'హంగ్ విషయంలో ఎలా ముందుకెళ్తాం' : మంత్రులు, ముఖ్య నేతలతో సీఎం సమాలోచనలు
హంగ్ విషయంపై పీసీసీ ముఖ్యనేతలు, మంత్రులతో సమావేశం కానున్న సీఎం - 'హంగ్' విషయంలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించే అవకాశం - జూబ్లీహిల్స్లోని మల్కాజిగిరి పార్లమెంటు కార్యాలయంలో సాయంత్రం సమావేశం
Published : February 14, 2026 at 12:58 PM IST
Telangana Municipal Election Results 2026 : రాష్ట్రంలో పుర పోరు నిర్వహించారు. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను శుక్రవారం పూర్తి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అనేక చోట్ల హంగ్ పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో హంగ్ వచ్చిన మున్సిపాలిటీలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. శుక్రవారం రాత్రి నుంచి అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులతో కసరత్తు కొనసాగిస్తున్నారు. దీనితో పాటు కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్ వ్యవహారంపై కూడా చర్చించినట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
సీనియర్లతో సీఎం చర్చ : హంగ్ విషయంలో ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్లాలనే అంశంపై సీనియర్లతో సీఎం సమాలోచనలు చేయనున్నారు. ఈ విషయంపై ఇవాళ సాయంత్రం మంత్రులు, పీసీసీ ముఖ్యనేతలతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమావేశం కానున్నారు. జూబ్లీహిల్స్లోని మల్కాజిగిరి పార్లమెంటు కార్యాలయంలో ఈ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫలితాల అంశంపై సీఎం, మంత్రులతో కలిసి సమీక్షించనున్నారు. హంగ్ ఏర్పడిన మున్సిపాలిటీలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చలు జరపనున్నారు.
మ్యాజిక్ ఫిగర్ 7 కోసం : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లి మున్సిపాలిటీ రాజకీయాలు కాక రేపుతున్నాయి. పోచంపల్లి మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 13 స్థానాలు ఉండగా వాటిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు 6 స్థానాల్లో గెలుపొందగా బీఆర్ఎస్ 5 స్థానాల్లో గెలిచి గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. అయితే బీజేపీ, స్వతంత్ర అభ్యర్థులు చెరొక్క స్థానంలో విజయం సాధించారు.
పోచంపల్లి మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పీఠం కైవసం చేసుకోవాలంటే మ్యాజిక్ ఫిగర్ 7 రావాల్సి ఉంది. అయితే ఈ స్థానంలో ఏ పార్టీకీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం రాకపోవడంతో ఎక్స్ అఫీషియో ఓట్లతో మున్సిపాలిటీ కైవసం చేసుకునేందుకు కాంగ్రెస్ కసరత్తు చేస్తోంది. బీజేపీ స్వతంత్ర అభ్యర్థుల మద్దతుతో మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోంది. దీనికి తగ్గట్టుగానే బీఆర్ఎస్ వ్యూహాలు రచిస్తోంది. ఇప్పటికే కౌన్సిలర్లను ఇరు పార్టీలూ క్యాంపునకు తరలించాయి. పోచంపల్లి మున్సిపాలిటీపై ఏ పార్టీ జెండా ఎగురుతుందని ఆద్యంతం ఉత్కంఠ నెలకొంది.
హంగ్ పరిస్థితి : కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్లో మేయర్ పీఠం కోసం కాంగ్రెస్, సీపీఐ వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. అయితే ఈ స్థానంలో మేజిక్ ఫిగర్ 31 స్థానాలు ఏ పార్టీకి రాకపోవడంతో హంగ్ పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగూడెంలో కాంగ్రెస్, సీపీఐ పార్టీ అభ్యర్థులు చెరో 22 డివిజన్లు గెలిచారు. వీరితో పాటు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు 8, స్వతంత్రులు 6 వార్డుల్లో విజయం సాధించారు. సీపీఎం, బీజేపీ ఒక్కో వార్డుల్లో గెలుపొందారు.
గెలిచిన అభ్యర్థులు శిబిరాలకు : కొత్తగూడెంలో క్యాంపు రాజకీయాలతో ప్రధాన పార్టీలు వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్, సీపీఐ, బీఆర్ఎస్లో గెలిచిన అభ్యర్థులను శిబిరాలకు తరలిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి గెలిచిన ఓ సభ్యుడిని కాంగ్రెస్ తమ వైపు తిప్పుకుంది. దీంతో స్వతంత్రులను తమ వైపు తిప్పుకునేందుకు కాంగ్రెస్, సీపీఐ వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. కొత్తగూడెం మేయర్ ఎంపిక నాటికి రాజకీయ సమీకరణాలు మారనున్నట్లు సమాచారం.
అర్ధరాత్రి వరకు కౌంటింగ్ : మహబూబ్నగర్ కార్పొరేషన్ కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుంది. అయితే ఇక్కడ 60 డివిజన్లు ఉండగా వాటిలో 29 చోట్ల కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది. వీరితో పాటు బీఆర్ఎస్ 15 స్థానాల్లో గెలుపొందగా, బీజేపీ 8 డివిజన్లలో స్థానం దక్కించుకుంది. వీటితో పాటు ఎంఐఎం 03, ఇతరులు 05 డివిజన్లలో విజయం సాధించారు. అయితే మహబూబ్నగర్ 53 డివిజన్లో ఒక్క ఓటు తేడాతో బీజేపీ అభ్యర్థి రమేశ్కుమార్ విజయం సాధించారు. అయితే ఈ డివిజన్కు అర్ధరాత్రి వరకు ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగింది. దీనిలో రెండుసార్లు రీకౌంటింగ్ అనంతరం విజేతను ప్రకటించారు.
