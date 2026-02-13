ETV Bharat / politics

Municipal Result : పట్టు నిలుపుకున్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు - గాంధీభవన్​లో జోరుగా సంబురాలు

Municipal Result - మున్సిపల్ ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ జయకేతనం - అన్ని జిల్లాల్లో తమ సత్తా చాటిన అగ్రనేతలు - సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం ఇలాకాలో మున్సిపాలిటీలు హస్తం ఖాతాలోకి

Telangana Municipal Election Results 2026
Telangana Municipal Election Results 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 2:16 PM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ విజయ భేరీ మోగించింది. ఇప్పటివరకు విడుదలైన మున్సిపాలిటీల్లో 35 స్థానాల్లో హస్తం పార్టీ విజయ కేతనం ఎగురవేసింది. మంత్రులు, పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు గెలుపొందిన స్థానాల్లో వారు తమ పట్టు నిలుపుకున్నారు. సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం సొంత నియోజకవర్గాల్లో విపక్ష అభ్యర్థులు ఏమాత్రం పోటీ ఇవ్వలేకపోయారు. రేవంత్ రెడ్డి, భట్టి విక్రమార్క ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కొడంగల్‌, మధిర మున్సిపాలిటీలను కాంగ్రెస్‌ కైవసం చేసుకుంది.

కొడంగల్‌ మున్సిపాలిటీలోని 12 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్‌ 10, బీఆర్‌ఎస్‌ 1, ఇతరులు 1 స్థానాలను గెలుచుకున్నారు. ఇదే తరహాలో ఖమ్మం జిల్లా మధిర పురపాలకంలో మొదటి రౌండ్లో 11 వార్డులకు గాను 10 వార్డులు కాంగ్రెస్ ఒక వార్డులో టీడీపీ విజయం సాధించాయి. ఇక్కడ బీఆర్​ఎస్ బోణీ చేయలేకపోయింది. గెలుపు పత్రాలతో బయటకు తమ కౌన్సిలర్లు రాగానే కాంగ్రెస్, టీడీపీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలికి విజయోత్సవం జరుపుకున్నారు.

మంత్రి కోమటిరెడ్డి నల్గొండ జిల్లాలో తన పట్టు నిలుపుకున్నారు. జిల్లాలోని ఆరు మున్సిపాలిటీల్లో ఐదింటిని కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ఖాతాలో వేసుకుంది. జిల్లాలోని చండూరు, చిట్యాల, హాలియా, మిర్యాలగూడ, నందికొండ మున్సిపాలిటీలు హస్తం పార్టీ గెలిచింది. దేవరకొండలోనూ 20 స్థానాలకు 10 సీట్లు గెలుచుకుంది. స్వతంత్య్ర అభ్యర్థి సాయంతో ఇక్కడ గెలుపొందే అవకాశాలున్నాయి.

గాంధీభవన్​లో మొదలైన సంబురాలు : మున్సిపల్‌ ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం దిశగా దూసుకుపోతుండటంతో పార్టీ శ్రేణులు ఉత్సాహంతో సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్​లోని గాంధీభవన్​ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో కిక్కిరిసిపోయిపోయింది. ఫలితాల ధోరణి వెలువడిన క్షణం నుంచి కార్యకర్తలు గాంధీ భవన్‌కు చేరుకుని జెండాలు ఊపుతూ, నినాదాలు చేస్తూ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కలిసి కేక్ కట్ చేసి విజయోత్సవ సంబురాలు చేసుకుంటూ బాణాసంచా కాల్చి, ఒకరికి ఒకరు మిఠాయిలు పంచుకుంటూ హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జిందాబాద్, టీపీసీసీ చీఫ్ మహేశ్​ కుమార్ గౌడ్ జిందాబాద్, రాహుల్ గాంధీ జిందాబాద్, మల్లిఖార్జున ఖర్గే జిందాబాద్ అంటూ నినాదాలతో గాంధీ భవన్ మారుమోగింది.

సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి నాయకత్వంపై పార్టీ శ్రేణులు ప్రశంసలు కురిపించారు. సీఎం, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడి కృషి ఫలితంగానే ఈ విజయాలు సాధ్యమయ్యాయని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పేర్కొన్నాయి. జాతీయ నాయకత్వం అందించిన మార్గదర్శకత్వం వల్లే రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ బలపడిందని నినాదాలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యనేతల పట్ల విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తూ కార్యకర్తలు నినదించారు. తెలంగాణ ప్రజలు అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి పట్టం కట్టారని నేతలు వ్యాఖ్యానించారు. మున్సిపల్ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సాధించిన ఈ విజయాలు భవిష్యత్ ఎన్నికలకు బలమైన పునాది వేశాయన్నారు.

