కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని అధికారంలోకి రానివ్వను, ఇదే నా శపథం : సీఎం
బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - రాజకీయాల్లో ఉన్నంతకాలం కేసీఆర్ కుటుంబానికి అధికారం దక్కనివ్వనని శపథం - 2029 ఎన్నికల్లో మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చేది తామేనన్న ధీమా
Published : December 24, 2025 at 7:30 PM IST
CM Revanth Reddy Comments on BRS Chief KCR : తాను రాజకీయాల్లో ఉన్నంతకాలం కేసీఆర్, ఆయన కుటుంబానికి అధికారం దక్కనివ్వనని సీఎం రేవంత్రెడ్డి శపథం చేశారు. నారాయణపేట జిల్లాలోని కోస్గిలో ఏర్పాటు చేసిన సర్పంచిల సన్మాన సభలో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కేసీఆర్పై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రెండేళ్ల తర్వాత కేసీఆర్ బయటకు వచ్చి తోలు తీస్తానంటున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. కేసీఆర్వి సోయిలేని మాటలు, స్థాయిలేని విమర్శలని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
నల్లమల నుంచి వచ్చి సీఎం అయ్యా : గతంలో తనను తన కుటుంబాన్ని, ఎన్నో విధాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. పగ సాధించడం మెదలుపెడితే రాష్ట్రానికి నష్టం జరుగుతుందని వదిలిపెట్టానని వివరించారు. తాను ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడే కూలబడ్డారని వివరించారు. ఇంతకంటే పెద్ద శిక్ష ఇంకేం ఉంటుందని అన్నారు. ఫాంహౌస్ను కేసీఆర్ బందీఖానాగా మార్చుకుని చుట్టూ పోలీసులు ఉన్నారని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. 'చర్లపల్లికైనా, చంచల్గూడ జైలుకు పంపినా అదే పరిస్థితి ఉంటుంది కదా. నన్ను గెలకవద్దు. మర్యాదగా ఉండదని మాట్లాడటం లేదు. నల్లమల ప్రాంతం నుంచి వచ్చి జడ్పీటీసీ, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ తర్వాత ముఖ్యమంత్రిని అయ్యా' అని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 119 సీట్లు అయితే 2/3 వంతు మెజార్టీతో 80కి పైగా సీట్లతో మళ్లీ తామే అధికారంలోకి వస్తామని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ 153 సీట్లయితే 100కి పైగా స్థానాల్లో విజయం సాధించి రెండో సారి ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.
"కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీశ్రావు రాసి పెట్టుకోండి. మీకు ఇదే నా సవాల్. నేను రాజకీయం చేసినంత కాలం కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని అధికారంలోకి రానివ్వను. ఇదే నా శపథం. కొడంగల్ బిడ్డగా ఈ గడ్డపై నుంచి శపథం చేస్తున్నాను. నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నంత కాలం వచ్చే ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ కుటుంబానికి అధికారమనేది కల. బీఆర్ఎస్, కేసీఆర్ చరిత్ర ఖతమే. మీ పార్టీకి, మీకు భవిష్యత్తు లేదు. బీఆర్ఎస్, కేసీఆర్ గతమే. తెలంగాణ భవిష్యత్తు కాంగ్రెస్. గత చరిత్రతో ఒరిగేదేమీ లేదు"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వస్తే ఏ అంశంపైనైనా చర్చిద్దాం : శాసనసభ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ను ఓడించామని, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో గుండు సున్నా ఇచ్చామని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కంటోన్మెంట్లో బండకేసి కొట్టామన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో బోరబండలో బండ కింద పాతిపెట్టినమని చెప్పారు. 12,726 పంచాయతీల్లో 8,335 మంది సర్పంచ్లను గెలిపించుకున్నామన్నారు. ఇన్ని సార్లు ఓడించినప్పటికీ ఇంకా నాదే పైచేయి అంటారా? అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ను ప్రశ్నించారు.
2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తేల్చుకుందాం రండి అని బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్కు సీఎం రేవంత్ సవాల్ విసిరారు. ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ వయసును గౌరవిస్తామని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఈనెల 29 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగబోతున్నాయన్న సీఎం మీరు(కేసీఆర్) చెప్పిన అన్ని అంశాలపై చర్చిద్దాం రండి అని విజ్ఞప్తి చేశారు. అసెంబ్లీలో చర్చించకుండా ఫాంహౌస్లో నిద్రపోయి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పార్టీ ఆఫీసుకు వచ్చి ప్రెస్మీట్లు పెట్టడం కాదని నిజమైన చర్చ అసెంబ్లీలో చేద్దామన్నారు. ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో ప్రజలు వింటారని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.
