీటు దక్కుతుంది? : ముఖ్యమంత్రితో పాటు పీసీసీ అధ్యక్షుడు, ఇతర ముఖ్య నాయకులను దిల్లీకి పిలిపించి తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పార్టీతోపాటు ప్రభుత్వం పరమైన ప్రయోజనాలను సమన్వయం చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకునే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముఖ్యమంత్రి సలహాదారుగా అహర్నిశలు పని చేస్తున్న వేం నరేందర్ రెడ్డికి అవకాశం దక్కవచ్చని పీసీసీ వర్గం అంచనా వేస్తోంది. బీసీ సామాజిక వర్గమైతే సీనియర్ నాయకుడు వి.హనుమంతరావుకానీ వినయ్ కుమార్‌లలో ఒకరికి అవకాశం లభించవచ్చని కూడా చర్చ జరుగుతోంది.

రాజ్యసభ స్థానాల భర్తీ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను ప్రధానంగా పరిగణనలోకి తీసుకుని తుది నిర్ణయం ఇవాళ, రేపట్లో వెలువడే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రాజ్యసభ రాజకీయాలు ఇవాళ, రేపట్లో మరింత వేడెక్కే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

