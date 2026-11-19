కలలో కూడా ఊహించని అవకాశం - సామాన్య కార్యకర్తకు మేయర్ అభ్యర్థిగా ఛాన్స్
Mangalagiri–Tadepalli Mayor Candidate: అది రాజధాని ప్రాంతం. మంత్రి లోకేశ్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గం. ఈ ప్రాంతానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మేయర్గా పోటీచేసే అవకాశం సామాన్యుడు పేరం ఏడుకొండలుకు దక్కింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:39 PM IST
Mangalagiri–Tadepalli Mayor Candidate Peram Yedukondalu: పేరం ఏడుకొండలు. నిన్నమొన్నటి దాకా ఆయన పేరు ఎవరికీ పెద్దగా తెలియదు. రేకుల షెడ్డులో నివాసం, రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్గా పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవారు. అనుకోని అదృష్టం ఆయన్ను వరించింది. రాజధాని ప్రాంతంలోని మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ మేయర్గా పోటీచేసే అవకాశం వచ్చింది. మేయర్ స్థానం ఎస్టీలకు రిజర్వు కావడం, పార్టీ కోసం పని చేసిన కార్యకర్తలు సీటివ్వాలని టీడీపీ నిర్ణయించడం ఆయనకు కలిసొచ్చింది.
ప్రజాసేవకే అంకితం: కార్పొరేటర్గా పోటీ చేయాలనుకున్న పేరం ఏడుకొండలుకు మేయర్గా పోటీ చేసే అవకాశం దక్కింది. కలలో కూడా ఊహించని అవకాశం రావడంతో ఏడుకొండలు ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. కూటమి ప్రభుత్వ నిబద్ధత, మంత్రి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే లోకేశ్ చేపట్టిన పనులే తనను గెలిపిస్తాయని ఏడుకొండలు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మేయర్గా గెలిస్తే ప్రతిక్షణం ప్రజాసేవకే జీవితాన్ని అంకితం చేస్తానంటున్నారు. పేరం ఏడుకొండలు కుటుంబ నేపథ్యం, మేయర్ టికెట్ దక్కడానికి దారి తీసిన పరిస్థితులు నిజాయితీగల కార్యకర్తలపై కూటమి ప్రభుత్వానికి గల నిబద్ధతకు నిదర్శనమని పలువురు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కష్టకాలంలోనూ పార్టీ కోసం నిలబడిన కార్యకర్తకు టీడీపీ అవకాశం ఇవ్వడం పట్ల సర్వత్రా సానుకూల స్పందన దక్కుతుంది.
తనను పార్టీ మారాలంటూ ఎలాంటి ఒత్తిడి వచ్చినప్పటికీ తాను ఎప్పుడూ ఆ దిశగా ఆలోచించలేదని పేరం ఏడుకొండలు వివరించారు. 'నేను ముందు నుంచీ టీడీపీ పార్టీ కోసమే పని చేస్తున్నాను. 10 ఏళ్లనుంచీ ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షుడిగా పని చేస్తున్నా. పార్టీలో చేరిన మొదట్లోనే 100 మందిని చేర్చాను. కార్పొరేషన్ పరిధిలోని అన్ని అంశాలపై నాకు అవగాహన ఉంది. నేను మేయర్గా ఎంపికైతే మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థను మోడల్గా తీర్చిదిద్దుతాను' అని పేరం ఏడుకొండలు తెలిపారు.
'గెలుపుపై నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది. పార్టీ చేసిన మంచి, కూటమి ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్దే నన్ను గెలుపిస్తుందని నమ్ముతున్నాను. పేదలు పడుతున్న కష్టాలను తీర్చడానికి, ప్రజల్లో మరింత మమేకమవడానికి కృషి చేస్తాను. మంగళగిరిలో చాలా మందికి మంత్రి లోకేశ్ చొరవతో ఇళ్లపట్టాలు వచ్చాయి. నేను గెలుపొందాక మిగిలిన అర్హులందరికీ ఇళ్ల పట్టాలు ఇప్పిస్తాను. నేను కూడా పట్టాలేని ఇంట్లోనే ఉంటున్నా, ఇంటి పట్టా పొందితే కలిగే సంతోషం నాకు కూడా తెలుసు.' -పేరం ఏడుకొండలు, మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ మేయర్ అభ్యర్థి
ఆస్తులు లేవు - అప్పులే: మంగళగిరి - తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థకు ఈనెల 26న జరగనున్న ఎన్నికల్లో టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న పేరం ఏడుకొండలుకు ఆస్తులు లేవు. అప్పులు మాత్రమే ఉన్నట్లు ఆయన అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు. ఆయనపై ఎటువంటి కోర్టు, క్రిమినల్, సివిల్ కేసులు లేవని, ఎటువంటి స్థలాలు, పొలాలు, ఆస్తులు లేవని చూపారు.
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