పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై కాంగ్రెస్ ఫోకస్ - నేతలకు అధిష్టానం దిశానిర్దేశం
Telangana Graduate MLC Elections : గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇప్పటికే రేవంత్ రెడ్డి, మహేష్ కుమార్ గౌడ్లు సమీక్ష నిర్వహించి ఆషామాషిగా తీసుకోవద్దని దిశానిర్దేశం చేశారు.
Published : October 14, 2026 at 3:39 PM IST
Telangana Graduate MLC Elections : పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఇద్దరు కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధులు సామా రామ్మోహన్ రెడ్డి, రాంరెడ్డి సర్వోత్తమ్ రెడ్డిలను గెలిపించుకోవాలని కాంగ్రెస్ తెలంగాణ నాయకత్వం నిర్ణయించింది. ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి రాంరెడ్డి సర్వోత్తమ్ రెడ్డి, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్ ఉమ్మడి జిల్లా ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి సామా రామ్మోహన్ రెడ్డిలను ఎన్నికలను కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. ఇందుకోసం ఆరు ఉమ్మడి జిల్లాల పరిధిలో 77 అసెంబ్లీ నియోజక వర్గాలకు చెందిన నాయకులు కష్టపడాల్సి ఉందని, ఈ ఎన్నికలను ఆషామాషిగా తీసుకోవద్దని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్లు స్పష్టం చేశారు.
ఇప్పటి నుంచే కార్యాచరణ మొదలు కావాలి
నిన్న దిల్లీలో అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలతో సమావేశమైన పీసీసీ, సీఎంలు గంటకు పైగా నియోజక వర్గాల వారీగా తాజా పరిస్థితులపై ఆరా తీశారు. ఏయే నియోజకవర్గాల్లో ఎంత మంది యువ ఓటర్లు ఉంటారు. వారిలో గ్రాడ్యుయేషన్ ఓట్లు వేసేందుకు అర్హులు ఎంత మంది తదితర అంశాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఇప్పటి నుంచే కార్యాచరణ మొదలు కావాలని సూచించారు. ఇప్పటికే ఆయా నియోజక వర్గాలకు ఇంఛార్జిలుగా నియమించడమైందని, వారితో సమన్వయం చేసుకుని ముందుకు వెళ్లాలని స్పష్టం చేశారు. ఏదైనా ఇబ్బందులు తలెత్తినట్లయితే తక్షణమే పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ దృష్టికి తీసుకురావాలని, అవసరమైతే తాను కూడా భాగస్వామ్యమవుతానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు స్పష్టం చేశారు.
ప్రతిపక్షాల విమర్శలను తిప్పికొడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం యువత కోసం చేసిన, చేస్తున్న అంశాలను ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సి ఉందని సూచించారు. దీంతో అప్రమత్తమైన ఉమ్మడి జిల్లాల ఇంఛార్జి మంత్రులు వెంటనే కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుట్టారు. రేపటి నుంచి ఉమ్మడి జిల్లాల వారిగా సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించేందుకు ఇంఛార్జి మంత్రులు సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఇంఛార్జి మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ఇంఛార్జి మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి సమీక్ష సమావేశాలు రేపు నిర్వహించనున్నారు. మిగిలిన మంత్రులు కూడా వరుసుగా సమీక్షలు నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకుంటున్నారు. నియోజక వర్గ ఇంఛార్జిలతో సమావేశమై తాజా పరిస్థితులపై లోతైన సమీక్ష చేస్తారు.
పార్టీ నాయకత్వానికి, సీఎంకు నివేదిక
గత ఎన్నికల్లో ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి. కొత్తగా నమోదు కావాల్సిన ఓట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి. ఓట్ల నమోదుకు క్షేత్ర స్థాయిలో ఏమి చేయాల్సి ఉంది. అందుకు ఎవరు బాధ్యత తీసుకోవాలి? ఎవరెరిని సమన్వయం చేసుకుని ముందుకు వెళ్లాలి తదితర అంశాలపై సమీక్ష చేయనున్నారు. ఈ నెల 23వ తేదీ లోపు ఉమ్మడి జిల్లాల ఇంఛార్జి మంత్రులు తమ సమీక్షలు పూర్తి చేసి పార్టీ నాయకత్వానికి, సీఎంకు ఓ నివేదిక ఇవ్వనున్నారు. ఆ తరువాత ఈ నెల 23వ తేదీన పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల నియోజకవర్గ ఇంఛార్జిలతో, ఉమ్మడి జిల్లాల ఇంఛార్జి మంత్రులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమావేశమవుతారు. ఓటర్ నమోదు , ఎన్నికల ప్రచారంపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేస్తారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల కోసం ప్రతీ నియోజకవర్గానికి ఒక ఇంఛార్జ్ను నియమించారు.
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