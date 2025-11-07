'ఈ 3 రోజులు మనకు అత్యంత కీలకం - ప్రతి ఓటరునూ కలవండి'
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక సమీక్ష - ఓటర్లు బూత్ల వరకు వచ్చేలా చొరవ చూపాలని మంత్రులకు దిశానిర్దేశం - ఇదే తీరుగా ప్రచార జోరును కొనసాగించాలని సూచన
Published : November 7, 2025 at 9:54 AM IST
CM Revanth Reddy On Jubilee By Poll : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ప్రచారం పూర్తయ్యేలోగా ప్రతి ఓటరును నేరుగా కలవాలని, ఈ మూడు రోజులు పూర్తిగా క్షేత్ర స్థాయిలో పని చేయాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి మంత్రులకు సూచించారు. ప్రచారం పూర్తయిన తర్వాత ఓటింగ్ రోజున ఓటర్లు పోలింగ్ బూత్లకు వచ్చేలా మంత్రులు, ముఖ్య నాయకులు చొరవ తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రచార గడువు ఈ నెల 9తో ముగియనుండటంతో ఈ మూడు రోజులు అత్యంత కీలకమని సీఎం చెప్పారు.
మంత్రులతో విడివిడిగా : ఏమాత్రం ఏమరుపాటు ఉండరాదని నాయకులకు రేవంత్ రెడ్డి దిశా నిర్దేశం చేశారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై ఆయన గురువారం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్, ఏఐసీసీ కార్యదర్శి విశ్వనాథన్, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్ల సమక్షంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి మొదట మంత్రులందరితో కలిసి మాట్లాడారు. తర్వాత ఒక్కో మంత్రితో విడివిడిగా కూాడా మాట్లాడారు.
మంత్రులు ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి, శ్రీధర్బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు, పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్, వివేక్ తదితరులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ప్రధానంగా ప్రచార సరళి, గెలుపు వ్యూహాలు, ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న దుష్ప్రచారాలను సమర్థంగా తిప్పికొట్టే వ్యూహ, ప్రతివ్యూహాలు తదితర అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. నియోజకవర్గంలో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు డివిజన్లు, పోలింగ్ బూత్ల వారీగా సర్వే నివేదికలను ముఖ్యమంత్రులకు మంత్రులకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్రెడ్డి మంత్రులకు పలు కీలక సలహాలు, సూచనలు చేసినట్లు సమాచారం.
స్థానిక సమస్యల పరిష్కారానికి హామీ ఇవ్వాలి : పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా ఓటర్లను ప్రభావితం చేయగల నాయకులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని, గెలుపు, ఓటములను ప్రభావితం చేసే ఎక్కువ ఓట్లు కలిగిన సామాజిక వర్గాలతో సమావేశాలు నిర్వహించి వారి సమస్యల పరిష్కారానికి కచ్చితమైన హామీ ఇచ్చి కాంగ్రెస్కు మద్దతు తెలిపేలా చేయాలని సీఎం సూచించారు. కాలనీలు, బస్తీలు, మురికివాడల వారీగా స్థానిక సమస్యలను తెలుసుకొని పరిష్కారానికి నేతలు హామీ ఇచ్చి, ప్రతి గడపకు వెళ్లాలని ఆదేశించారు. ప్రతి ఓటరును నేరుగా కలిసి ఓటు అభ్యర్థించాలని, కాలనీ సంఘాలు, బస్తీ సంఘాలు, అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్లతో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించాలని ఆయన చెప్పారు. మంత్రులు తమకు బాధ్యతలు అప్పగించిన డివిజన్లలో విస్తృతంగా ప్రచారంలో పాల్గొనాలని సీఎం నిర్దేశించారు.
తాజా పరిస్థితులపై ఆరా : ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న తీరు, ప్రజాదరణ గురించి ముఖ్యమంత్రి మంత్రులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మంత్రులు తమ అభిప్రాయాలు, సలహాలు, సూచనలు ఆయనకు చెప్పారు. ప్రచారంలో ఉండి సమీక్షకు హాజరుకాని మంత్రులు, ప్రభుత్వ విప్లు, ముఖ్య నాయకులతో సీఎం నేరుగా ఫోన్లో మాట్లాడారు. వారి వారి ప్రాంతాల్లో తాజా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారికి పలు సూచనలు, సలహాలు చేశారు. పోల్ మేనేజ్మెంట్, ఓటర్ల తుది జాబితా తదితర అంశాల గురించి కూడా మాట్లాడారు.
కొన్నిచోట్ల జాబితాలో ఉన్న ఓటర్లు లేరని, కొన్ని చోట్ల ఒకే ఓటు రెండు మూడు చోట్ల ఉందని కొందరు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దృష్టికి తెచ్చినట్లు తెలిసింది. గతంలో ఇక్కడ ఉండి, ప్రస్తుతం ఇతర ప్రాంతాలకు మారిన వారికి రెండు చోట్లా ఓట్లు ఉంటే అలాంటి వారి విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి అసత్య ప్రచారాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని, వాటిని గట్టిగా ఎదుర్కోవాలని కూడా సీఎం సూచించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
"కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలను, ఎన్నికల హామీల అమలు చేస్తున్న తీరును ప్రజలకు దగ్గరుండి తెలియజేయండి. అదే సమయంలో అభివృద్ధి, సంక్షేమంలో గత బీఆర్ఎస్ సర్కారు నిర్లక్ష్యం, కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం అభివృద్ధికి సహకరించని వైనాన్ని ప్రజలకు వివరించడంపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించాలి. నియోజకవర్గ, డివిజన్, పోలింగ్ బూత్ స్థాయిల్లో ముఖ్య నాయకులు ఎవరెవరు బలంగా పని చేస్తున్నారనే విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. వారు ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గెలుపు కోసం పని చేసేలా వ్యూహ రచన చేయండి" -రేవంత్ రెడ్డి సీఎం
