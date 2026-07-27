యువత చేతుల్లోనే దేశ భవిష్యత్తు - ఇకపై 'జై యువ' నినాదంతో ముందుకు సాగాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
కేంద్రం యువతతో పోరాడితే గెలుపెవరిదో కాలమే నిర్ణయిస్తుంది - ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల వయో పరిమితి తగ్గింపుపై పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో చర్చించాలి - నేషనల్ మీడియాతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
Published : July 27, 2026 at 8:04 AM IST
CM Revanth Reddy Propose 21 As Minimum Age To Contest Elections : దేశ భవిష్యత్తు యువత చేతుల్లోనే ఉందని, వారిని రాజకీయ వ్యవస్థలో భాగస్వామ్యం చేస్తే భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తిమంతమైన దేశంగా ఎదుగుతుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. జై జవాన్, జై కిసాన్తో పాటు ఇకపై జై యువ నినాదంతో ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. యువతతో పోరాడాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తే గెలుపు ఎవరిదో కాలమే నిర్ణయిస్తుందన్నారు. హైదరాబాద్ ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలోని బోధి పెవిలియన్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదివారం జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడారు. దేశంలో యువశక్తి ముందు 56 అంగుళాల ఛాతీ తలవంచిందని, విద్యా వ్యవస్థలో చోటుచేసుకున్న వైఫల్యాలపై దేశవ్యాప్తంగా యువత పోరాటం చేయడంతోనే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చిందని అన్నారు.
పరీక్షల నిర్వహణలో విఫలం : వ్యవసాయ చట్టాలను తీసుకొచ్చి దేశ రైతాంగాన్ని కార్పొరేట్ సంస్థలకు బానిసలుగా మార్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నించిందని, అప్పట్లోనే లోక్సభలో రాహుల్ గాంధీ ఈ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ రైతుల ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా ఉన్న మూడు నల్ల చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేసినట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. ప్రతిపక్షాల మాటలను కేంద్రం పట్టించుకోకపోవడంతో రైతులు వీధుల్లోకి వచ్చి నెలల తరబడి గొప్ప పోరాటం చేశారన్నారు. చివరకు కేంద్రం ఆ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకొని ప్రధాని మోదీ రైతులకు క్షమాపణ చెప్పాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులు విఫలం కాలేదని, సీబీఎస్ఈ, నీట్ తదితర జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సమర్థంగా నిర్వహించడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వమే పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శించారు.
పార్లమెంట్ వరకు యువ శక్తి : నీట్ పేపర్ లీక్ అంశంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సహా ప్రతిపక్షాలు పలుమార్లు కేంద్రాన్ని హెచ్చరించినా పట్టించుకోలేదని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. దేశ యువత వీధుల నుంచి పార్లమెంట్ వరకు తమ శక్తిని ప్రదర్శించిందని కొనియాడారు. ప్రధాని మోదీ రాజీనామాను యువత కోరుతున్న పరిస్థితుల్లో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను తప్పించడం ద్వారా కేంద్రం నష్టనివారణ చర్యలకు దిగిందని చెప్పారు. అదే సమయంలో విద్యార్థులపై నమోదైన అన్ని కేసులను విత్ డ్రా చేయాలన్న ఆయన నీట్ లీకేజీ కారణంగా పిల్లలను కోల్పోయిన కుటుంబాలకు కేంద్రం ఆర్థిక సాయం అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. అదేవిధంగా ప్రధాని మోదీ దేశ యువతకు క్షమాపణ చెప్పాలని అన్నారు.
25 ఏళ్ల నుంచి 21 ఏళ్లకు : ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 21 ఏళ్ల యువత ఐఏఎస్, ఐపీఎస్లుగా, ఫార్చ్యూన్-500 కంపెనీల సీఈఓలుగా వ్యవహరిస్తున్నారన్న రేవంత్ రెడ్డి, అలాంటి యువత దేశ రాజకీయాల్లో ఎందుకు భాగస్వాములు కాలేరు? అని ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుత చట్టాలను కూడా కాలానుగుణంగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీ, లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే కనీస అర్హత వయసును 25 ఏళ్ల నుంచి 21 ఏళ్లకు, శాసన మండలి, రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే వయసును 30 ఏళ్ల నుంచి 25 ఏళ్లకు తగ్గించాలని చెప్పారు. ఈ మేరకు రానున్న తెలంగాణ అసెంబ్లీ, మండలి సమావేశాల్లో తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపుతామన్నారు.
అన్ని రాజకీయ పక్షాల అభిప్రాయాలు : పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో సీట్ల పెంపు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే వయో పరిమితి తగ్గింపుపై సమగ్రంగా చర్చించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అవసరమైతే జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ (జేపీసీ)ని ఏర్పాటు చేసి అన్ని రాజకీయ పక్షాలు, భాగస్వామ్య వర్గాల అభిప్రాయాలను తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.
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