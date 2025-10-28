ETV Bharat / politics

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ప్రచారానికి సీఎం సిద్దం - 4 రోజుల పాటు విస్తృత ప్రచారం!

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న కాంగ్రెస్‌ - అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిచేట్లు చూడాలని రాష్ట్ర నాయకత్వానికి నిర్దేశం - ఈ నెల 31వ తేదీ నుంచి ప్రచారం చేసేందుకు సిద్ధమైన సీఎం రేవంత్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 7:54 AM IST

CM Revanth to Campaign for Jubilee Hills By-Election : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక గెలుపును అన్ని పార్టీలు సవాల్‌గా తీసుకున్నాయి. మూడు ప్రధాన పార్టీలు తమ తమ అభ్యర్థుల గెలుపే లక్ష్యంగా విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నాయి. ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్లు పార్టీల వ్యవహారం ఉంది. ఆయా పార్టీలకు చెందిన ముఖ్య నేతలు ప్రచారంలో జోరుగా పాల్గొంటున్నారు. అయితే ముందుచూపుతో వ్యవహరించిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ గత రెండు మూడు నెలలుగా నియోజకవర్గవ్యాప్తంగా అభివృద్ది, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. 40 మంది ప్రచారకర్తల్లో ఒకరుగా ఉన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, ఈ నెల 31 నుంచి నవంబరు 5వ తేదీ వరకు జూబ్లీహిల్స్​ నియోజకవర్గంలో ప్రచారం చేయనున్నారు.

ఆ నాలుగు రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ప్రచారం ఉంటుందని పీసీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రధానంగా వెంగళరావునగర్​, బోరబండ, ఎర్రగడ్డ, షేక్‌పేట, రహమత్‌నగర్, యూసఫ్‌గూడ ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తారని పీసీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రతి అంశంలోనూ నిర్లక్ష్యం లేకుండా ముందుకెళ్లాలని పీసీసీ వర్గాలు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఎన్నికలో గెలుపుపై బేగంపేట సమావేశం : కొద్దిరోజులుగా మంత్రులు పొన్నంప్రభాకర్‌, వివేక్‌ వెంకటస్వామి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు విస్తృతంగా పర్యటించి నియోజకవర్గంలో ప్రజాసమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నారు. మరో 20 మంది కార్పొరేషన్ల ఛైర్మన్లను ఇంఛార్జీలుగా వేసి క్షేత్రస్థాయి స్థితిగతులను పూర్తిగా తెలుసుకున్నారు. మౌలిక వసతుల కల్పనకు అవసరమైన నిధులు విడుదల చేశారు. ఎన్నికలో గెలుపు పై పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్‌, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, సీఎం సలహాదారుడు వేం నరేందర్‌ రెడ్డి ఎన్నికల బాధ్యులతో బేగంపేటలో సమావేశమయ్యారు.

అధిక మెజార్టీ రావాలని దిశానిర్దేశం : నాయకులంతా సమష్టిగా కృషి చేసి అధిక మెజార్టీ వచ్చేట్లు చూడాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యాన్ని సైతం సహించబోమని స్పష్టం చేశారు. ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ మద్దతుగా జూబ్లీహిల్స్ క్లబ్‌లో జరిగిన క్రైస్తవ ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి పీసీసీ అధ్యక్షుడు సహా పలువురు మంత్రులు హాజరయ్యారు. బీఆర్​ఎస్​ పార్టీకి జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలు "ఫైనల్ పరీక్ష" అని మహిళ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ శోభారాణి, ఆర్య వైశ్య కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ కల్వ సుజాత, మహిళ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు సునీత రావు ఆరోపించారు. ఎలక్షన్ కోడ్‌ను ఉల్లంగిస్తున్నారంటూ మాగంటి సునీతపై ఎమ్మెల్సీలు అద్దంకి దయాకర్, బల్మూరి వెంకట్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేశారు.

కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థిగా నవీన్​ యాదవ్​ ఎంపిక : రాష్ట్రంలో జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక పోరు రసవత్తరంగా మారనుంది. నవీన్​ యాదవ్​ను కాంగ్రెస్​ అధిష్ఠానం ఎంపిక చేసింది. ఆయన నామినేషన్​ కూడా వేశారు. నామినేషన్​ సందర్భంగా కాంగ్రెస్​ పార్టీ తన బలాన్ని ప్రదర్శించింది. ఇప్పటికే అభ్యర్థికి నియోజకవర్గం మీద పూర్తి పట్టు ఉంది. గత మూడు నెలలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జూబ్లీహిల్స్​లో అభివృద్ధి పనులనూ చేస్తూ వస్తుంది. ప్రజా సమస్యలపై కూడా అధికార పార్టీ నాయకులు చొరవ చూపుతూ వస్తున్నారు.

