ETV Bharat / politics

ప్రధాని మోదీ, పినరయి విజయన్‌కు తేడా ఏమీ లేదు- కేరళం ఎన్నికల ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

కేరళంలోని ముట్టతార రోడ్‌షోలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - ప్రధాని మోదీ, పినరయి విజయన్‌కు తేడా ఏమీ లేదు - కేరళం ప్రజలు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సమయం

Revanth Reddy visits Kerala
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 1, 2026 at 12:41 PM IST

|

Updated : April 1, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Revanth Reddy visits Kerala : ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పినరయ్ విజయన్ ద్వారా కేరళం భవిష్యత్తును అపహరించాలని చూస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆరోపించారు. అందుకే బీజేపీ నాయకులు తమ ఓటు బ్యాంకును విజయన్‌కు మార్పిడి అయ్యేలా చూస్తున్నారన్నారు. కేరళం ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఎస్​ఎమ్ లాక్ జంక్షన్ నుంచి ముట్టతార వరకు రోడ్ షోలో సీఎం పాల్గొన్నారు. పెట్టుబడులు తెచ్చి యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి కల్పించి కేరళంను అభివృద్ధి చేసేవారికే ఓటు వేయాలని అక్కడి ప్రజలకు రేవంత్‌రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీపై రేవంత్ రెడ్డి పలు విమర్శలు గుప్పించారు.

కేరళంలో మరో రెండు రోజులు సీఎం పర్యటన : స్టార్‌ క్యాంపెయినర్‌గా నియామకమైన తెలంగాణ రాష్ట్ర సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డ అక్కడ జరగనున్న ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా స్థానిక ప్రజలను ఉద్దేశించి సీఎం ప్రసంగించారు. ఇవాళ , రేపు రెండు రోజులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేరళంలో పర్యటిస్తారు. ఇవాళ త్రివేండ్రం, అలప్పుజ, ఎర్నాకుళంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారు. ఈ రోడ్‌ షో తరువాత త్రివేండ్రంలోని భారతన్నూర్ లో ఏర్పాటు చేసిన కార్నర్ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. మధ్యాహ్నం పూవాచల్, వెల్లండ్ ప్రాంతాల్లో జరిగే రోడ్ షోలల్లో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పాల్గొంటారు. సాయంత్రం అలప్పుజ వద్ద జరగనున్న కార్నర్ మీటింగ్ లో పాల్గొంటారు. రాత్రికి ఎర్నాకులంలో బస చేస్తారు.

"ప్రధాని మోదీ, పినరయి విజయన్‌కు తేడా ఏమీ లేదు. కేరళం ప్రజలు తెలివైన వారు, విద్యావంతులు. మతతత్వ శక్తులను అనుమతించరు. మతతత్వ శక్తులు రాకుండా ఇక్కడి ప్రజలు లక్ష్మణ రేఖ గీశారు. కేరళంకు భవిష్యత్తు లేకుండా చేయాలని మోదీ, పినరయి చూస్తున్నారు. బీజేపీ ఓటు బ్యాంకును పినరయికి బదిలీ అయ్యేలా చేస్తున్నారు. కేరళంలో కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షాలు గెలవకూడదని యత్నిస్తున్నారు. కేరళం ప్రజలు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సమయం. పెట్టుబడులు తెచ్చి కేరళంను అభివృద్ధి చేసేవారికే ఓటు వేయాలి"- రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి

తెలంగాణ నుంచి స్టార్​ క్యాంపెయినర్లుగా వీళ్లే : అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్​ ప్రచారాన్ని విస్తృతం చేస్తోంది. మూడు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి స్టార్​ క్యాంపెయినర్ల జాబితాను ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే విడుదల చేశారు. ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి 40 మంది చొప్పున నియమించారు. కేరళ, పుదుచ్చేరి, అస్సాం, పుదుచ్చేరితో పాటు గోవాలోని పోండా ఉప ఎన్నికల స్టార్​ క్యాంపెయినర్​గా తెలంగాణ సీఎం రేవంత్​రెడ్డి వ్యవహరించనున్నారు. మరోవైపు పుదుచ్చేరి స్టార్​ క్యాంపెయినర్లుగా తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రులు ఉత్తమ్​కుమార్​ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్​, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్​ నియమితులయ్యారు.

''పశ్చిమ ఆసియా యుద్ధం వల్ల కేరళీయుల కుటుంబాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. దాదాపు 45 లక్షల మంది మలయాళీలు గల్ఫ్‌లో పనిచేస్తున్నారు. యుద్ధం కారణంగా వారు తిరిగి వచ్చి వారు తమ సొంత దేశంలో పనిచేయాలనుకుంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ అవకాశాలు లేవు. వాళ్లు ఈ కేరళంను అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నారు. పరిశ్రమలు లేవు. కేరళంను ఎవరు అభివృద్ధి చేస్తారో ఆలోచించి మనం ఓటు వేయాలి. కేరళంకు ఎవరు పెట్టుబడులు తీసుకువస్తారో ఆలోచించాలి. ఆ బాధ్యతను యూడీఎఫ్ తీసుకుంటుంది'' - రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి

ఆహార కల్తీ నియంత్రణకు సరికొత్త వ్యవస్థను తీసుకొస్తాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

కన్నవారికి అండగా ఉండేందుకు కొత్త చట్టం - 'తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ ఉద్యోగుల బాధ్యత' బిల్లుకు ఆమోదం

Last Updated : April 1, 2026 at 4:34 PM IST

TAGGED:

CM REVANTH REDDY VISIT
REVANTH PARTICIPATE KERALA ELECTION
TG CM ON KERALA ELECTION CAMPAIGN
కేరళలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పర్యటన
REVANTH IN KERALA ELECTION CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.