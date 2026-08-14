70 లక్షల ఓట్లు తొలగించే కుట్ర - పరిస్థితిని వెంటనే చక్కదిద్దాలి : పార్టీ శ్రేణులకు రేవంత్ ఆదేశాలు
ఆ కుతంత్రాలను విజయవంతం కానీయబోం -క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి సమీక్షలు నిర్వహించండి - సర్పై కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశం
Published : August 14, 2026 at 7:30 AM IST
Special Intensive Revision Process in Telangana : రాష్ట్రంలో 70 లక్షల మంది ఓటు హక్కు తొలగించేందుకు కొందరు కుట్రలు చేస్తున్నారని, ఆ కుతంత్రాలను విజయవంతం కానీయబోమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తేల్చి చెప్పారు. ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన సీఎం, సరైన చర్యలు తీసుకోకపోతే 21 శాతం ఓట్లు ప్రభావితమయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ఆ పరిస్థితిని వెంటనే చక్కదిద్దాలని పార్టీ శ్రేణులను రేవంత్ ఆదేశించారు.
ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేసినా : రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ (సర్)పై కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్రమత్తమైంది. ఎస్ఐఆర్ విషయంలో ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని రాష్ట్ర నాయకత్వాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ అధ్యక్షతన జరిగిన జూమ్ సమావేశంలో సీఎం, ఏఐసీసీ ఇంఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్, మంత్రులు, పార్లమెంట్ ఇంఛార్జ్లు పాల్గొన్నారు. ఓట్ల తొలగింపు, అనుమానాస్పదంగా గుర్తించిన ఓట్ల విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేసినా భవిష్యత్ ఎన్నికల్లో పార్టీకి రాజకీయంగా తీవ్ర నష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హెచ్చరించారు.
ఇంఛార్జ్ మంత్రులు తమ జిల్లాలో పార్లమెంట్, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఇంఛార్జ్లతో తక్షణమే సమీక్షలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. హైదరాబాద్లో కూర్చొని సమీక్షలు చేయకుండా, కనీసం రెండు రోజుల పాటు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి జిల్లాల్లో పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలించాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి ఉమ్మడి జిల్లా ఇంఛార్జ్ మంత్రి తన పరిధిలోని ప్రతి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేయాలని తెలిపారు.
నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఉపేక్షించేది లేదు : అదేవిధంగా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఇంఛార్జ్లు కనీసం నాలుగు రోజుల పాటు నియోజకవర్గాల్లోనే ఉండి, ఓటర్ల జాబితాలో ఉన్న సమస్యలను గుర్తించి, అర్హులైన ఓటర్లకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. పార్టీ అధిష్ఠానం ఇచ్చిన బాధ్యతలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఉపేక్షించేది లేదని సీఎం హెచ్చరించారు. సర్పై ఏఐసీసీ నుంచి స్పష్టమైన ఆదేశాలు వచ్చాయని, వాటిని కచ్చితంగా అమలు చేయాలని రేవంత్ స్పష్టం చేశారు.
కేవలం ఓటర్ల సమస్యలు పరిష్కరించడమే కాదని, ఓట్ల తొలగింపుపై బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కలిసి కుట్ర చేస్తున్నాయనే విషయాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. అర్హత కలిగిన ప్రతి ఓటు బితాలో ఉండేలా పార్టీ యంత్రాంగం పకడ్బందీగా పని చేయాలని స్పష్టం చేశారు. సరైన కార్యాచరణ లేకుండా ముందుకు వెళితే, అది పార్టీకి నష్టం కలిగించే అవకాశం ఉందని సీఎం రేవంత్ హెచ్చరించారు.
ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఎక్కడా జరగలేదు : ఎస్ఐఆర్ అంశాన్ని మరింత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా పరిగణించాలని పార్టీ నాయకత్వానికి ఏఐసీసీ తెలంగాణ ఇంఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ సూచించారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో 73 లక్షల ఓట్లు తొలగించే పరిస్థితి, మరో 64 లక్షల ఓట్లను అనుమానాస్పదంగా గుర్తించే పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఓట్ల తొలగింపు మరే రాష్ట్రంలోనూ జరగలేదని నటరాజన్ పేర్కొన్నారు. తుది ఓటరు జాబితా విడుదల అయ్యే వరకు పార్టీ నేతలంతా ఈ అంశానికే ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఓట్ల తొలగింపు పరిమాణం బెంగాల్లో జరిగిన పరిణామాల కంటే ఎక్కువగా ఉందని అన్నారు.
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