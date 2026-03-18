ETV Bharat / politics

దిల్లీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బిజీ బీజీ - పార్టీ ముఖ్య నేతలతో వరుస భేటీలు

మల్లికార్జున ఖర్గే, కేసీ వేణుగోపాల్‌తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ - రాజకీయ పరిణామాలు, అసెంబ్లీలో చర్చకు వస్తున్న అంశాలపై చర్చ

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 18, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Meets mallikarjun kharge : దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్‌తో విడివిడిగా సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రంలో రాజకీయ పరిణామాలు, అసెంబ్లీలో చర్చకు వస్తున్న అంశాలు, ప్రతిపక్షాల తీరు తదితర అంశాలు వారి వద్ద చర్చకు వచ్చినట్లు సమాచారం. అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్‌, చీఫ్‌విప్‌ల నియామకంపై రేవంత్‌ రెడ్డి చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. మల్లికార్జున ఖర్గేతో సీఎం దాదాపు గంటపాటు సమావేశమైనట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. వేణుగోపాల్‌తో భేటీ అయినప్పుడు పార్టీ, ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు చర్చకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా తాజా రాజకీయ పరిణామాలు అసెంబ్లీలో చర్చకు వస్తున్న అంశాలు, ప్రతిపక్షాల తీరు తదితర అంశాలు వారి వద్ద చర్చకు వచ్చినట్లు సమాచారం.

ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులకు సీఎం దిశానిర్దేశం : ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలలో పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతున్నట్లు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ వివరించినట్లు సమాచారం. సీఎల్పీ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు ఎమ్మెల్సీలకు మంత్రులకు దిశానిర్దేశం చేశారని, అందరు కూడా అందుకు కట్టుబడి ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉందని పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. అదేవిధంగా వేం నరేందర్ రెడ్డి అభిషేక్ మను సింగ్వీలు రాజ్యసభకు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడంపై ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, కేసీ వేణుగోపాల్​లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ అభినందించినట్లు తెలుస్తోంది. మంత్రి సీతక్క నిన్న రాత్రి దిల్లీకి వెళ్లారు. ఇవాళ కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ అధ్యక్షతన జరగనున్న ఆదివాసీ కాంగ్రెస్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఆమె పాల్గొననున్నారు.

మల్లికార్జన ఖర్గేను కలిసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి : పార్టీలో, బయట ఎలాంటి విమర్శలకు తావు లేకుండా రెండు రాజ్యసభ స్థానాలను అధికార పార్టీ చేజిక్కించుకోవడానికి అటు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇటు పార్టీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్చార్జి మీనాక్షి నటరాజన్ పార్టీ సీనియర్లు కలిసికట్టుగా చొరవ చూపడంతోనే సాధ్యమైనట్లు వివరించారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రాష్ట్రం నుంచి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా వేం నరేందర్​ రెడ్డి ఎన్నికైన సందర్భంగా ఆయనను వెంటతీసుకుని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్​లు ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మధ్యాహ్నం దిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకొని నేరుగా అసెంబ్లీకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్టు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మరోవైపు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క మంగళవారం రాత్రి దిల్లీకి చేరుకున్నారు ఇవాళ అక్కడ జరగనున్న ఆదివాసి కాంగ్రెస్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఆమె పాల్గొంటారు. లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అధ్యక్షతన జరగనున్న ఈ కౌన్సిల్ సమావేశంలో మంత్రి సీతక్క పాల్గొననున్నారు. పార్లమెంట్​లో పలువురు కేంద్రమంత్రులు, కాంగ్రెస్​ అగ్రనేతలు రాహుల్​, ప్రియాంక గాంధీలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కలిశే అవకాశం ఉంది.

TAGGED:

CM REVANTH DELHI TOUR
CM REVANTH VISITS DELHI
CM REVANTH MEETS R AHUL GANDHI
దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్
CM REVANTH MEETS KHARGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.