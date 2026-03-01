ETV Bharat / politics

తెలంగాణలో రాహుల్​గాంధీ పర్యటన - రాజ్యసభ సభ్యుల ఎంపికపై చర్చ!

తెలంగాణ పర్యటనకు రానున్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్​గాంధీ - వికారాబాద్​లో జరుగుతున్న డీసీసీ అధ్యక్షుల శిక్షణ తరగతులకు హజరవ్వనున్న రాహుల్ - తాజా రాజకీయపరిణామాలు, పార్టీబోపేతంపై చర్చించే అవకాశం

Rahul Gandhi Tour Schedule in Telangana
Rahul Gandhi Tour Schedule in Telangana (ANI)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 1, 2026 at 5:41 PM IST

Rahul Gandhi Tour Schedule in Telangana : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ రేపు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రానున్నారు. వికారాబాద్​లో జరుగుుతున్న డీసీసీ అధ్యక్షుల శిక్షణ తరగతులకు ఆయన హాజరవ్వనున్నారు. ఉదయం 9 గంటల 20 నిమిషాలకు శంషాబాద్​ విమానాశ్రయానికి చేరుకోనున్న ఆయన అక్కడ నుంచి హెలికాప్టర్​లో వికారాబాద్​కు చేరుకుంటారు. ఉదయం 10.30 నుంచి నాలుగున్నర వరకు అక్కడి హరిత రిసార్ట్స్​లోనే ఉంటారు. ఈ సమావేశంలో తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ బలోపేతం తదితర అంశాలు సహా రాజ్యసభ సభ్యుల ఎంపికపై చర్చించనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇటీవల వనం వీడి జనంలోకి వచ్చిన మాజీ మావోయిస్టు అగ్రనేతలతో రాహల్​గాంధీ సమావేశం అయ్యే అవకాశం ఉంది. సాయంత్రం 5 గంటలకు తిరిగి దిల్లీ బయలుదేరనున్నారు. మీనాక్షి నటరాజన్​ అధ్యక్షతన జరిగే పీఏసీ సమావేశానికి రాహుల్ గాంధీ హాజరవ్వనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. రాహుల్​గాంధీ పర్యటన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ఇవాళ కాంగ్రెస్ సమన్వయ కమిటీ సమావేశం : రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ సమన్వయ కమిటీ ఇవాళ సమావేశం కానుంది. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్‌, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, సీతక్క పాల్గొననున్న ఈ సమావేశంలో రాజ్యసభ సభ్యుల ఎంపికపై చర్చిస్తారు. రాజ్యసభ సీట్ల కోసం పోటీ పడుతున్న నాయకుల గురించి చర్చించే క్రమంలోనే సామాజిక సమీకరణాలు, విధేయత, ఇతర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఇప్పటివరకు ఏయే సామాజిక వర్గాలకు ఏయే పదవులు పొందారనే అంశంతోపాటు పార్టీ కోసం కమిట్మెంట్​తో పని చేస్తూ ఎలాంటి పదవులు పొందని నాయకులు ఎవరెవరు ఉన్నారనే విషయాలను పరిశీలించి ఏ సామాజిక వర్గాలు పదవులకు దూరంగా ఉన్నాయి. తదితర అంశాలపై చర్చించనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. రేపు రాహుల్​గాంధీ పర్యటన నేపథ్యంలో పలు అంశాలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

డీసీసీ అధ్యక్షులకు శిక్షణ కార్యక్రమం : వికారాబాద్​లో ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన డీసీసీ అధ్యక్షులకు పదిరోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. అనంతరం ఆయన ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భాంగా పార్టీ కార్యకర్తలకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు. ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల హాజరై ప్రసంగించారు. ఈ సమావేశంలో నాయకత్వ నైపుణ్యాలు, ఎన్నికల వ్యూహాలు, మీడియా నిర్వహణ తదితర అంశాలపై శిక్షణను అందిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ రేపు ఈ సమావేశానికి రానున్నారు.

గౌరవం, మర్యాద తప్పక పెరుగుతుంది : డీసీసీ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ నాయకులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ పైరవీల కోసం తిరిగితే ప్రజల్లో, పార్టీలో చులకన అవుతారని సూచించారు. అలాంటి వాటిని వదిలేసి ప్రజల తరఫున పోరాడినట్లయితే గౌరవం, మర్యాద తప్పక పెరుగుతుందని అన్నారు. సొంత అజెండా వదిలేసి ప్రజా అజెండా, పార్టీ అజెండా కోసం కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సమస్యలపై కొట్లాడితే స్వపక్షంతో పాటు విపక్షం కూడా గౌరవిస్తుందని చెప్పారు.

కార్యకర్తలకు అన్యాయం చేసిన వాళ్లం అవుతాం : హస్తం పార్టీలో తొలి నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వెలువరించే సంస్కృతి, స్వేచ్ఛ ఉందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. భిన్నాభిప్రాయాలు చెప్పినంత మాత్రాన వారిని వేధించే సంస్కృతి తమ పార్టీలో లేదన్నారు. మనలో మనం కొట్లాడుకుంటే పార్టీ కోసం కష్టపడే లక్షలాది కార్యకర్తలకు అన్యాయం చేసిన వాళ్లం అవుతామని పార్టీ నాయకులను ఉద్దేశించి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

