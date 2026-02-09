రేపు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ నేతలు గెలిస్తే వాళ్లు అభివృద్ధి చేస్తారా? : రేవంత్ రెడ్డి
జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం - భవిష్యత్ను ఆలోచించుకొని మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయాలని సూచన - మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో త్రిముఖ పోరు జరుగుతుందని వెల్లడి
Published : February 9, 2026 at 4:26 PM IST|
Updated : February 9, 2026 at 4:59 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : భవిష్యత్ను ఆలోచించుకొని మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో త్రిముఖ పోరు జరుగుతుందని తెలిపారు. 12 ఏళ్లుగా కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ తెలంగాణకు ఏమైనా ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేశారా? అడిగారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డిని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా చేస్తామని మోదీనే స్వయంగా హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. హామీలు అమలు గురించి చెప్పట్లేదని, మోదీని చూసి ఓటేయాలని బీజేపీ నేతలు అడుగుతున్నారని అన్నారు.
బండి సంజయ్ మాటమార్చారు : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ప్రచారానికి వచ్చిన మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్ మనల్ని అవమానించారని, మనల్ని అవమానించి తర్వాత ఓటు వేయాలని ఫడణవీస్ కోరారని, వరదల్లో నీటమునిగిన వస్తువులన్నీ తిరిగిస్తామని జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో బండి సంజయ్ హామీ ఇచ్చారని, కేంద్రం నుంచి నిధులు తెచ్చి వస్తువులన్నీ తిరిగిస్తామని బండి సంజయ్ ప్రకటించారని వెల్లడించారు. బండి సంజయ్ హామీలను నమ్మి జీహెచ్ఎంసీలో 50 మంది బీజేపీ కార్పొరేటర్లను గెలిపించారని, ఎన్నికలయ్యాక అడిగితే వస్తువులకు బీమా ఉంటుందని బండి సంజయ్ మాటమార్చారని విమర్శించారు. బీమా డబ్బులు వచ్చేదానికి బండి సంజయ్ రికమెండేషన్ ఎందుకో? ప్రశ్నించారు. బండి సంజయ్ మాటలు సత్రం భోజనానికి పెద్దారెడ్డి రికమెండేషన్ అన్నట్లుందని ఎద్దేవా చేశారు.
"2014-19 వరకు రాజ్యసభలో బీజేపీకి మెజార్టీ లేదు. 2014-19 వరకు రాజ్యసభలో ప్రతి బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చారు. ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా కేంద్రం తెచ్చిన చట్టాలను బీఆర్ఎస్ ప్రశంసించింది. నరేంద్ర మోదీ ప్రేమలో అమరత్వం పొందుతానని గతంలో కేసీఆర్ చెప్పారు. కాళేశ్వరంలో రూ.లక్ష కోట్లు అవినీతి జరిగిందని బీజేపీ నేతలు చెప్పారు. మీకు చేతగాకపోతే మాకు అప్పగించండి 48 గంటల్లో అరెస్టు చేస్తామని కిషన్రెడ్డి అన్నారు. కాళేశ్వరం అవినీతి కేసును సీబీఐకి అప్పగించి ఆర్నెళ్లు అవుతుంది. కాళేశ్వరం అవినీతి కేసులో ఇప్పటివరకు ఒక్కరినీ విచారణకు పిలవలేదు." - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
ప్రాజెక్టును మోదీ ఒత్తిడి చేసి ఏపీకి తరలించారు : ఎన్నికలొచ్చాక మళ్లీ కేంద్రం నిధులు తెస్తామని కిషన్రెడ్డి చెబుతున్నారని, తెలంగాణకు లక్షల కోట్లు ఇచ్చామని బీజేపీ నేతలు చెబుతున్నారని, బీజేపీ నేతల ప్రకటనపై సీఎస్ను అడిగానని, మనం రూపాయి చెల్లిస్తే కేంద్రం 42 పైసలు ఇస్తుందని చెప్పారని సీఎం తెలిపారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు బీజేపీ తీవ్ర అన్యాయం చేస్తుందని, బిహార్ ఒక్క రూపాయి పన్ను చెల్లిస్తే రూ.6.16పైసలు కేంద్రం తిరిగి చెల్లిస్తుందని విమర్శించారు. తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు ఏరోజైనా కిషన్రెడ్డి, బండి సంజయ్ మాట్లాడారా? నిలదీశారు.
మనకు అదనంగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని, మనం చెల్లించిన నిధులు తిరిగిస్తే చాలని అన్నారు. కేంద్రానికి వచ్చే పన్నుల్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాలే 40 శాతానికి పైగా చెల్లిస్తున్నాయని, మన రాష్ట్రానికి వచ్చిన ఐటీఐఆర్ ప్రాజెక్టును రద్దు చేశారని, హైదరాబాద్కు వచ్చిన సెమీకండక్టర్ ప్రాజెక్టును మోదీ ఒత్తిడి చేసి ఏపీకి తరలించారని, కేంద్రం తన విచక్షణను ఉపయోగించి చేయాల్సిన పనులను తెలంగాణకు ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు. కుంభమేళాకు వేల కోట్లు నిధులు ఇస్తారని, తెలంగాణలో జరిగే సమ్మక్క-సారక్క జాతరకు, గోదావరి పుష్కరాలకు నిధులు ఇవ్వరని, తెలంగాణకు కేంద్రం ఏదైనా ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇచ్చిందని కిషన్రెడ్డి చెప్పగలరా? ప్రశ్నించారు.
మోదీకి ఏం సంబంధం ఉంది : ఖమ్మం, హైదరాబాద్ వరదలొచ్చినప్పుడు ఒక్క రూపాయి అదనంగా సాయం చేశారా? అని ప్రశ్నించారు. తాము కట్టిన రూపాయిలో 42 పైసలు ఇస్తున్నారా? మీరు అదనంగా ఇచ్చింది ఏంటి? అని అడిగారు. మోదీని చూసి ఓటేయాలని బీజేపీ నేతలు అడుగుతున్నారని, అసలు మున్సిపల్ ఎన్నికలకు మోదీకి ఏం సంబంధం ఉందని నిలదీశారు.
అసదుద్దీన్ పేరు లేకుండా బీజేపీ నేతల ప్రచారం ఉండదు : బీజేపీ నేతలకు దేవుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అని, బీజేపీ నేతలు రాముడి పేరు చెబుతారు కానీ వాళ్లు దండం పెట్టుకునేది అసదుద్దీన్కేనని, అసదుద్దీన్ పేరు లేకుండా బీజేపీ నేతల ప్రచారం ఉండదని, రాముడి పేరు ఎన్నిసార్లు తలుచుకుంటారో అసదుద్దీన్ పేర్లు అన్నిసార్లు తలుచుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. అసదుద్దీన్ను అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంగా మార్చుకొని ఓట్లు అడుగుతున్నారని, అసదుద్దీన్ దుర్మార్గుడు అయితే మీ ప్రభుత్వమే ఉంది కదా చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు. మతరాజకీయాల ద్వారా బీజేపీ రాజకీయ మనుగడ సాధిస్తుందని వివర్శించారు.
"బీఆర్ఎస్ నేతలు దోపిడీకి అలవాటుపడ్డారు. గతంలో సహజవనరులను కూడా దోచుకున్నారు. ఆఖరికి భార్యభర్తలు మాట్లాడుకునే టెలీఫోన్ సంభాషణలను కూడా వదల్లేదు. వాళ్ల పైశాచిక ఆనందానికి ఫోన్ట్యాపింగ్ చేసి బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు విచారణకు వెళ్లేటప్పుడు ఏదో యుద్ధానికి వెళ్తున్నట్లు వచ్చారు."- రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
అన్ని సదుపాయాలు తీసుకుంటూ సభకు రారా? : పదేళ్లలో అన్ని పదవుల్లో బీఆర్ఎస్ నేతలే ఉన్నారని, వార్డు మెంబర్ నుంచి పార్లమెంట్ మెంబర్ వరకు బీఆర్ఎస్ నేతలే ఉన్నారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మున్సిపాల్టీల్లో సమస్యలు పరిష్కరించాలంటే బీఆర్ఎస్కు ఓటేయాలని అడుగుతున్నారని, పదేళ్లు బీఆర్ఎస్సే అధికారంలో ఉండి ఇప్పడు సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే తమకు ఓటేయమనడం ఏంటి? అని నిలదీశారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో డబుల్బెడ్ రూమ్ ఇళ్లు ఇచ్చారా?, రేషన్కార్డులు ఇచ్చారా? బీఆర్ఎస్ హయాంలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చారా? అని ప్రశ్నించారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ హయాంలో ఏం చేయకుండా ఇప్పుడు మళ్లీ గెలిపిస్తే పొడుస్తాం అంటున్నారని, కేసీఆర్ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నారని, సభకు వచ్చి సమస్యలు ప్రస్తావించారా?, ప్రభుత్వం ఇచ్చే అన్ని సదుపాయాలు తీసుకుంటూ సభకు రారా? ఒకవేళ రేపు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ నేతలు గెలిస్తే వాళ్లు అభివృద్ధి చేస్తారా? అడిగారు. ఓటు అడిగేందుకు బీఆర్ఎస్కు అధికారం ఉందా? అని, బీఆర్ఎస్ నేతలది అహంకారం, విషం, రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలని వివర్శించారు.
ఏ ఒక్కరు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా చూడాలి : ఉదయం పార్టీ ముఖ్య నేతలతో జూమ్లో సమావేశమైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పార్లమెంటు నియోజక వర్గాల వారీగా తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై ఆరా తీశారు. రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, డీసీసీ అధ్యక్షులు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు మున్సిపల్ ఎన్నికలపై సంబంధించి జరిగిన జూమ్ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ప్రతి ఓటరు పోలింగ్ స్టేషన్కు వచ్చి ఓటు వేసేటట్లు స్థానిక నాయకత్వం చొరవ చూపాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
దాదాపు రెండుగంటలు కొనసాగిన జూమ్ సమావేశంలో పోల్ మేనేజ్మెంట్పై దృష్టి సారించారు. వివిధ సంస్థలతో నిర్వహింప చేసిన సర్వేలతో పాటు డీసీసీ అధ్యక్షుల నివేదికలు, నిఘా వర్గాల సమాచారం ఆధారంగా పార్టీకి ప్రతికూలంగా ఉన్న మున్సిపాలిటీలపై ప్రత్యేక దృష్ఠి సారించాలని సూచించారు. ఇవాళ, రేపు స్థానిక నాయకత్వం ఓటర్లకు అందుబాటులో ఉండాలని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
మోదీని చూసి ఓటేస్తే గల్లీ బీజేపీ నేతలు పనిచేయకపోతే ఆయన్ను అడగలేం కదా? : రేవంత్ రెడ్డి