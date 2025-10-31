ETV Bharat / politics

మీ ముందు తిరిగిన మీ బిడ్డ ఈ ఉపఎన్నిక బరిలో దిగారు : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థిని గెలిపించాలని కోరిన సీఎం - పీజేఆర్​ విగ్రహం నుంచి సీఎం రోడ్​ షో నిర్వహణ

CM Revanth Jubilee Hills by Election Campaign
CM Revanth Jubilee Hills by Election Campaign (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 10:44 PM IST

3 Min Read
CM Revanth Jubilee Hills by Election Campaign : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక ప్రచారం ఊపందుకుంది. కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి నవీన్​ యాదవ్​ తరఫున సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. రెహమత్​ నగర్​లోని పీజేఆర్​ విగ్రహం వద్ద నుంచి సీఎం రోడ్​ షోలో పాల్గొన్నారు. జూబ్లీహిల్స్​ గడ్డపై కాంగ్రెస్​ జెండా ఎగురవేస్తామని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

మీ ముందు తిరిగిన మీ బిడ్డ ఈ ఉపఎన్నిక బరిలో దిగారని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అభ్యర్థిని ఉద్దేశించి అన్నారు. వేలాదిగా ఆడబిడ్డలు పూలవర్షం కురిపిస్తూ మూడు రంగుల జెండా ఎగరేస్తామని నమ్మకం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలను తెలిపారు. రాజకీయాల్లో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయని, అవకాశం అన్నిసార్లు అందరికీ రాకపోవచ్చని చెప్పారు. అవకాశం వచ్చినప్పుడు మన బిడ్డను గెలిపించుకోకపోతే చారిత్ర తప్పు జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు.

అప్పుడు బీఆర్​ఎస్​ అడ్డుకుంది : సెంటిమెంటుతో ఆశీర్వదించండి అని బీఆర్​ఎస్​ అంటుంది, గతంలో పీజేఆర్​ పోటీ చేసి గెలిచి పేదల తరఫున నిలబడ్డారని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి గతాన్ని గుర్తు చేశారు. 2007లో పీజేఆర్​ గుండెపోటుతో అకాల మరణం చెందినప్పుడు చంద్రబాబు రాజకీయ ఎజెండాను పక్కనపెట్టి ఏకగ్రీవం చేసేందుకు ఒపుకున్నారని తెలిపారు. దానికి ఒప్పుకోకుండా నాటి బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థిని బరిలో దింపి దుష్ట సంప్రదాయానికి తెరలేపలేదానని ప్రశ్నించారు.

ఇప్పుడు ఈ కిరాయి మూక ఓటు వేయమని అడుగుతోందని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి విమర్శించారు. ఇవాళ ఉపఎన్నికలో సానుభూతి ఓట్లు అడిగే హక్కు బీఆర్​ఎస్​కు ఉందానని ప్రశ్నించారు. కంటోన్మెంట్​లో కూడా సానుభూతితో గెలవాలని చూశారని ధ్వజమెత్తారు. కానీ అభివృద్ధి కావాలని ప్రజలు కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి శ్రీ గణేశ్​ను గెలిపించారని హర్షించారు. ఆయన ఇప్పుడు రూ.4 వేల కోట్లు విడుదల చేయించి నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పనులు చేయించారన్నారు.

బీఆర్​ఎస్​తో కలిసి బీజేపీ అడ్డుకుంటుంది : 'గత ప్రభుత్వంలో జూబ్లీహిల్స్ ఎందుకు అభివృద్ధి కాలేదు. ఇక్కడి ప్రజలను, సినీ కార్మికులను నాటి సీఎం కలిశారా? కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి నగర అభివృద్ధికి అడ్డుపడుతున్నారు. కాంగ్రెస్​కు మంచి పేరు వస్తుందని బీఆర్​ఎస్​తో కలిసి బీజేపీ అడ్డు పడుతోంది. ప్రతి ప్రాంతంలో బీఆర్​ఎస్​ వాళ్లు బీజేపీకి ఓటు వేసి 8 పార్లమెంటు స్థానాల్లో గెలిపించారు. బీజేపీ నుంచి ఉన్న ఇద్దరు కేంద్రమంతులు ఒక్క రూపాయైన తెచ్చారా? బీజేపీ నాయకులు ఏం తెచ్చారు, ప్రధాని మోదీ ఏం ఇచ్చారు. గత ప్రభుత్వం రేషన్​కార్డులు, ఉచిత విద్యుత్​ ఇచ్చిందా? ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం ఇస్తే ఆటో వాళ్లను ఉసిగొల్పి ఉచిత ప్రయాణం బంద్​ చేయించాలని చూశారు' అని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

హైటెన్షన్​ వైర్లు మీ కాలనీ మీద నుంచి వెళ్తున్నాయని, వాటిని తొలగించమని బీఆర్​ఎస్​ నాయకులు అసెంబ్లీలో ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా అని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఇప్పుడు నవీన్​ యాదవ్​ను గెలిపిస్తే మీ పక్షాన అసెంబ్లీలో కొట్లాడతాడని చెప్పారు. మూడుసార్లు గెలిచినా అభివృద్ధి జరగనప్పుడు నాలుగోసారి గెలిస్తే జరుగుతుందా అని ప్రశ్నించారు. అంతే తప్ప ఆ కుటుంబంపై తనకు ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదని స్పష్టంగా చెప్పారు. అజారుద్దీన్​ను గెలిపిస్తే మంత్రి పదవి ఇస్తామని గతంలో మీకు మాట ఇచ్చానని, అప్పుడు మా సందేశం మీకు సరిగ్గా చేరక, ఏదో అనుకొని బీఆర్​ఎస్​ను గెలిపించారన్నారు.

"అయినాసరే మీకు ఇచ్చిన మాట కోసం అజారుద్దీన్​ను మంత్రిని చేసి ఇవాళ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చా. జూబ్లీహిల్స్​లో నవీన్​కుమార్​ను గెలిపించండి. అభివృద్ధి అంటే ఏంటో నేను చూపిస్తా. ముఖ్యమంత్రిగా నేను ఇటీవల మీ గల్లీలో తిరిగాను. గత మున్సిపాలిటీ మంత్రి ఎప్పుడైనా ఇక్కడ తిరిగారా?. రాష్ట్రాన్ని పదేళ్లు దోచుకొని లక్షల కోట్ల రూపాయలతో ప్రాజెక్టు చేపడితే మూడేళ్లలో కట్టుడు, కూలుడు అన్నీ జరిగిపోయాయి. మైత్రి వనంలో నందమూరి తారక రామారావు విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత నాది. ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన విగ్రహాన్ని నేనే ఆవిష్కరిస్తాను." - రేవంత్​రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

