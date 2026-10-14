విజయనగరంలో రసవత్తరంగా రాజకీయం - మేయర్ సీటుకు హోరాహోరీ
Vizianagaram Mayor Seat : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో విజయనగరంలో జిల్లాలో రాజకీయం రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ప్రధానంగా విజయనగరం కార్పొరేషన్లో పోరు హోరాహోరీగా మారేలా ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 6:07 PM IST
Competition for Vizianagaram Mayor Seat : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో స్థానాలకు ఎవరిని ఎంపిక చేయాలనే దానిపై ప్రధాన పార్టీల నేతలు కసరత్తులు జరుపుతున్నారు. ప్రధానంగా జిల్లాలో విజయనగరం కార్పొరేషన్లో పోరు హోరాహోరీగా మారేలా ఉంది. ఇక్కడ సీటును జనరల్ మహిళకు కేటాయించారు. సామాజిక వర్గాల ప్రభావం అధికంగా కనిపిస్తోంది.
విజయనగరం మేయర్ అంటే దాదాపు ఎమ్మెల్యే పదవితో సరిసమానంగా ఉంటుంది. దీంతో ఈ టిక్కెట్టుకు నాయకులు తీవ్రంగా పోటీపడుతున్నారు. ఎవరిని ఎంపిక చేస్తే బాగుంటుందనే దానిపై టీడీపీ అధిష్ఠానం జిల్లా నేతలతో అంతర్గతంగా మాట్లాడారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎమ్మెల్యే అదితి ఆశావహులతో విడివిడిగా సమావేశమై వారి నగర పార్టీ అభిప్రాయాలు జోడించి నివేదికను పంపారు. తాజాగా ఇక్కడ సీటును జనరల్ మహిళకు కేటాయించిన క్రమంలో లెక్కలు తారుమారయ్యాయి. ఆశావహులు తమ సతీమణులను పోటీకి సిద్ధం చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా ప్రసాదుల కనకమహాలక్ష్మి, కంది మురళీనాయుడు, కర్రోతు నరసింగరావు, అవనాపు విజయ్లు టిక్కెట్టు కోసం పోటీ పడుతున్నారు.
- ప్రసాదుల కనకమహాలక్ష్మి గతంలో రెండుసార్లు, ఈమె భర్త ప్రసాదుల రామకృష్ణ ఒకసారి మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా వ్యవహరించారు. యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన మహిళ కాగా ఈ వర్గం ఓటర్లు నగరంలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. గతంలో పోటీ చేసినప్పుడు వివాదరహితంగా పాలన సాగించిన నేపథ్యంలో ఈమె రేసులో ముందుండే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
- ఇక కంది మురళీనాయుడు కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేత కాగా నగరంలో మెజార్టీ ఓటర్లు వారే ఉన్నారు. ఆర్థికంగా బలమైన నేత కావడంతో ఈయన సతీమణి శమంతమణి రేసులో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
- అవినాపు విజయ్ కూడా టిక్కెట్టును ఆశించారు. ఇప్పుడు ఆయన భార్య భార్గవిని రేసులోకి తీసుకొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఎవరికి సీటు కేటాయించినా తామంతా సమష్టిగా పనిచేస్తామని మిగిలినవారంతా చెప్పిన నేపథ్యంలో అంతా సజావుగా జరిగే అవకాశం ఉంది.
- ప్రస్తుతం మార్కెట్ కమిటీ ఛైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్న కర్రోతు నరసింగరావు భార్య రాధామణి పోటీలో ఉన్నారు. ఈమె మాజీ కార్పొరేటర్ కాగా పాలనపై చాలావరకూ అవగాహన ఉంది.
వైఎస్సార్సీపీకి సంబంధించి ఇప్పటివరకూ పలు పేర్లు తెరపైకి వచ్చినా జనరల్ మహిళకు కేటాయించిన నేపథ్యంలో నేరుగా కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి కుమార్తె కోలగట్ల శ్రావణిని రంగంలోకి దింపే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మాజీ పాలకవర్గంలో ఈమె డిప్యూటీ మేయర్గా 5 ఏళ్లు పనిచేశారు. ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా బలమైన నేత కావడంతో గట్టి పోటీ ఎదురుకానుంది. అయితే విజయనగరం ఎమ్మెల్యే అదితితోపాటు ఇటీవల పార్టీలో చేరిన చిన్న శ్రీను, మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ఇక్కడ గెలుపును ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు. ప్రత్యర్థి ఎవరైనా గెలుపే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నారు.
రాజాం పీఠంపై మహిళ : రాజాం పురపాలిక పీఠంపై మహిళ కొలువు దీరనున్నారు. 21 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కాలం తరువాత జరుగుతున్న తొలి ఎన్నిక వరం కాబోతోంది. అత్యంత కీలకమైన ఛైర్మన్ పదవి బీసీ వనితకు రిజర్వు చేస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. పురపాలికకు ఛైర్మన్ స్థానం రిజర్వేషన్ తేలినా ఇంకా వార్డుల రిజర్వేషన్లు ఖరారు కాలేదు. 32 వార్డులుగా పునర్విభజన చేస్తూ ముసాయిదా ప్రకటించిన సంగతి విదితమే. దీనిపై ఈనెల 14వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలను స్వీకరించనున్నారు. ఆ తరువాత తదుపరి ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తారు. రెండో విడతలో రాజాం ఎన్నిక జరుగుతుందని ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది.
బొబ్బిలి, నెల్లిమర్ల: బొబ్బిలి పుర, నెల్లిమర్ల నగర పంచాయతీ అధ్యక్ష పీఠం జనరల్ మహిళకు కేటాయించారు. దీంతో ఎన్నికల వాతావరణం వేడెక్కింది. ఇటీవల ఓటర్ల జాబితాను కులాల వారీగా విభజించారు.
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