ETV Bharat / politics

జిల్లాలకు కొత్త సారథులు వచ్చేశారు - డీసీసీలను ప్రకటించిన కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం

36 మంది డీసీసీ అధ్యక్షులను ప్రకటించిన కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం - సామాజిక సమతౌల్యతను పాటిస్తూ బడుగువర్గాలకు పెద్దపీట - పెండింగ్‌లో సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి జిల్లాల పదవులు

DISTRICT CONGRESS COMMITTEE
CONGRESS HIGH COMMAND (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 8:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

District Congress Committee President Appointments : బడుగువర్గాలకు పెద్దపీట వేస్తూ జిల్లా కాంగ్రెస్‌ కమిటీలకు కొత్త అధ్యక్షులను ఆ పార్టీ అధిష్ఠానం ప్రకటించింది. మొత్తం 36 మంది జిల్లా కాంగ్రెస్​ కమిటీ అధ్యక్షుల పేర్లను ప్రకటించగా వీరిలో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు, ఒక కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్‌ ఉన్నారు. గతానికి భిన్నంగా ఈ సారి ఖమ్మం, కరీంనగర్, నిజామాబాద్‌ నగరాలకు తొలిసారిగా డీసీసీ అధ్యక్షులను నియమించారు. కరీంనగర్‌ డీసీసీకి అంజన్‌కుమార్‌ను, ఖమ్మంకు దీపక్‌ చౌదరిని, నిజామాబాద్‌కు బొబ్బిలి రామకృష్ణలను పార్టీ నియమించింది. ఈ మూడు జిల్లాల్లోని మిగతా ప్రాంతాలకు ఒక్కో డీసీసీ అధ్యక్షుడిని ఎంపిక చేశారు. సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులుగా ఎవర్నీ నియమించకుండా పెండింగ్‌లో పెట్టారు.

డీసీసీ అధ్యక్షుల నియామకాల్లో బీసీకి చెందిన సామాజిక వర్గాలకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పెద్ద పీట వేసింది. రాబోయే అసెంబ్లీ, పార్లమెంటు ఎన్నికల దృష్ట్యా డీసీసీల ఎంపికను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం 50 శాతానికి పైగా బీసీలకు, ఆరుగురు రెడ్డి సామాజిక వర్గం, ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు, నలుగురు మహిళలకు అవకాశం కల్పించింది. పదవుల భర్తీలో సామాజిక సమతౌల్యాన్ని పాటించడంతో పలువురు బడుగువర్గాల నేతలకు డీసీసీ పీఠాలు దక్కాయి.

డీసీసీలను ప్రకటించిన కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం - ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలకు అవకాశం (ETV)

15 మంది బీసీలను, ఐదుగురు ఎస్టీలు, ముగ్గురు ఎస్సీలను డీసీసీ అధ్యక్షులుగా నియమించారు. ఎస్టీల్లో లంబాడీ సామాజికవర్గానికి చెందిన ముగ్గురు, గోండు సామాజికవర్గానికి చెందిన వారు ఇద్దరు ఉన్నారు. లంబాడీలకు మంత్రివర్గంలో చోటులేదని ఆ వర్గం నుంచి తీవ్ర అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో వారికి డీసీసీల్లో పెద్దపీట వేశారు. ఇద్దరు ముస్లింలకు, ఓ క్రైస్తవ మైనార్టీ నాయకుడికి డీసీసీ పదవి దక్కింది.

ఎమ్మెల్యేలకు డీసీసీ పీఠాలు : తొలిసారి ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైన మేడిపల్లి సత్యంను కరీంనగర్‌కు, రామగుండం శాసనసభ్యుడు రాజ్‌ఠాకూర్‌ను పెద్దపల్లికి, ఖానాపూర్‌ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు నిర్మల్‌కు, అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే చిక్కుడు వంశీకృష్ణను నాగర్‌కర్నూల్‌కు, ఆలేరు శాసనసభ్యుడు బీర్ల అయిలయ్యను యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులుగా పార్టీ ఎంపిక చేసింది. క్రిస్టియన్‌ ఆర్థిక సంస్థ ఛైర్మన్‌ కె.దీపక్‌జాన్‌ను సికింద్రాబాద్‌కు, తెలంగాణ స్పోర్ట్స్‌ అథారిటీ ఛైర్మన్‌ శివసేనారెడ్డిని వనపర్తి డీసీసీ అధ్యక్షుడిగా నియమించింది.

36 మంది డీసీసీ అధ్యక్షుల్లో ఐదుగురు మహిళలున్నారు. వారిలో సిద్దిపేటకు అంక్షారెడ్డి, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్‌కు ఆత్రం సుగుణ, కొత్తగూడెనికి తోట దేవిప్రసన్న, జనగామకు లకావత్‌ ధన్వంతి, మహబూబాబాద్‌కు భూక్యా ఉమాను నియమించారు. ప్రస్తుత సిద్దిపేట డీసీసీ అధ్యక్షుడు నర్సారెడ్డి కుమార్తె అంక్షారెడ్డిని ఆయన స్థానంలో నియమించడం గమనార్హం.

పెండింగ్​లో సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి : డీసీసీ అధ్యక్షుల ఎంపిక నేపథ్యంలో ఏఐసీసీ నియమించిన పరిశీలకులు గత నెలలో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణుల అభిప్రాయాలు సేకరించారు. సంగారెడ్డి డీసీసీ అధ్యక్షురాలిగా మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సతీమణి నిర్మల పేరు ప్రకటిస్తారని ప్రచారం జరిగినా జాబితాలో ఆ స్థానం లేకపోవడం గమనార్హం. ఇక రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో ఎవరూ లేకపోవడం, డీసీసీ అధ్యక్ష పదవి భర్తీ సైతం దాంతో ముడిపడి ఉండటంతో ఎవరి పేరూ ప్రకటించలేదని కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

భాగ్యనగరంలో బలపడుతున్న హస్తం - పూర్వవైభవం దిశగా ప్రయత్నాలు

రెండేళ్ల పాలనను ప్రజలు నిశితంగా పరిశీలించి తీర్పు ఇచ్చారు: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

TAGGED:

CONGRESS HIGH COMMAND
DISTRICT CONGRESS COMMITTEE
DISTRICT CONGRESS PRESIDENT
కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షుల నియామకం
DISTRICT CONGRESS COMMITTEE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.