జీవన్రెడ్డి కార్యకర్తల ఆత్మగౌరవాన్ని కేసీఆర్ కాళ్ల దగ్గర తాకట్టుపెట్టారు : రేవంత్ రెడ్డి
జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో సీఎంని కలిసిన జగిత్యాల ముఖ్యనేతలు - ఇటీవల జీవన్రెడ్డి పార్టీ మార్పు పరిణామాలను వివరించిన నాయకులు - కార్యకర్తల ఆత్మగౌరవాన్ని జీవన్రెడ్డి కేసీఆర్కు తాకట్టు పెట్టారని సీఎం వ్యాఖ్య
Published : April 15, 2026 at 12:09 PM IST
CM Revanth Reddy Comments on Jeevan Reddy : జగిత్యాల కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల ఆత్మగౌరవాన్ని మాజీ మంత్రి జీవన్రెడ్డి కేసీఆర్ కాళ్ల దగ్గర తాకట్టు పెట్టారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. 40 ఏళ్ల పాటు తన కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలను జీవన్రెడ్డి మోసం చేశారని ఆరోపించారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యుల రాజకీయ భవిష్యత్కు గ్యారంటీ ఇచ్చినా మొండిపట్టుతో పార్టీని వీడారన్నారు. వ్యక్తి కంటే పార్టీయే ముఖ్యమన్న రేవంత్ త్వరలోనే జగిత్యాలకు వస్తానని తెలిపారు.
సీఎం రేవంత్ను కలిసిన జగిత్యాల కాంగ్రెస్ నేతలు : హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి జగిత్యాల నియోజకవర్గ ముఖ్య నాయకులతో సమావేశమయ్యారు. దాదాపు రెండు గంటలపాటు సాగిన ఈ సమావేశంలో జీవన్రెడ్డి కాంగ్రెస్ను వీడి, బీఆర్ఎస్లో చేరేందుకు సిద్ధమైన తర్వాత పరిస్థితులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నడూ జీవన్ రెడ్డిని తక్కువ చేసి చూడలేదని ఆయన మర్యాదను తగ్గించేలా మాట్లాడలేదని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
జీవన్ రెడ్డి నాలుగు దశాబ్దాలపాటు కాంగ్రెస్లో పని చేశారని, ఆయన వయసుకు విధేయతకు భంగం కలిగించేలా ఎవరూ వ్యవహరించలేదన్నారు. 2023 ఎన్నికల్లో జీవన్రెడ్డి గెలుపు కోసం అంతా కష్టపడ్డామన్న రేవంత్, 2024లో లోక్సభ ఎన్నికల్లో కరీంనగర్ నుంచి పోటీ చేయాలని కోరినట్లు వివరించారు. ఆయన మాత్రం నిజామాబాద్ నుంచి పోటీ చేస్తానని చెప్పడంతో గౌరవంతో పార్టీ టికెట్ ఇచ్చిందని గుర్తుచేశారు. ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ జీవన్రెడ్డి సూచించిన వారికే టికెట్లు ఇచ్చామని వివరించారు. భవిష్యత్లోనూ ఆయన కుటుంబ సభ్యుల రాజకీయ భవిష్యత్తుకు హామీ ఇచ్చినా మొండి పట్టుదలకు పోయి పార్టీని వీడారని తెలిపారు.
ఆత్మగౌరవాన్ని కేసీఆర్ కాళ్ల దగ్గర తాకట్టు పెట్టారు : జీవన్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ 9సార్లు టికెట్ ఇస్తే 5సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి మంత్రిగా, ఎమ్మెల్సీగా కూడా పనిచేశారని గుర్తుచేశారు. అలాంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ కాళ్ల దగ్గర చేతులు కట్టుకుని నిలబడటం అత్యంత బాధాకరమని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆయన వయసుకు, అనుభవానికి ఇది తగదని హితవు పలికారు. 40ఏళ్లు కలిసి పనిచేసిన కార్యకర్తల ఆత్మగౌరవాన్ని కేసీఆర్ కాళ్ల దగ్గర తాకట్టుపెట్టారని సీఎం అన్నారు. ఈనాటికీ తాను జీవన్రెడ్డి గౌరవానికి భంగం కలిగేలా ఒక్క మాటా మాట్లాడలేదని సీఎం గుర్తుచేశారు. బీఆర్ఎస్ కుట్రలను తిప్పి కొట్టాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఆయన వెళ్లి కుట్రదారుల పక్కనే చేరారన్నారు. తాను చేస్తున్నది మంచో చెడో మీరే ఆలోచించాలని జగిత్యాల నాయకులకు సీఎం సూచించారు. పార్టీ కంటే వ్యక్తులు తనకు ముఖ్యం కాదన్న రేవంత్రెడ్డి... త్వరలోనే జగిత్యాలకు వస్తానని కార్యకర్తలు ధైర్యంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.
"జీవన్ రెడ్డిని ఎన్నడూ తక్కువ చేసి చూడలేదు. ఆయన మర్యాదను తగ్గించే విధంగా మాట్లాడలేదు. 2023 ఎన్నికల్లో ఆయన గెలుపు కోసం పార్టీ నాయకులమంతా కష్టపడ్డాం. పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఆయనను కరీంనగర్ నుంచి పోటీ చేయాలని సూచించాం. కానీ, ఆయన నిజామాబాద్ నుంచి పోటీ చేస్తానని కోరినప్పటికీ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చింది. దురదృష్టవశాత్తు ఆయన ఓడిపోయారు. మొండి పట్టుతో జీవన్ రెడ్డి పార్టీ వీడారు. 40 ఏండ్లు ఆయన కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలను మోసం చేసి దుర్మార్గుడైన కేసిఆర్తో జతకట్టారు. జీవన్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ దగ్గర చేతులు కట్టుకుని నిలబడటం అత్యంత బాధాకరం. ఈనాటికీ నేను ఆయన గౌరవానికి భంగం కలిగేలా ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు"- ఎక్స్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పోస్టు
