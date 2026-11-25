గురువారం రాజ్యాంగ దినోత్సవం - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ భారీ ర్యాలీ
Tomorrow Congress Samvidhan Raksha March : రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సిద్ధమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని శ్రేణులకు ఆ పార్టీ నేతలుపిలుపునిచ్చారు.
Published : November 25, 2026 at 9:40 PM IST
రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గురువారం హైదరాబాద్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ ప్రదర్శనకు సిద్ధమైంది. ఏఐసీసీ పిలుపు మేరకు టీపీసీసీ ఆధ్వర్యంలో 'సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్' పేరుతో రాజ్యాంగ పరిరక్షణ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. ప్రజా స్వామ్య విలువలు, రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కుల పరిరక్షణే లక్ష్యంగా సాగే ఈ ర్యాలీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలంతా పాల్గొననున్నారు.
కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలి
నవంబర్ 26న రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సన్నద్ధమైంది. రాజ్యాంగ విలువలు, ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ లక్ష్యంగా ఏఐసీసీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు గురువారం 'సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్' పేరుతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించేందుకు టీపీసీసీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని హైదరాబాద్ జిల్లా ఇంచార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు.
గురువారం ఉదయం 10.30 గంటలకు ట్యాంక్బండ్పై ఉన్న డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం నుంచి ఈ మార్చ్ ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుంచి నెక్లెస్ రోడ్లోని ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం వరకు ర్యాలీ కొనసాగనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐసీసీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంచార్జి బీఎం సందీప్ కుమార్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ పాల్గొననున్నారు. వీరితో పాటు రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేతలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరుకానున్నారు.
ప్రజల్లో మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ మార్చ్ ఉద్దేశం
భారత రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, సౌభ్రాతృత్వం వంటి మౌలిక విలువలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పష్టం చేశారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణ అనేది కేవలం రాజకీయ కార్యక్రమం మాత్రమే కాదని, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కాపాడుకునే బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని ప్రజల్లో మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ మార్చ్ ఉద్దేశమని కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజాస్వామ్యవాదులు, పార్టీ కార్యకర్తలు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని కాంగ్రెస్ నేతలు పిలుపునిస్తున్నారు.
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