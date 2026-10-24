ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా పని చేయాలి : పార్టీ శ్రేణులకు సీఎం ఆదేశం
పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు. అలాగే సర్కు వ్యతిరేకంగా నవంబరు 1న దిల్లీలో చేపట్టిన సభకు భారీగా తరలివెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు.
Published : October 24, 2026 at 7:36 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 8:06 AM IST
CM on Graduates MLC Election's : రెండు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్లో విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులన్నీ సమష్టిగా పని చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. అభ్యర్థుల విజయానికి కృషి చేయాలని పార్టీ నాయకులను ఆదేశించారు. పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు సమన్వయంతో పని చేసి రెండు స్థానాలను గెలుచుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. 'సర్'ను ప్రధాని దురుద్దేశపూర్వకంగా వినియోగిస్తున్నారంటూ సీఎం విమర్శించారు. నవంబర్ 1న దిల్లీ సభకు భారీగా తరలివెళ్లాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు.
అభ్యర్థులను గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిదీ
రెండు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను కైవసం చేసుకునేలా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు క్షేత్రస్థాయిలో పని చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు. అభ్యర్థుల ఎంపికపై పార్టీ నిర్ణయమే తుది నిర్ణయమని స్పష్టం చేశారు. సామా రామ్మోహన్ రెడ్డి, రాంరెడ్డి సర్వోత్తం రెడ్డిలను గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందని తెలిపారు. ప్రత్యర్థి పార్టీల వ్యూహాలను ఎదుర్కొనేలా కాంగ్రెస్ నాయకులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అర్హులైన ప్రతి పట్టభద్రుడూ కొత్తగా ఓటు నమోదు చేసుకునేలా చూడాలని ఆదేశించారు.
"హక్కు ఉన్న ప్రతి పౌరుణ్ని పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఓటరుగా నమోదు చేయించాలి. దీన్ని బాధ్యతగా స్వీకరించాలి. అలాగే మన అభ్యర్థులను గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరిదీ. అభ్యర్థుల ఎంపికలో హైకమాండ్ నిర్ణయమే ఫైనల్. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ మన పార్టీని ఏదో విధంగా దెబ్బకొట్టాలని కుట్రలు చేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా చీకటి ఒప్పందాలు, అలయ్-బలయ్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ గెలుపునకు మన అభ్యర్థులతో సంబంధం లేదు. పార్టీ విజయంగా భావించి పని చేయాలి. నియోజకవర్గాల వారీగా చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణ పార్టీ చెబుతుంది. దానిపై దృష్టి పెట్టాలని కోరుతున్నాను." - రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
దిల్లీలో తెలంగాణ గళం వినిపించాలి
ప్రజల హక్కుల పరిరక్షణ, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. సర్తో ఈసారి కుట్ర చేసి ఓట్లను తొలగించి గెలవాలని మోదీ చూస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. సైమన్ గోబ్యాక్ ఉద్యమంతో బ్రిటీషర్ల నుంచి దేశానికి ఎలా విముక్తి కలిగిందో, అలాగే జ్ఞానేశ్ గో బ్యాక్ నినాదం ద్వారా మోదీ నుంచి విముక్తి కోసం రాహుల్ గాంధీ పెద్ద ఉద్యమం తీసుకున్నారన్నారు. నవంబర్ ఒకటో తేదీన తెలంగాణ నుంచి 10 నుంచి 15 వేల మంది దిల్లీలోని రాంలీలా మైదానానికి వెళ్లి దేశ రాజధానిలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తడాఖా చూపించాలని రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.
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