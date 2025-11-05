ETV Bharat / politics

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికల్లో సెంటిమెంటా, అభివృద్ధి అనేది ప్రజలు ఆలోచించాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

జూబ్లీహిల్స్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారం - మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం, అర్హతను దృష్టిలో ఉంచుకొని అజారుద్దీన్‌కు మంత్రి పదవి ఇచ్చామని స్పష్టం - బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీపై విమర్శలు

CM Revanth Reddy Election Campaign in Jubilee Hills
CM Revanth Reddy Election Campaign in Jubilee Hills (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2025 at 10:53 PM IST

CM Revanth Reddy Election Campaign in Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌కు ఓట్లు రాబట్టాలని బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్‌, బీజేపీలు కమ్ముక్కై జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలను మోసం చేయాలని చూస్తున్నాయని ఆక్షేపించారు. షేక్‌పేట్‌ డివిజన్‌లో రోడ్‌షో, వెంకటగిరి వాటర్‌ట్యాంకు నుంచి యూసఫ్‌గూడ చెక్‌పోస్ట్ వరకు రోడ్‌షో సీఎం పాల్గొన్నారు. రోడ్​ షోల అనంతరం ఆయన ప్రసంగించారు.

జూబ్లీహిల్స్‌ అభివృద్ధిని పూర్తిగా విస్మరించింది : కాళేశ్వరం కేసును సీబీఐకి పంపి 3 నెలలు గడుస్తున్నా చర్యలు ఎందుకు తీసుకోవడం లేదో కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలని సీఎం డిమాండ్‌ చేశారు. మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం, అర్హతను దృష్టిలో ఉంచుకొని అజారుద్దీన్‌కు మంత్రి పదవి ఇచ్చామని స్పష్టం చేశారు. పది సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్న బీఆర్​ఎస్, జూబ్లీహిల్స్‌ అభివృద్ధిని పూర్తిగా విస్మరించిందని అన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తే నియోజకవర్గంలోని ప్రతి సమస్యను పరిష్కరించే బాధ్యత తీసుకుంటానని రేవంత్‌ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు.

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికల్లో సెంటిమెంటా, అభివృద్ధి అనేది ప్రజలు ఆలోచించాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికల్లో సెంటిమెంటా, అభివృద్ధి అనేది ప్రజలు ఆలోచించాలని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. గతంలో పీజేఆర్ కుటుంబాన్ని గేటు బయట నిలబెట్టి అవమానించారని అన్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు పీజేఆర్‌ కుటుంబానికి క్షమాపణ చెప్పి ఓట్లు అడగాలని కోరారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో రూ.400 కోట్లకు పైగా అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నామని తెలిపారు. నవీన్‌ యాదవ్‌ను గెలిపిస్తే నియోజకవర్గంలో సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని పేర్కొన్నారు.

మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించారా? : మూసీ అభివృద్ధికి ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారో కిషన్‌రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలని కోరారు. తెలంగాణకు కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి చేసింది ఏమీ లేదని అన్నారు. కేసీఆర్‌ పదేళ్లలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించారా? అని అడిగారు. జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో 4 వేల ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. హైదరాబాద్‌లో మూసీ రివర్‌ ఫ్రంట్‌ ఎందుకు కట్టకూడదో కిషన్‌రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. సవాల్‌ విసిరి పారిపోవడం కేటీఆర్‌ అలవాటుగా ఉందని, సన్యాసులు సవాలు విసిరితే కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పట్టించుకోరని ఎద్దేవా చేశారు. కిషన్‌రెడ్డికి సవాల్‌ విసిరితే ఎందుకు స్పందించడం లేదని అన్నారు. జూబ్లీహిల్స్‌ ఎన్నికల్లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ ఒకవైపు రాహుల్‌, రేవంత్‌, అసద్‌ మరోవైపు ఉన్నారని వెల్లడించారు.

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికల్లో సెంటిమెంటా, అభివృద్ధి అనేది ప్రజలు ఆలోచించాలి. గతంలో పీజేఆర్ కుటుంబాన్ని గేటు బయట నిలబెట్టి అవమానించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు పీజేఆర్‌ కుటుంబానికి క్షమాపణ చెప్పి ఓట్లు అడగాలి. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో రూ.400 కోట్లకు పైగా అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నాం. నవీన్‌యాదవ్‌ను గెలిపిస్తే నియోజకవర్గంలో మరిన్ని సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం. మూసీ అభివృద్ధికి ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారో కిషన్‌రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలి. సన్యాసులు సవాలు విసిరితే కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పట్టించుకోరు. తెలంగాణకు కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి చేసింది ఏమీ లేదు. కేసీఆర్‌ పదేళ్లలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించారా?. జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో 4 వేల ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మిస్తాం."- రేవంత్‌ రెడ్డి, సీఎం

