నవీన్‌ యాదవ్​ని గెలిపిస్తే జూబ్లీహిల్స్​కి అవసరమైన నిధులు ఇస్తా : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి - బీఆర్​ఎస్​పై విమర్శలు - నవీన్‌ యాదవ్‌ని గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి

CM Revanth Jubilee Hills by Election Campaign
CM Revanth Jubilee Hills by Election Campaign (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 10:19 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 10:51 PM IST

3 Min Read
CM Revanth Reddy Jubilee Hills by Election Campaign : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారం తారాస్థాయికి చేరింది. స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్‌ కుమార్‌ యాదవ్ తరఫున ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు. నిన్న వెంగళ్‌రావునగర్‌లోని రెహమత్ నగర్‌లో రోడ్‌ షో నిర్వహించారు. నేడు ఎర్రగడ్డ డివిజన్‌లోని సుల్తాన్‌నగర్ హనుమాన్ ఆలయం నుంచి జనప్రియ వరకు రోడ్ షో పాల్గొన్నారు. బోరబండ కార్నర్ మీటింగ్‌లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రసంగించారు.

జూబ్లీహిల్స్​ని అభివృద్ధి చేస్తాం : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి మాట్లాడుతూ మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం సదుపాయం కల్పించామని గుర్తు చేశారు. బోరబండ ప్రాంతంలో తాగునీటి సమస్య పరిష్కరించాలని, బోరబండ సమస్యల పరిష్కారానికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి నవీన్‌ యాదవ్‌ను గెలిపించాలని కోరారు. మూడు సార్లు బీఆర్‌ఎస్‌కు అవకాశం ఇచ్చారని, కాంగ్రెస్‌కు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. నవీన్‌ యాదవ్‌ గెలిపిస్తే అతనితో పాటు మంత్రి అజారుద్దీన్ కూడా మీ కోసం పని చేస్తారని తెలిపారు.

నవీన్‌ యాదవ్​ని గెలిపిస్తే జూబ్లీహిల్స్​కి అవసరమైన నిధులు ఇస్తా : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

విజయోత్సవ ర్యాలీకి వచ్చి పీజేఆర్‌ బోరబండ చౌరస్తాగా నామకరణం చేస్తామని తెలిపారు. పీజేఆర్‌ విగ్రహం ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడి సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. 2014 నుంచి గెలిచినా, ఓడినా నవీన్ యాదవ్ మీ కోసం నిలబడ్డాడని, నవీన్‌ యాదవ్‌ని గెలిపిస్తే జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతానికి అవసరమైన నిధులు ఇస్తామని, పట్టాలున్న వారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇచ్చే బాధ్యత తనదని హామీ ఇచ్చారు. మీరు ఇక్కడ ఎన్నుకున్న గత ఎంఎల్ఏ అసెంబ్లీలో మీ సమస్యల గురించి ఎన్నడైనా మాట్లాడారా అని అడిగారు. నవీన్ యాదవ్​ను గెలిపిస్తే మీ తరఫున, మీ సమస్యలపై కోట్లాడుతాడని తెలిపారు.

అందరినీ విచారించాలని కవిత చెబుతున్నారు : ఎంపీ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు ఓట్లు వేయించారని ఆరోపించారు. బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్‌ కుమ్మక్కు రాజకీయాలు గమనించాలని అన్నారు. చెల్లికి అన్నం పెట్టని వ్యక్తి చిన్నమ్మ బిడ్డకు బంగారు గాజులు చేయిస్తారట అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. చెల్లికి ఆస్తి ఇవ్వాల్సి వస్తుందని ఇంట్లో నుంచి బయటకు పంపారని విమర్శించారు. ఇంట్లో నుంచి బయటకు పంపారని కవిత కన్నీటి పర్యంతమయ్యారని, కేసీఆర్‌ వేల కోట్ల అక్రమాస్తిలో చెల్లికి వాటా ఇవ్వాల్సి వస్తుందని కుట్ర అన్ని అన్నారు. చెల్లిని ఇంట్లో నుంచి పంపిన వ్యక్తి మాగంటి సునీతను బాగా చూసుకుంటారా? అని ప్రశ్నించారు. కేటీఆర్‌ మీ చెల్లి అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలని కోరారు. తండ్రిని అడ్డు పెట్టుకుని వేల కోట్లు సంపాదించారని కవిత చెప్పారని, తన తండ్రిపైనే కేసులు పెడుతున్నారని, అందరినీ విచారించాలని కవిత చెబుతున్నారని అన్నారు.

పెదోళ్లు సన్నబియ్యం తింటున్నారు : 10 ఏళ్ళు మీరే అధికారంలో ఉన్నారని, మీ ఎంఎల్ఏనే ఇక్కడ ఉన్నారని, మున్సిపల్ మంత్రిగా కేటీఆర్ ఉన్నారని గుర్తు చేశారు. మరి ఇక్కడ అభివృద్ధి ఎందుకు జరగలేదని, సమస్యలు ఎందుకు ఉన్నాయని ప్రశ్నించారు. తాడు, బొంగరం లేనోడు నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామంటే నమ్మేవాళ్ళు ఎవరూ లేరని ఎద్దేవా చేశారు. వాళ్ళు చెప్పే అబద్దాలకు, వాళ్ళు లేవనెత్తే సమస్యలకు కారకులు వాళ్లే కాదా? నిలదీశారు.

నాడు రేషన్ షాపుల్లో కేసీఆర్ ఇచ్చిన దొడ్డు బియ్యం పశువుల దానాకు మా ఆడబిడ్డలు పంపించారని, ఎవరైనా తిన్నారా? ప్రశ్నించారు. ఇవాళ తామిచ్చే సన్నబియ్యం పెదోళ్లు తింటున్నారని తెలిపారు. ఇవాళ మీ తమ్ముడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక బస్సులో ఆడబిడ్డల్ని ఒక్క పైసా అయినా అడిగారా అని అన్నారు. ఆటో డ్రైవర్ల పొట్ట కొట్టారని, ఉచిత బస్సు రద్దు చెయ్యాలని బీఆర్​ఎస్​ అంటుందని అన్నారు. బీఆర్​ఎస్​ ఒక్క మహిళనైనా మంత్రిని చేసిందా అని అడిగారు. 500 లకే సిలిండర్, ఉచిత కరెంటు, రేషన్ కార్డులు, సన్నబియ్యం ఇస్తున్నామని అన్నారు. కిషన్ రెడ్డి ఇక్కడకి పది పైసలు తీసుకొచ్చాడా అని ప్రశ్నించారు.

"మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం సదుపాయం కల్పించాం. బోరబండ ప్రాంతంలో తాగునీటి సమస్య పరిష్కరించాలి. బోరబండ సమస్యల పరిష్కారానికి నవీన్‌ యాదవ్‌ను గెలిపించాలి. విజయోత్సవ ర్యాలీకి వచ్చి పీజేఆర్‌ బోరబండ చౌరస్తాగా నామకరణం చేస్తాం. పీజేఆర్‌ విగ్రహం ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడి సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం. జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతానికి అవసరమైన నిధులు ఇస్తా. పట్టాలున్న వారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇచ్చే బాధ్యత నాది." రేవంత్‌ రెడ్డి, సీఎం

