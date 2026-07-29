నేడు దిల్లీలో ఏఐసీసీ నేతలతో మీటింగ్ - పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ల నియామకాలపై చర్చ
పార్టీ, ప్రభుత్వం మధ్య సమన్వయంపై చర్చ - నేతల మధ్య అవగాహన-ఐక్యతపైనా సమాలోచనలు - మంత్రివర్గ విస్తరణపై జరగనున్న చర్చ - రెండు జిల్లాల డీసీసీ అధ్యక్షులను మార్చాలని అధిష్ఠానం సూచన
Published : July 29, 2026 at 7:46 AM IST
AICC On Telangana Congress Party : తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రభుత్వానికి మధ్య సమన్వయం, నాయకుల మధ్య అవగాహన-ఐక్యత తదితర అంశాలపై చర్చించేందుకు దిల్లీలో నేడు సమన్వయ కమిటీ సమావేశం జరగనుంది. ప్రభుత్వ నిర్ణయాల దగ్గర నుంచి పార్టీ వ్యవహారాల వరకు పలు కీలక అంశాలపై చర్చ చేసే అవకాశం ఉంది. పనితీరు సరిగా లేని డీసీసీ అధ్యక్షులను మార్చాలని పీసీసీ మహేశ్ గౌడ్కు అధిష్ఠానం సూచించినట్లు తెలిసింది.
దిల్లీలో ఇవాళ జరగనున్న సమన్వయ కమిటీ సమావేశంపై పార్టీ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది. ఏఐసీసీ సంస్థాగత ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ అధ్యక్షతన జరిగే ఈ భేటీలో ఏఐసీసీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కతో పాటు మంత్రులు ఉత్తమ్, దామోదర, సీతక్క, మాజీ ఎమ్మెల్యే వంశీచంద్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొననున్నారు.
పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ల నియామకాలు : రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, పార్టీ నాయకుల మధ్య సమన్వయాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ సమావేశం ప్రధాన లక్ష్యంగా పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ల నియామకాల ఎంపిక ప్రక్రియ దాదాపు పూర్తయినప్పటికీ ఒకరిద్దరి పేర్ల విషయంలో ఏకాభిప్రాయం కుదరక వాయిదా పడినట్లు తెలుస్తోంది. వీలైనంత త్వరగా పేర్లు ఖరారు చేయాలని రాష్ట్ర నాయకత్వం భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అందులో రోహిన్ రెడ్డి, బలరాం నాయక్, సంపత్ కుమార్, ఫహీమ్ ఖురేషిల ఎంపిక దాదాపు పూర్తయిందని విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది.
మంత్రివర్గంలో ఖాళీగా ఉన్న రెండు పదవులను ఏ సామాజిక వర్గాలకు కేటాయించాలనే అంశంపై సమగ్రంగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. కొందరు మంత్రులు, ప్రభుత్వ పనితీరుపైనా చర్చకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవుల భర్తీపైనా సమాలోచనలు చేయనున్నారు. దాదాపు 50 కార్పొరేషన్ పదవులకు అర్హులైన నాయకుల జాబితా సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఓటరు జాబితా సవరణ-సర్ కార్యక్రమంపైనా లోతైన సమీక్ష జరగనుంది. పార్టీ–ప్రభుత్వ సమన్వయాన్ని మరింత పటిష్ఠం చేయడం, ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం, పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతం వంటి అంశాలపైనా మంతనాలు చేయనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు సోమవారం నుంచి దిల్లీలోనే ఉండగా, మిగిలిన వారు నేడు దేశ రాజధానికి చేరుకోనున్నారు.
రెండు జిల్లాల డీసీసీలపై ఆగ్రహం : రాష్ట్రంలో కొన్ని జిల్లాల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుల పనితీరుపై అధిష్ఠానం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. పనితీరు సరిగా లేని డీసీసీ అధ్యక్షులను మార్పు చేయమని పీసీసీకి సూచించినట్లు తెలిసింది. దిల్లీలో సోమవారం ఏఐసీసీ సంస్థాగత ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ గౌడ్తో సమావేశమయ్యారు. ముఖ్యంగా రెండు జిల్లాల డీసీసీ అధ్యక్షులను వెంటనే మార్చాలని సూచించినట్లు సంబంధిత వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. ఇందులో ఒకటి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా, మరొకటి ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా పరిధిలో ఉన్నట్లు సమాచారం. గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు వచ్చే ఏడాది జరగనున్న ఎన్నికలపైనా చర్చించినట్లు సమాచారం. రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని, ఆయా జిల్లాల మంత్రులు, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులతో కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్దేశించారు.
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