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పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు - కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థులుగా సర్వోత్తమ్‌రెడ్డి, రామ్మోహన్‌రెడ్డి

పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో నల్గొండ-ఖమ్మం-వరంగల్‌ స్థానం నుంచి రాంరెడ్డి సర్వోత్తమ్‌రెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్‌-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్‌ స్థానం నుంచి సామ రామ్మోహన్‌రెడ్డిలను రంగంలోకి దింపాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటనను విడుదల చేశారు

MLC elections in telangana
కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థులు రాంరెడ్డి సర్వోత్తమ్‌రెడ్డి, సామ రామ్మోహన్‌రెడ్డిలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 7:53 AM IST

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Graduate MLC Elections In Telangana : తెలంగాణలో జరగబోయే రెండు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. నల్గొండ-ఖమ్మం-వరంగల్‌ స్థానం నుంచి రాంరెడ్డి సర్వోత్తమ్‌రెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్‌-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్‌ స్థానం నుంచి సామ రామ్మోహన్‌రెడ్డిలను రంగంలోకి దింపాలని నిర్ణయించింది. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఆమోదంతో వీరిద్దరినీ ఎంపిక చేసినట్లు పార్టీ జనరల్​ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్‌ మంగళవారం రాత్రి విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

ఏఐసీసీ పెద్దలను సీఎం కలిసిన తర్వాతే

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన రాంరెడ్డి సర్వోత్తమ్‌రెడ్డి మాజీ మంత్రి రాంరెడ్డి దామోదర్‌రెడ్డి కుమారుడు. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన సామ రామ్మోహన్‌రెడ్డి గతంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ మీడియా అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ విభాగం ఛైర్మన్‌గా పనిచేశారు. ప్రసార మాధ్యమాలు నిర్వహించే వివిధ చర్చా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ పార్టీ, ప్రభుత్వ విధానాలను బలంగా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క, సీనియర్‌ మంత్రి దామోదర్‌ రాజనర్సింహల నేతృత్వంలోని కమిటీ సిఫార్సుల ఆధారంగా అధిష్ఠానం వీరిని ఎంపిక చేసింది. ఈ ఇద్దరు నేతలతోపాటు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి కూడా మంగళవారం దిల్లీలో ఏఐసీసీ పెద్దలను కలిసిన తర్వాతే ఈ పేర్లను ఖరారు చేశారు.

అందరి అభిప్రాయాల తర్వాతే నిర్ణయం

అభ్యర్థుల పేర్లను ప్రకటించే ముందు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్‌ పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్, ఏఐసీసీ ఇన్‌ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్‌లతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి అభిప్రాయాలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ రెండు స్థానాలను మొదట రెండు వేర్వేరు సామాజికవర్గాలకు ఇవ్వాలనుకున్నా ప్రస్తుత ఎన్నికలు పార్టీ గుర్తులపై కాకుండా అభ్యర్థుల బలాబలాలపై ఆధారపడి జరగనున్నందున గెలిచే అభ్యర్థులనే బరిలోకి దింపాలని నిర్ణయించినట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో చర్చించుకుంటున్నారు.

రెండు స్థానాల్లోనూ మనదే విజయం!

పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు జరుగుతున్న సెమీ ఫైనల్స్‌గానే భావించాలని, అభ్యర్థులు ఎవరైనా రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్లోనూ బీజేపీ విజయం సాధించేలా కృషి చేయాలని శ్రేణులకు పార్టీ చీఫ్ రాంచందర్​రావు పిలుపునిచ్చారు. హైదరాబాద్‌లోని ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీర్స్‌లో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై బీజేపీ సన్నాహక సమావేశం ఆయన అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. రాంచందర్​రావు మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్‌-రంగారెడ్డి-మహబూబ్‌నగర్, వరంగల్‌-ఖమ్మం-నల్గొండ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు 76 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో జరగబోతున్నాయని అన్నారు. విద్యావంతులు బీజేపీ వెంటే ఉన్నారని, కష్టపడితే రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను దక్కించుకోవడం ఖాయమని స్పష్టం చేశారు. ఓటర్ల నమోదుపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాలన్న రాంచందర్​రావు భావితరాల మేలు కోసమే కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నట్లు గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో రైతులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారిందని, మేధావులైన విద్యావంతులు బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్‌లకు తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని పేర్కొన్నారు.

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