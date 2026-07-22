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బీజేపీ-కాంగ్రెస్ శ్రేణుల దాడులు - విజయవాడలోని కాంగ్రెస్‌ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత

పార్టీ జెండా కర్రలతో పరస్పరం దాడులు చేసుకున్న బీజేపీ, కాంగ్రెస్ శ్రేణులు - ప్రధాని నివాసం వద్ద కాంగ్రెస్ ధర్నా చేయడాన్ని నిరసిస్తూ బీజేపీ ర్యాలీ

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 1:31 PM IST

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Congress - BJP Clashes in Vijayawada: విజయవాడ పట్టణంలో కాంగ్రెస్‌ - బీజేపీ కార్యకర్తలు పరస్పరం దాడులకు పాల్పడ్డారు. దీంతో పట్టణంలోని కాంగ్రెస్‌ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పార్టీ జెండాలు, కర్రలు, నీళ్ల బాటిళ్లు, చెప్పులతో ఇరువర్గాలు దాడులు చేసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ కార్యాలయం వద్ద పోలీసులు, బీజేపీ శ్రేణుల మధ్య తోపులాట జరిగింది.

ప్రధాని నివాసం వద్ద కాంగ్రెస్‌ నాయకులు ధర్నా చేయడాన్ని నిరసిస్తూ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌ ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ నాయకులు విజయటాకీస్ నుంచి కాంగ్రెస్‌ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ చేశారు. కాంగ్రెస్‌ కార్యాలయానికి చేరుకొని రాహుల్‌, ప్రియాంక గాంధీలకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేయడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

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