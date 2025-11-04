ETV Bharat / politics

కాళేశ్వరం కేసును సీబీఐకి ఇస్తే 48 గంటల్లో కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌ను జైలుకు పంపిస్తామన్నారు : రేవంత్ రెడ్డి

జూబ్లీహిల్స్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారం - కాంగ్రెస్‌ను గెలిపిస్తే జూబ్లీహిల్స్‌లో 4 వేల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కట్టిస్తామని హామీ - బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ నేతలపై ఆగ్రహం

CM Revanth Reddy Election Campaign
CM Revanth Reddy Election Campaign (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 10:30 PM IST

3 Min Read
CM Revanth Reddy Election Campaign in Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్‌లోని రహమత్‌నగర్‌ డివిజన్‌లో ఎన్నికల ప్రచారంలో నిర్వహించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎస్‌పీఆర్‌ హిల్స్‌ నుంచి హబీబ్‌ ఫాతిమానగర్ వరకు రోడ్‌ షోలో పాల్గొన్నారు. పీజేఆర్‌ సర్కిల్ వద్ద కార్నర్ మీటింగ్‌లో ప్రసంగించారు. కాంగ్రెస్‌ను గెలిపిస్తే జూబ్లీహిల్స్‌లో 4 వేల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కట్టిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

14,159 రేషన్‌కార్డులు ఇచ్చాం : రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్‌ యాదవ్‌కు మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో 30 వేల మెజారిటీతో గెలవబోతున్నామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గోపీనాథ్‌ చనిపోయారని, ఆయన సతీమణిని గెలిపించాలని బీఆర్‌ఎస్‌ కోరుతోందని అన్నారు. హైదరాబాద్‌కు కృష్ణా జలాలను తీసుకవచ్చింది పి. జనార్దన్‌రెడ్డి అని, హైదరాబాద్‌లో వందల మందికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చింది పి. జనార్దన్‌రెడ్డి అని, ఆయన చనిపోతే గతంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు అభ్యర్థిని పెట్టలేదని తెలిపారు. గతంలో పి. జనార్దన్‌రెడ్డి చనిపోతే ఉప ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ అభ్యర్థిని పెట్టారని, సిట్టింగ్‌ ఎమ్మెల్యే చనిపోతే వచ్చే ప్రతి ఉప ఎన్నికలో కేసీఆర్‌ అభ్యర్థిని పెట్టారని గుర్తు చేశారు. బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో ఒక్కరికైనా రేషన్‌కార్డు ఇచ్చారా? అని ప్రశ్నించారు. రెండేళ్ల పాలనలో జూబ్లీహిల్స్‌లో 14,159 రేషన్‌కార్డులు ఇచ్చామని తెలిపారు. బీఆర్‌ఎస్‌ గెలిస్తే మీకు వచ్చే పథకాలు అన్నీ ఆగిపోతాయని అన్నారు.

కాళేశ్వరం కేసును సీబీఐకి ఇస్తే 48 గంటల్లో కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌ను జైలుకు పంపిస్తామన్నారు : రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

కేటీఆర్ మీకు న్యాయం చేస్తారా? : ఆస్తిలో వాటా ఇవ్వాల్సి వస్తుందని సొంత చెల్లినే ఇంటి నుంచి గెంటేశారని, ఇంటి నుంచి గెంటేశారని కవిత రాష్ట్రం మొత్తం తిరుగుతూ గోడు చెప్పుకుంటున్నారని అన్నారు. కేటీఆర్‌కు ఇన్ని వేల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని నిలదీశారు. సొంత చెల్లికే న్యాయం చేయలేని కేటీఆర్ మీకు న్యాయం చేస్తారా? ప్రశ్నించారు.

ఈ నెల 11 లోపు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేయాలి : కాళేశ్వరంపై ఎంక్వైరీ వేయాలని సీబీఐకి అప్పగిస్తే 3 నెలలైనా కేసు పెట్టలేదని, ఫార్ములా ఈ- రేస్ కేసులో కేటీఆర్‌ అరెస్టుకు గవర్నర్ ఇవ్వడం లేదని అన్నారు. కేంద్ర హోంమంత్రిగా అమిత్‌షానే ఉన్నారుగా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదని ప్రశ్నించారు. కేంద్రమంత్రిగా కిషన్‌రెడ్డి ఉన్నారు కానీ కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌పై చర్యలు లేవని అన్నారు. కారు దిల్లీకి చేరగానే కమలంగా మారుతోందని, బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ ఒక్కటేనని పేర్కొన్నారు. కాళేశ్వరం కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఏటీఎంగా మారిందని బీజేపీ నేతలు చెప్పారని, కాళేశ్వరం కేసును సీబీఐకి ఇస్తే 48 గంటల్లో కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌ను జైలుకు పంపిస్తామన్నారని చెప్పారు. ఈ నెల 11 లోపు కాళేశ్వరం కేసులో సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేయాలని కోరారు.

బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్‌ది ఫెవికాల్ బంధం కాకపోతే సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయాలని, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావును సీబీఐ అరెస్ట చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వీళ్ల అరెస్టులో బీజేపీ చీకటి ఒప్పందం ఏంటని ప్రశించారు. చీకటి ఒప్పందం వల్లే జూబ్లీహిల్స్‌లో బీజేపీకి బీఆర్‌ఎస్‌ పరోక్ష మద్దతు ఇస్తుందని అన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీలో బీఆర్‌ఎస్‌ విలీనం అవుతుందని, ఇది తాను అంటున్నది కాదని, వాళ్ల ఆడబిడ్డ చెబుతున్నదని తెలిపారు.

"ఆస్తిలో వాటా ఇవ్వాల్సి వస్తుందని సొంత చెల్లినే ఇంటి నుంచి గెంటేశారు. ఇంటి నుంచి గెంటేశారని కవిత రాష్ట్రం మెుత్తం తిరుగుతూ గోడు చెప్పుకుంటున్నారు. కేటీఆర్‌కు ఇన్ని వేల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి. సొంత చెల్లికే న్యాయం చేయలేని కేటీఆర్ మీకు న్యాయం చేస్తారా?. కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డికి సవాల్ విసురుతున్నా. కాళేశ్వరం కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఏటీఎంగా మారిందని బీజేపీ నేతలు చెప్పారు. కాళేశ్వరం కేసును సీబీఐకి ఇస్తే 48 గంటల్లో కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌ను జైలుకు పంపిస్తామన్నారు. ఈ నెల 11 లోపు కాళేశ్వరం కేసులో సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేయాలి. బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్‌ది ఫెవికాల్ బంధం కాకపోతే సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయాలి. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావును సీబీఐ అరెస్ట చేయాలి."- రేవంత్‌ రెడ్డి, సీఎం

'మీ Gపే నంబర్​ ఇవ్వండి - త్వరలోనే డబ్బులు పడతాయ్ - చెక్‌ చేసుకొని ఓటు వేయండి'

'ఇది మాది - మీది కాదు అది మాదే' : బిల్డింగ్​ కోసం కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్ కొట్లాట

JUBILEE HILLS BY ELECTION UPDATES
రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారం
JUBILEE HILLS ELECTION
CM REVANTH REDDY ELECTION CAMPAIGN

