ప్రతి డివిజన్, ప్రతి వార్డు గెలుపూ ముఖ్యమే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ జూమ్ సమావేశం - అమెరికా నుంచి పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - పుర పోరును ఉద్దేశించి పార్టీ సభ్యులకు దిశానిర్దేశం
Published : January 31, 2026 at 2:50 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : మున్సిపల్ ఎన్నికలను ఉద్దేసించి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ జూమ్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ జూమ్ మీటింగ్లో అమెరికా నుంచి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. దీనిలో ఎన్నికలను ఉద్దేశించి ఆయన పార్టీ సభ్యులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సమావేశం రెండు గంటల పాటు కొనసాగింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
ప్రతి ఒక్కరు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవాలి : ఈ సమావేశంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలను ప్రతి ఒక్కరు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. అమెరికా నుంచే మున్సిపల్ ఎన్నికలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. అభ్యర్థుల ఎంపికలో నిర్లక్యం వద్దని స్పష్టం చేశారు. సామాజిక సమీకరణాల సమతుల్యత, గెలుపు, విధేయతలను ప్రామాణికంగా గెలుపు గుర్రాలను ఎంపిక చెయ్యాలని తెలిపారు. ఈ విషయంలో ఏ కోశానా నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదన్నారు. ప్రతిపక్షాల ఎత్తులకు పై ఎత్తులతో ఎన్నికలను ఎదుర్కోవాలని సూచించారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులకు దీటుగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఉండాలని హితవు పలికారు.
ప్రతి డివిజన్, ప్రతి వార్డూ ముఖ్యమే : పార్టీ బలహీనంగా ఉన్న మున్సిపాలిటీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. ప్రతి డివిజన్, ప్రతి వార్డు గెలుపూ ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. క్షేత్ర స్థాయిలో ఇంటింటికి ప్రభుత్వ పథకాల వివరాలు వెళ్లాలన్నారు. పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిలు, మంత్రులు, నాయకుల మధ్య అంతరం లేకుండా చూడాలని తెలిపారు. రెబెల్స్ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడి సమన్వయం చెయ్యాలని చెప్పారు.
"మున్సిపల్ ఎన్నికలను ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవాలి. అభ్యర్థుల ఎంపికలో నిర్లక్యం వద్దు. సామాజిక సమీకరణాల సమతుల్యత, గెలుపు, విధేయతలు ప్రామాణికంగా గెలుపు గుర్రాలను ఎంపిక చెయ్యాలి. ఈ విషయంలో ఏ కోశానా నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదు. ప్రతిపక్షాల ఎత్తులకు పై ఎత్తులతో ఎన్నికలను ఎదుర్కోవాలి. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులకు దీటుగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఉండాలి. పార్టీ బలహీనంగా ఉన్న మున్సిపాలిటీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. ప్రతి డివిజన్, ప్రతి వార్డులోనూ గెలుపు ముఖ్యం. క్షేత్ర స్థాయిలో ఇంటింటికీ ప్రభుత్వ పథకాల వివరాలు వెళ్లాలి. పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిలు, మంత్రులు నాయకుల మధ్య అంతరం లేకుండా చూడాలి. రెబెల్స్ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడి సమన్వయం చెయ్యాలి." - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రితో పాటు పీసీసీ అధ్యకుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీసీసీ అధ్యకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సుమారు రెండు గంటల పాటు ఈ సమావేశాన్ని కొనసాగించారు.
మూడు రోజులే గడవు ఉండటంతో : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు పెద్దఎత్తున నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 నగర పాలక సంస్థలకు గానూ 24 వేలకు పైగా నామినేషన్లు వచ్చినట్లు అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. శుక్రవారంతో నామినేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో అధికార పార్టీలోని రెబల్ అభ్యర్థులు బరిలోకి దిగకుండా చూసుకునే ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది. ముఖ్యంగా షెడ్యూల్ వెలువడిన మరుసటి రోజు నుంచే నామినేషన్ల వేయాల్సి రావడంతో పాటు కేవలం మూడు రోజులే గడువు ఉండటంతో అభ్యర్థుల ఎంపికలో పూర్తి స్థాయి కసరత్తు చేయలేకపోయినట్లు పార్టీ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
ఒక్కరే బరిలో ఉండేలా కృషి : మూడు వంతుల మేర ఏకాభిప్రాయంతో నామినేషన్లు దాఖలు కాగా, ఇంకో పావు వంతు స్థానాల్లో ఒకరి కంటే ఎక్కువ ఆశావహులు నామినేషన్లు దాఖలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. కొన్నిచోట్ల టికెట్లు ఆశిస్తున్న వారందరినీ నామినేషన్లు వేయమని ఇన్ఛార్జీలే సూచించినట్లు సమాచారం. ఫిబ్రవరి 3 వరకు ఉపసంహరణకు గడువుండటంతో ఒకటికి మించి నామినేషన్లు వేసిన స్థానాల్లో నేతలను సమన్వయం చేయనున్నారు. అందరి మధ్య ఏకాభిప్రాయం తెచ్చి, ఒక్కరే బరిలో ఉండేలా స్క్రీనింగ్ కమిటీలు కృషి చేస్తాయని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు అంటున్నాయి.
