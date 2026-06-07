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కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో త్వరలో కీలక మార్పులు? - స్పీకర్, డిప్యూటీ సీఎం పోస్టుపై కొత్త సమీకరణాలు తెరపైకి!

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో త్వరలో కీలక మార్పులకు అవకాశం - రెండు మంత్రి పదవుల భర్తీ జరుగుతుందని కాంగ్రెస్‌ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ - కేబినెట్ విస్తరణతో పాటు శాఖల పునర్విభజన జరగొచ్చని సమాచారం

రాష్ట్రంలో కేబినెట్​ విస్తరణపై జరుగుతున్న చర్చ
CONGRESS CABINET EXPANSION IN TS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 8:20 AM IST

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Congress Party Discussion On Expansion Of Cabinet : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కీలక మార్పులు జరగబోతున్నాయా? రెండున్నరేళ్లుగా ఖాళీగా ఉన్న రెండు మంత్రి పదవుల భర్తీకి హైకమాండ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందా? కేబినెట్ విస్తరణతో పాటు శాఖల పునర్విభజన కూడా ఉండబోతుందా? స్పీకర్ మార్పు, డిప్యూటీ సీఎం పోస్టుపై కొత్త సమీకరణాలు తెరపైకి వస్తున్నాయా? కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో ప్రస్తుతం ఈ అంశాలపై జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

రాష్ట్రంలో 2023 డిసెంబర్ 7న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పాలన మొదలుపెట్టింది. ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్‌ రెడ్డితో పాటు 11 మంది మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం రాష్ట్రంలో 18 మంది మంత్రులు ఉండేందుకు అవకాశం ఉంది. మంత్రివర్గంలో మిగిలిన బెర్తుల కోసం తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఆశావహుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం, సామాజిక సమీకరణాలు వంటి కారణాలతో విస్తరణ సాగుతూ వచ్చింది.

ఇంకా రెండు పదవులు ఖాళీగానే : కాంగ్రెస్‌ సర్కార్‌ ఏర్పడిన ఏడాదిన్నర తర్వాత 2025 జూన్ 8న తొలిసారి మంత్రివర్గ విస్తరణ జరిగింది. గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, వాకిటి శ్రీహరి మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. దీంతో కేబినెట్ మంత్రుల సంఖ్య 15కు చేరింది. ఇదే సమయంలో డోర్నకల్‌ ఎమ్మెల్యే రామచంద్రనాయక్‌కు ఉప సభాపతి పదవి ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. కేబినెట్‌లో ఇంకా మూడు స్థానాలు ఖాళీగానే మిగిలాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక సమయంలో మహ్మద్‌ అజారుద్దీన్​కు మంత్రివర్గంలో చోటు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం సీఎం సహా మొత్తం 16 మంది మంత్రులు ఉన్నారు. ఇంకా రెండు మంత్రి పదవులు ఖాళీగా ఉన్నాయి.

భర్తీపై కాంగ్రెస్​లో నడుస్తున్న చర్చ : మంత్రివర్గంలో మిగిలిన రెండు ఖాళీలపై కాంగ్రెస్‌లో ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చ నడుస్తోంది. బీసీలకు మరింత ప్రాతినిథ్యం కల్పించాలనే డిమాండ్ క్రమంగా పెరుగుతోంది. రాష్ట్ర జనాభాలో బీసీలు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికీ కేబినెట్‌లో ప్రాతినిథ్యం తక్కువగా ఉందనే భావన కాంగ్రెస్‌ వర్గాల్లో నెలకొంది. బీసీలకు మంత్రి పదవి కేటాయిస్తే ప్రభుత్వ విప్‌ ఆది శ్రీనివాస్‌ ముందు వరుసలో ఉన్నట్లు సమాచారం. మున్నూరు కాపు సామాజిక వర్గానికి ప్రాతినిథ్యం కల్పించే కోణంలో ఆయన పేరును పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. లంబాడీ సమాజానికి అవకాశం ఇవ్వాలనే డిమాండ్లూ ఉన్నాయి. హైకమాండ్ గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇస్తే రెండు మంత్రి పదవులు భర్తీ కానున్నాయి.

శాఖల పునర్​ వ్యవస్థీకరణకు అవకాశం : మంత్రి పదవుల భర్తీతో పాటు శాఖల పునర్​ వ్యవస్థీకరణ కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. మంత్రుల పనితీరుపై మదింపు జరుగుతోంది. కొందరి శాఖల్లో మార్పులు ఉండవచ్చని సమాచారం. ఎవరి శాఖలు మారుతాయి? ఎవరికి అదనపు బాధ్యతలు వస్తాయనే అంశాలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కను స్పీకర్‌గా పంపిస్తారనే ప్రచారం ఇటీవల విస్తృతంగా జరిగింది. ఈ అంశంపై కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం ఇంకా ఎలాంటి సంకేతాలు ఇవ్వలేదు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​ కుమార్ గౌడ్‌కు మంత్రి పదవి లేదా డిప్యూటీ సీఎం పదవి దక్కుతుందన్న ప్రచారం కూడా జోరుగా కొనసాగుతోంది. అయితే సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి మాత్రం మహేశ్‌ కుమార్‌ పీసీసీ అధ్యక్షుడిగానే 2029 ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తామని పదే పదే చెబుతున్నారు. మంత్రివర్గ విస్తరణ, శాఖల మార్పులపై అధిష్ఠానం అతి త్వరలోనే దృష్టి పెడుతుందని కాంగ్రెస్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

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కేబినెట్​ విస్తరణపై చర్చ
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