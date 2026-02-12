ETV Bharat / politics

80 శాతానికి పైగా స్థానాలు మనవే - పురపాలిక ఎన్నికల ఫలితాలపై కాంగ్రెస్ ధీమా

80 శాతానికి పైగా స్థానాలు దక్కుతాయని కాంగ్రెస్‌ విశ్వాసం - అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఓటర్లు పట్టం కడతారని అంచనా - ఎగ్జిట్ పోల్స్ కాంగ్రెస్ అంచనాలకు దగ్గరగా ఉన్నాయన్న పార్టీ వర్గాలు

Congress Winning 80 Percent of Seat in Elections
Congress Winning 80 Percent of Seat in Elections (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 12, 2026 at 8:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress Winning 80 Percent of Seat in Elections : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటిన కాంగ్రెస్, పురపాలికల్లోనూ తిరుగులేదని ధీమాగా ఉంది. రెండేళ్ల అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చూసి పట్టణ ఓటర్లు తమకే పట్టం కడతారని అధికార పార్టీ నేతలు అంచనా వేస్తున్నారు. 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో జరిగిన ఎన్నికల్లో 80 శాతానికి పైగా స్థానాలు దక్కుతాయని కాంగ్రెస్‌ విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలకు దగ్గరగానే ఫలితాలు ఉండబోతున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

పక్కా వ్యూహంతో ముందుకు సాగిన కాంగ్రెస్​ : మున్సిపల్ ఎన్నికలను కాంగ్రెస్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. అసెంబ్లీ, పంచాయతీ తరహాలోనే పట్టణాల్లోనూ ఆధిపత్యం సాధించాలని ప్రణాళికాబద్ధంగా పని చేసింది. ఫలితాల సరళిని అంచనా వేసిన అధికార పార్టీ నాయకులు, ఉమ్మడి నల్గొండ, మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాల్లో క్లీన్ స్వీప్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని తేల్చి చెబుతున్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలోనూ ఏకపక్ష ఫలితాలు వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఉమ్మడి మెదక్, వరంగల్ జిల్లాల్లో బీఆర్ఎస్,–కాంగ్రెస్ మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొన్నట్లు భావిస్తున్నారు. పురపోరు ప్రకటన వెలువడ్డప్పటి నుంచి ప్రచారం వరకు కాంగ్రెస్ పక్కా వ్యూహంతో ముందుకు సాగింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా రంగంలోకి దిగి, పలు జిల్లాల్లో ప్రచార సభల్లో పాల్గొన్నారు. సీఎం అమెరికాలో ఉన్నప్పటికీ జూమ్ మీటింగ్‌ల ద్వారా పార్టీ నేతలతో నిత్యం సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ దిశానిర్దేశం చేశారు.

ఎన్నికల్లో మొత్తం కాంగ్రెస్​ హవా : ప్రతి జిల్లాకు మంత్రులను ఇన్​ఛార్జ్​లుగా నియమించడమే కాక, అభ్యర్థుల ఎంపికలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. పార్టీ బలహీనంగా ఉన్న మున్సిపాలిటీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి పని చేశారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రెబల్స్‌తో కొన్ని స్థానాల్లో ప్రతికూల ఫలితాలు రాగా, అలాంటి వాటికి మొదట్లోనే అడ్డుకట్ట వేశారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్‌లపై ఎదురుదాడే వ్యూహంగా పార్టీ పెద్దలు ప్రయోగించారు. రెండేళ్ల ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజ్లలోకి విరివిగా తీసుకెళ్లారు.

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ హవా స్పష్టంగా కనిపించిందని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​ కుమార్ గౌడ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పోలింగ్‌ సరళి చూశాక పార్టీ ఘన విజయం ఖాయమైందన్నారు. కాంగ్రెస్ అత్యధిక స్థానాలు గెలవబోతుందని జోస్యం చెప్పారు. ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకే పట్టణ ఓటర్లు పట్టం కట్టారని తెలిపారు. పట్టణాల్లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలతో ఓటర్లు సానుకూలంగా స్పందించారని పోలింగ్‌ తీరులో కనిపించిందని వివరించారు. ప్రచారంలో ప్రతిపక్షాలు చేసిన అసత్యాలను ప్రజలు నమ్మలేదని తేల్చి చెప్పారు.

''బీజేపి, బీఆర్​ఎస్​ కలిసి ఒకటిగా తెలంగాణ ఎన్నికల వాతావరణాన్ని ఎక్కడికక్కడ పోలీసులతో ఘర్షణ పడుతూ, దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతూ, ప్రజాసామ్యానికి గౌరవం ఇవ్వకుండా నడుచుకున్నారు. అలాగే పుర పాలికలన్నీ కాంగ్రెస్​ పార్టీ కైవసం అవుతున్నాయి. ప్రజల ఆకర్షణకు అనుగుణంగా భవిష్యత్​లో అభివృద్ధి జరుగుతుంది. - పొన్నం ప్రభాకర్‌, రవాణా శాఖ మంత్రి

80 శాతం మున్సిపల్ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ విజయం : మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్‌ ఒక్కటై ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసే విధంగా వ్యవహరించాయని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆక్షేపించారు. 80 శాతం మున్సిపల్ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కరీంనగర్ కార్పొరేషన్‌ హస్తగతం ఖాయమని తేల్చిచెప్పారు. బీజేపీ ఇచ్చిన హామీలను మున్సిపాలిటీల వారీగా అమలు చేయాల్సిందేనని మంత్రి పొన్నం డిమాండ్‌ చేశారు. మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల వారీగా పోలింగ్‌ జరిగిన తీరు విశ్లేషిస్తున్న పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం, అత్యధిక స్థానాల్లో ఆధిపత్యం కాంగ్రెస్‌దేనని ధీమాగా ఉంది.

రేపు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్ నేతలు గెలిస్తే వాళ్లు అభివృద్ధి చేస్తారా? : రేవంత్ రెడ్డి

మోదీని చూసి ఓటేస్తే గల్లీ బీజేపీ నేతలు పనిచేయకపోతే ఆయన్ను అడగలేం కదా? : రేవంత్ రెడ్డి

TAGGED:

CONGRESS WINS 80 PERCENT OF VOTES
CONGRESS WIN IN URBAN LOCAL BODIES
TELANGANA MUNICIPAL EXIT POLLS
ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్​ పార్టీ హవా
CONGRESS WINS MUNICIPAL ELECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.