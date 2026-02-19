మున్సిపల్ ఫలితాలపై ఖర్గే హ్యాపీ - ఎన్నికల హామీలకు కట్టుబడి ఉన్నామని ప్రకటన
తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతల భేటీపై ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన ఖర్గే - సామాజిక సంక్షేమం, ఆర్థిక సాధికారతకు కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం - ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడి
Published : February 19, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : February 19, 2026 at 4:16 PM IST
CM Revanth Reddy Meeting with Mallikarjun Kharge : దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ అధినాయకత్వంతో సమావేశమయ్యారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో జరిగిన సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్, రేవంత్ రెడ్డి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, పీసీపీ అధ్యక్షుడు మహేశ్గౌడ్, ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలోని తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై భేటీలో చర్చించారు. ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిన ఫలితాలను ముఖ్యమంత్రి బృందం ఖర్గేకు వివరించారు.
ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేస్తున్నాం : తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతల భేటీపై ఎక్స్ వేదికగా ఖర్గే స్పందించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించిందని, సామాజిక సంక్షేమం, ఆర్థిక సాధికారతకు కట్టుబడి ఉన్నామని తెలిపారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేస్తున్నామని, తెలంగాణ ప్రజల ఆంక్షలు నెరవేర్చేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు.
After our emphatic victory in the Telangana local body elections, we held a comprehensive review with @INCTelangana leaders and ministers to chart the road ahead and advance the vision of Prajala Telangana.— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 19, 2026
Our resolve for social welfare, economic empowerment, and justice for… pic.twitter.com/YkXfGrv5L8
నాయకుల మధ్య తలెత్తిన విభేదాలు : అలాగే ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తైన నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ పని తీరుపై ఈ భేటీలో లోతైన సమీక్ష చేశారు. పార్టీ బలోపేతానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపైనా ప్రధానంగా చర్చించినట్టు సమాచారం. రాజ్యసభ స్థానాలకు అభ్యర్థుల భర్తీ, నైనీ బొగ్గు గనిపై వచ్చిన ఆరోపణలు, నాయకుల మధ్య తలెత్తిన విభేదాలు కూడా చర్చకు వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది.
మళ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీనే అధికారంలోకి వస్తుంది : వచ్చే మూడు సంవత్సరాల తర్వాత కూడ రాష్ట్రంలో మళ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీనే అధికారంలోకి వస్తుందని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహాష్ కుమార్ గౌడ్ అన్నారు. దిల్లీలో అధిష్ఠానంతో సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ చెప్పిన హామీలన్నీ అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 80 శాతం ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టారని మహేశ్కుమార్ పేర్కొన్నారు. ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.
